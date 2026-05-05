Un accidente en cadena entre cuatro vehículos deja seis heridos y un atasco kilométrico en la autopista de Llucmajor

La tarde de este martes se ha visto sacudida por un impactante accidente de tráfico en la Ma-19, autopista de Llucmajor, a la altura del kilómetro 9, muy cerca del polígono de Son Oms. Lo que comenzó como una jornada aparentemente normal terminó convirtiéndose en una escena de tensión, sirenas y largas filas de vehículos atrapados sin salida.

El siniestro, registrado a las 17:05 horas, activó de inmediato todas las alarmas. El centro de coordinación del SAMU 061 recibió múltiples avisos alertando de una colisión en cadena en la Ma-19 de gran aparatosidad. En cuestión de minutos, varias unidades de emergencias se desplazaron al lugar, donde se encontraron con un escenario complicado: un total de cuatro vehículos implicados, entre ellos un taxi de Playa de Palma, y seis heridos de diversa consideración.

A pesar de la violencia del impacto y de la imagen inicial que hacía temer lo peor, fuentes sanitarias han confirmado que, afortunadamente, no hay heridos graves. Sin embargo, el susto fue mayúsculo tanto para los implicados como para los conductores que, de repente, se vieron atrapados en un atasco monumental en la ma-19.

Y es que el accidente obligó a cortar completamente la autopista en sentido Llucmajor, provocando retenciones kilométricas que se extendieron durante horas. Conductores desesperados, bocinas sonando y largas esperas marcaron una tarde negra para la circulación en la zona.

La rápida intervención de los equipos de emergencia y, especialmente, de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, resultó clave para evitar un colapso aún mayor. Desde el primer momento, se encargaron de regular el tráfico, asistir en la retirada de los vehículos siniestrados y tratar de devolver la normalidad a una vía completamente bloqueada.

Aunque el balance final no deja víctimas de gravedad, el accidente en la Ma-19 vuelve a poner el foco en la fragilidad de la circulación en este tipo de vías y en cómo, en cuestión de segundos, una colisión puede desencadenar una situación de auténtico caos. Una tarde que muchos no olvidarán fácilmente.