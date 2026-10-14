Ibiza dice adiós a su última monja de clausura: Sor Josefa Costa muere a los 89 años en el monasterio de San Cristóbal

Ibiza dice adiós a su última monja de clausura, que entró en la congregación de las canonesas regulares de San Agustín en 1967 cuando tenía 30 años, y que ha fallecido a los 89 años, en el monasterio de San Cristóbal (ses Monges Tancades) de Dalt Vila, donde residía.

El funeral por Sor Josefa Costa Ramón se ha celebrado la mañana de este miércoles en el monasterio de San Cristóbal y ha estado presidido por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas.

Sor Josefa Costa Ramón entregó su vida a Dios, dedicada a la oración litúrgica y al trabajo en su comunidad, y era la última monja de clausura natural de Ibiza, concretamente de Can Fèlix, en Sant Jordi. Aunque su vocación le llegó muy joven, a los 18 años, por circunstancias familiares no entró en la congregación hasta 1967, cuando tenía 30 años.

El monasterio de San Cristóbal (ses Monges Tancades), donde residía, se fundó en 1599 y está dedicado al culto de San Cristóbal a unos 300 metros de la Catedral de Ibiza. Su popularidad en la isla obedecía a que cada año, durante la celebración de la concurrida Feria Medieval, se instalaba un estand con repostería elaborada por las internas.

En Mallorca, la vida contemplativa y austera de los ermitaños también parece que está llegando a su fin ante la falta de nuevas vocaciones en España. De hecho, hoy solo hay una ermita en activo en toda la isla, la de la Santísima Trinidad en Valldemossa, y en ella resisten los dos últimos ermitaños españoles, los hermanos Pau y Biel, que viven en soledad y dedican sus horas a la oración y a la vida contemplativa.

Forman parte de la Congregación de San Pablo y San Antonio y combinan la vida contemplativa y la oración con el trabajo artesano, doméstico e intelectual y con el cultivo del huerto. Para ayudar a los dos ermitaños de Valldemossa, la Diócesis de Mallorca ha destinado al santuario a un matrimonio.

El Monasterio de Yuste (Plasencia) y la ermita de San Torcuato (Guadix-Granada) han sido repoblados con ermitaños procedentes de Polonia y Venezuela, respectivamente. Ninguno es español.