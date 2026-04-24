Los hoteles de Mallorca se preparan para el día clave: el 12 de agosto se esperan colapsos en las carreteras y ya tienen la solución

Los hoteles de Mallorca ofrecerán experiencias únicas para evitar el colapso de las carreteras por el eclipse solar total del próximo 12 de agosto y así tratar de minimizar los desplazamientos por la isla.

Es una de las cuestiones que se ha abordado en la jornada técnica Eclipse: claves para optimizar la experiencia del cliente y generar valor, que se ha celebrado la mañana de este viernes en la sede de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, ha destacado la intención de los hoteleros de «profesionalizar» la observación del eclipse solar desde sus establecimientos de la mano de expertos.

Una de las opciones que ha puesto sobre la mesa es, precisamente, la posibilidad de que los hoteles traten de retener a sus clientes mediante una «experiencia irrepetible» que pueda abarcar no solo el momento del eclipse, sino también los previos y posteriores.

Los empresarios ya están trabajando en el diseño de experiencias turísticas y científicas «con valor añadido» que permitan a los clientes, de forma voluntaria, observar el fenómeno desde los propios establecimientos en los que estén alojados.

De este modo, ha sostenido en declaraciones a los medios de comunicación, se podrán gestionar de mejor manera los flujos de personas por la isla ante las previsibles aglomeraciones y posibles cortes de carreteras.

«Todo lo que podamos hacer para retener al cliente en el establecimiento… Después la gente se desplazará por los motivos que quiera, pero dentro de la voluntariedad, el hecho de que les ofrezcamos una cosa atractiva puede contribuir a que haya menos desplazamientos de quienes estén alojados en los hoteles», ha apuntado.

Esto se podría conseguir, ha dicho Aguiló, a través de «un producto que tenga un plus y contribuya a tener un recuerdo de un hecho memorable» con «un componente de creatividad vinculado al conocimiento y a la ciencia».

Planificar para no contribuir al caos circulatorio

En la misma línea se ha expresado el fundador y director de Polaris Menorca, Javier Ares, quien ha puesto el foco en la necesidad de planificar la operatividad ante un fenómeno «único e irrepetible» que congregará a mucha gente en un espacio reducido como es Mallorca.

«El mensaje que lanzamos es que hay que entender y planificar para no contribuir a un posible caos circulatorio y a problemas de seguridad», ha subrayado.

Aguiló, preguntada acerca de la previsión de ocupación hotelera derivada de este fenómeno, ha señalado que muchos representantes del sector científico han hecho reservas anticipadas para garantizar su presencia en Mallorca.

En cualquier caso, ha dicho que a estas personas no se les da un «tratamiento especial» y que la capacidad hotelera no la calcularán de forma diferente a otros momentos del año.