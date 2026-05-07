Hallan el cadáver de un joven en un coche que había sufrido un accidente horas antes en la autopista de Andratx

Macabro hallazgo en la autopista de Andratx, en Mallorca. La Guardia Civil ha encontrado este jueves por la mañana el cadáver de un joven de 27 años en el interior de un coche que llevaba varias horas accidentado fuera de la vía, a la altura de la entrada a Palma.

Todas las alarmas se han encendido sobre las 11:30 horas de la mañana cuando un conductor que se dirigía a la capital había visto un vehículo siniestrado a la altura del kilómetro 5 de la Ma-1, en una zona de difícil visibilidad. Tras dar el aviso, se han trasladado hasta el lugar los equipos de emergencia.

Al inspeccionar el turismo, los agentes de la Benemérita han localizado el cuerpo sin vida de un hombre. La principal hipótesis que barajan los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a cargo de las pesquisas, es que el joven sufriera un accidente de tráfico horas antes. Posiblemente haya sucedido a lo largo de la pasada noche, aunque por el momento se desconoce con exactitud.

Todo apunta a que la víctima se habría salido de la vía por el margen izquierdo y, posteriormente, habría dado varias vueltas de tonel hasta acabar en una zona que no era visible desde la calzada, motivo por el que aparentemente ningún conductor había alertado antes del siniestro.

Los investigadores están tratando de determinar cómo ha sucedido el siniestro mortal y de localizar alguna marca de frenado en la zona que refuerce su hipótesis.

Hasta el lugar del hallazgo se han desplazado efectivos de bomberos, del juzgado de guardia y de la funeraria. Sobre las 13.15 horas se ha procedido al levantamiento del cadáver, que ahora será sometido a la correspondiente autopsia.

Según ha podido saber este periódico, el suceso ha provocado importantes retenciones kilométricas que han llegado hasta la zona la zona de Palmanova, ya que solo ha quedado un carril abierto a la circulación.