Golpe al botellón en Palma: cerca de 50 sanciones en un macrooperativo policial en Can Pere Antoni y Portixol

La Policía Local de Palma interpuso cerca de medio centenar de sanciones durante un dispositivo especial contra los botellones y las fiestas en las playas de Can Pere Antoni y el paseo de Portixol, desarrollado la noche del pasado 18 de julio.

El operativo, activado a raíz de las continuas quejas de vecinos y residentes, comenzó a las 22.30 horas con el objetivo de garantizar la convivencia y reducir las molestias provocadas por el ruido y las conductas incívicas en la zona.

Según ha informado el cuerpo policial a través de un comunicado, el dispositivo se dividió en dos actuaciones. Una unidad centró su trabajo en la playa y en el aparcamiento de Can Pere Antoni, mientras que otra inspeccionó los establecimientos del paseo de Portitxol.

En la playa, los agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) levantaron 22 actas por consumo de alcohol en la vía pública y denunciaron a nueve personas por generar molestias con música. Durante la intervención se incautaron nueve altavoces que, según la Policía, alteraban el descanso de los vecinos.

Además, se formularon tres denuncias más relacionadas con la convivencia: una por orinar en la vía pública, otra por dificultar la identificación policial y una tercera por obstaculizar la actuación de los agentes.

En materia de tráfico y seguridad ciudadana, los policías tramitaron cuatro denuncias a usuarios de vehículos de movilidad personal, una infracción de tráfico y dos actas por la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, una por tenencia de drogas y otra por portar útiles para su consumo.

En el control instalado en el aparcamiento de Can Pere Antoni se inspeccionaron ocho vehículos. Como resultado, los agentes instruyeron diligencias penales contra un conductor por un presunto delito contra la seguridad vial al circular sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.

Asimismo, el GAP denunció a otro conductor que dio una tasa de alcohol de 0,65 miligramos por litro de aire espirado y sancionó a tres personas por no utilizar el cinturón de seguridad. También se levantaron otras dos actas por tenencia de sustancias estupefacientes y por posesión de utensilios para manipularlas.

En paralelo, la unidad encargada de inspeccionar los locales del paseo comprobó que la mayoría de los establecimientos cumplían la normativa de horarios y de emisiones acústicas, sin música en el exterior.

La única excepción fue un establecimiento que emitía música audible desde la vía pública. Los agentes levantaron tres actas: una por la música procedente de la terraza, otra por no exhibir la documentación de la actividad y una tercera de inspección.

El dispositivo concluyó a las 00.45 horas con una última comprobación de las terrazas, en la que la Policía Local verificó que todos los establecimientos ya habían cesado su actividad.