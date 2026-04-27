Un gigantesco panal de abejas invasoras pone en jaque a un edificio en Palma y obliga a intervenir a los bomberos

Lo que comenzó como una tarde de sábado aparentemente apacible en el barrio de El Rafal, en la ciudad de Palma, terminó convirtiéndose en una jornada de tensión y asombro para los residentes de un bloque de viviendas. La calma se rompió de forma abrupta cuando, sin previo aviso, los vecinos empezaron a notar una presencia inquietante: decenas de abejas se estaban colando en el interior de sus casas.

Tras los primeros momentos de confusión, los afectados iniciaron una búsqueda para localizar la procedencia del enjambre. No tardaron en descubrir que el epicentro del problema se encontraba en la parte alta del edificio, concretamente en la azotea.

Un gigantesco panal se había instalado de manera estratégica en los sistemas de ventilación, bloqueando por completo los respiraderos. Esta obstrucción no solo permitió que los insectos se filtraran por los conductos hacia las viviendas, sino que causó graves molestias funcionales en el edificio durante varias horas.

Ante la magnitud del enjambre y el riesgo de picaduras, los vecinos decidieron solicitar ayuda profesional y llamaron a los bomberos de Palma para poner fin a esta surrealista situación. Una dotación se desplazó rápidamente hasta la calle Ametler, donde los efectivos tuvieron que emplearse a fondo.

Para garantizar la seguridad de la zona, los bomberos utilizaron trajes de protección especiales para apicultores y retiraron con cuidado la totalidad del panal de los conductos. Por último, guardaron a los insectos en una caja de cartón ante la mirada atónita de los residentes.

Se trató de un servicio inusual para el cuerpo de bomberos, alejado de los incendios o rescates habituales, pero necesario para restablecer la seguridad en un edificio donde la alarma social fue máxima debido a la invasión de los domicilios particulares.

Por suerte, la normalidad regresó a El Rafal una vez que los sistemas de ventilación quedaron liberados y el enjambre fue retirado con éxito.