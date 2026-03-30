Huertos Sociales ASIMA celebra la tercera edición del Concurso el ‘Huerto más creativo’

La Asociación ASIMA, a través de la Fundación ASIMA, celebró el pasado viernes la tercera edición del Concurso Huertos Sociales ASIMA, en la categoría de Huerto más creativo.

El evento reunió a más de 70 personas en una jornada que incluyó una torrada, favoreciendo el encuentro, la convivencia y el intercambio de experiencias entre los participantes, según ha informado la asociación en un comunicado.

En esta edición participaron diez concursantes, resultando ganador Julio Vázquez Amoedo, de la parcela H-5 y trabajador de Sol Meliá. Como premio, recibió una noche de estancia con desayuno incluido para dos personas en cualquier hotel del Grupo Barceló en Mallorca.

El jurado estuvo compuesto por el vicepresidente de Son Castelló, Andrés Vidal; el vicepresidente de Can Valero, Juan Manuel Serra; el presidente de Asima Jóvenes, Patricio Pujol; y la directora de ASIMA, Ana Reguera.

Para la valoración de los huertos, el jurado tuvo en cuenta diversos criterios centrados en la creatividad y sostenibilidad, entre ellos: el uso de materiales reciclados o reutilizados integrados de forma funcional o decorativa; el diseño innovador del espacio, con distribuciones no convencionales; y la integración estética del conjunto, valorando la armonía visual entre plantas, estructuras y materiales.

La directora de ASIMA, Ana Reguera, destacó que «este premio busca poner en valor la creatividad como parte fundamental del huerto, convirtiéndolo no solo en un espacio productivo, sino también en un lugar inspirador, con identidad propia y atractivo para toda la comunidad». Asimismo, agradeció a la Fundació Illes Balears el apoyo al proyecto a través del premio concedido.

Actualmente, esta iniciativa de la Fundación ASIMA cuenta con 120 beneficiarios procedentes de 30 empresas de los polígonos de Son Castelló y Can Valero, así como de diversas entidades como Cruz Roja, Fundación Aldaba, Fundación Balcat, CCOO, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Serveis de Cultura y Amics de la Terra.

Los Huertos Sociales ASIMA se pusieron en marcha a finales de 2016 en la carretera de Sóller, con el objetivo de fomentar la agricultura ecológica basada en criterios de sostenibilidad, contribuir a la mejora del paisaje urbano industrial e impulsar la colaboración entre entidades sociales, trabajadores y empresas de ambos polígonos.