Un informe del Consell de Mallorca presentado a la comisión de técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente, presidida por los independentistas de Més, alerta del colapso viario que se producirá en la carretera de acceso al barrio palmesano de Establiments, si el Govern balear da el visto bueno a la reapertura de la cantera, tal y como aprobó este organismo autonómico esta misma semana.

En ese análisis de las consecuencias que en materia de movilidad tendría la puesta en marcha de esta explotación para la accesibilidad de esta localidad palmesana, se remarca que el vial de conexión con este entorno urbano no reúne las medidas mínimas de 7,5 metros de anchura y que en algunos tramos no supera los 5,30 metros.

Con estas medidas, se advierte, es imposible materialmente que se puedan cruzar dos camiones en un espacio sin aceras, con un tránsito intensivo de vehículos de vecinos de Establiments y de otras poblaciones del entorno que usan este vial para acceder a Palma, a lo que hay que sumar peatones, centro escolares y ciclistas que la tienen como referencia.

A ello hay que añadir que cada vez que un camión entre o salga de la cantera, se tendrá que cortar el tránsito en la única vía de acceso y que el nivel de tránsito actual no es comparable con el que había hace 30 o 40 años.

Hay que tener en cuenta que no es un aumento del tráfico de vehículos sino de camiones de gran tonelaje, por lo que se trata de un impacto más cualitativo que cuantitativo, elevando de forma notable el riesgo de accidentes, tal y como denuncian las entidades vecinales de la zona, agrupadas en torno a la plataforma ciudadana contraria a la reapertura de esta pedrera cerrada por orden del Ayuntamiento de Palma en 2004.

Se suman a esta petición de rechazo, además de la asociación de vecinos de Establiments, las de Son Roca, Secar de la Real, Son Serra-La Vileta, Son Roqueta, Son Espanyol, Son Rapinya, además de entidades ecologistas, como el GOB, Terra Ferida, Amics de la Terra o Joventut pel Clima.

Los vecinos han remitido esta valoración a todos los integrantes de la comisión política de la Conselleria de Medio Ambiente, que la próxima semana tendrán que dar el visto bueno o rechazar la decisión favorable de los técnicos autonómicos. Una conselleria presidida por los independentistas y ecologistas de Més per Mallorca, que en el Ayuntamiento de Palma, con la concejala y candidata a las municipales de 2023, Neus Truyol, ha votado en contra de su reapertura.

En ese escrito, la plataforma de entidades subraya que aunque se logró a instancias de ellos reducir los horarios de circulación de camiones para evitar los horarios escolares, ese acuerdo «incrementa la concentración de vehículos de más de 20 toneladas durante otras horas del día, con ciclistas, motos, coches y peatones, y no resuelve el problema porque no tiene en cuenta que una travesía urbana como esta (un carril de ida y vuelta), no es adecuada para el tránsito de vehículos pesados, de 20 o 24 toneladas por minuto».