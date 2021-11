El Atlético Baleares ha realizado su último entrenamiento antes de viajar mañana a primera hora hacia Alicante. La expedición balearica viajará el mismo día de partido, toda vez que juega a las 21:00 horas este sábado en El Collao ante el CD Alcoyano. Xavi Calm recupera a Damián Petcoff tras cumplir su partido de sanción pero no podrá contar con los lesionados Jesús Álvaro, Alfonso y Hugo.

El técnico catalán, como cada viernes, ha comparecido ante los medios de comunicación y ha subrayado que «sabemos que el Alcoyano es un rival complicado, su campo es de los difíciles de la categoría desde siempre y además vienen de ganar al líder. Será complicado, pero confiamos en nuestras armas y posibilidades para luchar por los tres puntos como hacemos siempre».

Sobre la última victoria ante la Balona admitió que «ganar en el descuento te da un plus de energía. Creo que el otro día la victoria fue importante, pero el partido de Alcoy será diferente y aunque ellos nos pondrán las cosas difíciles deberemos intentar superarlas porque nuestro deber es competir e intentar ganar». En cuanto a qué esperaba del rival dijo que «espero un equipo serio, bien posicionado en el campo. Su míster Vicente Parra cuida mucho el trabajo defensivo y de solidez y nos exigirá mucho cuando recuperen balón porque sale rápidos los puntas. El Collao es un campo en el que si no estás concentrados te crean ocasiones en cualquier circunstancia».

En cuanto al estado de la plantilla dijo que «no tenemos bajas de última hora, más allá de Hugo, Jesús Álvaro y Alfonso. Hugo recayó de su lesión, se está recuperando y esperamos que el tiempo sea mínimo. Creemos que no es grave, pero como es una recaída debemos ir con cuidado. No nos marcamos plazos. No creemos que se alargue mucho, pero cuando vuelva no debe haber riesgo».

Finalmente, sobre la situación del equipo en la clasificación admitió que «siempre es mejor estar líder que segundo y mejor segundo que tercero, pero a estas alturas de temporada solo importa sumar puntos. Si seguimos mirando al Villarreal igualmente debemos seguir con lo mismo, le atrapemos en la tabla o no. Cuando se avance la competición ya nos fijaremos más, ahora es todavía muy pronto».