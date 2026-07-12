Un hombre apuñala en el cuello a su compañero de piso mientras dormía y se da a la fuga en Mallorca

Un hombre de unos 30 años de nacionalidad saharaui permanece ingresado en estado grave en el Hospital Universitario Son Espases después de sufrir una agresión con arma blanca en una vivienda de Capdepera durante el mediodía de este domingo. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer lo sucedido y localizar al presunto autor de los hechos, un compañero de piso de la víctima, también de origen saharaui y de unos 35 años de edad.

Según las primeras informaciones recabadas por los investigadores a las que ha tenido acceso OKBALEARES, el ataque se produjo pasadas las doce del mediodía en un domicilio del municipio. Todo apunta a que la víctima se encontraba descansando cuando fue sorprendida por el agresor, quien supuestamente le asestó varias puñaladas en la zona del cuello antes de abandonar precipitadamente la vivienda.

Pese a la gravedad de las lesiones, el hombre consiguió recibir ayuda y fue atendido inicialmente en el centro de salud de Capdepera. Desde allí, el personal sanitario alertó al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU-061), que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Avanzado para asistir al herido.

Los facultativos, tras lograr estabilizar al paciente, comprobaron que presentaba heridas de arma blanca de especial gravedad, una de ellas de aproximadamente cuatro centímetros de profundidad en el cuello. En este instante se activó el protocolo de politrauma grave y se solicitó la intervención del helicóptero medicalizado del 061, que trasladó al paciente de urgencia hasta el Hospital Universitario Son Espases, donde permanece ingresado bajo atención especializada.

La investigación apunta a que el presunto agresor podría encontrarse bajo los efectos del alcohol en el momento de los hechos. De hecho, varios vecinos aseguran haberlo visto durante la mañana caminando por la zona de Cala Gat sin camiseta y portando un cuchillo de cocina, una situación que despertó la preocupación de los residentes, quienes dieron aviso a la Policía Local de Capdepera.

Poco después, y por causas que todavía se investigan, el hombre habría regresado a la vivienda que compartía con la víctima y se produjo la agresión. Tras el ataque, abandonó el domicilio antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Capdepera y de la Guardia Civil, que acordonaron la zona e iniciaron las primeras diligencias. Los agentes han tomado declaración a varios testigos y continúan recopilando pruebas para determinar el origen del enfrentamiento.