Galmés promete actuar con «contundencia» si se confirman irregularidades en el uso de los coches oficiales de Bestard

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha asegurado que actuará con «toda la contundencia necesaria» y adoptará las medidas que correspondan si se confirman irregularidades en el uso de los coches oficiales del vicepresidente insular, Pedro Bestard.

Así lo han señalado fuentes del Consell de Mallorca después de conocerse que la Fiscalía ha acordado presentar una querella contra Bestard por el supuesto uso fraudulento de vehículos oficiales de la institución insular.

La decisión del Ministerio Público llega tras una investigación por un presunto delito de malversación, iniciada a raíz de una denuncia presentada por el Grupo Socialista en el Consell de Mallorca.

Ante esta situación, desde la institución insular han reclamado «máximo respeto» a las decisiones de la Fiscalía y al procedimiento judicial que se ha puesto en marcha. Asimismo, han insistido en la necesidad de mantener la prudencia y permitir que la justicia investigue los hechos.

Las mismas fuentes han subrayado que debe respetarse en todo momento la presunción de inocencia de Pedro Bestard, aunque han dejado claro que el Consell actuará si se acredita cualquier tipo de irregularidad.

En este sentido, han defendido que la institución debe trabajar desde la «responsabilidad, transparencia y rigor», y han reiterado que se tomarán todas las medidas necesarias si la investigación confirma un uso indebido de los coches oficiales.

Por el momento, el caso queda pendiente de su recorrido judicial, mientras el Consell de Mallorca mantiene su posición de prudencia a la espera de que se esclarezcan los hechos.