Un futbolista de 16 años, ingresado en la UCI tras golpearse contra un muro en el campo del Collerense de Palma

Un joven futbolista de 16 años tuvo que ser hospitalizado de urgencia este domingo tras sufrir un grave accidente durante un partido disputado en el campo del Collerense, en Palma. El jugador, integrante del equipo local, se golpeó violentamente la cabeza contra un muro de protección situado junto al terreno de juego en una acción fortuita del encuentro que enfrentaba al Collerense y la Unió Esportiva Santa María.

El incidente se produjo en el transcurso del partido, en una jugada que no hacía presagiar inicialmente consecuencias de gravedad. Sin embargo, el impacto contra la estructura de protección del campo provocó un traumatismo craneoencefálico que obligó a la inmediata intervención de los servicios sanitarios presentes en la instalación deportiva.

En un primer momento, la situación no parecía alarmante. El joven fue evacuado en ambulancia a un centro sanitario de Palma para una evaluación más exhaustiva. No obstante, con el paso de las horas y ya en el hospital, su estado comenzó a empeorar de forma significativa: presentó episodios de vómitos y síntomas compatibles con una pérdida progresiva de conciencia, lo que encendió todas las alarmas del equipo médico.

Ante esta evolución clínica, se le practicó de urgencia un TAC cerebral, tras el cual los facultativos decidieron su ingreso inmediato en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para una monitorización constante y un control estricto de su estado neurológico. Durante varias horas, el futbolista permaneció bajo observación intensiva dada la preocupación por la evolución del traumatismo.

Afortunadamente, la situación comenzó a estabilizarse con el paso del tiempo. En la mañana de este lunes, el joven fue trasladado de la UCI a planta tras mostrar una evolución favorable. Posteriormente, una segunda prueba médica confirmó la mejoría de su estado, lo que permitió finalmente que recibiera el alta hospitalaria, quedando bajo seguimiento médico preventivo.

El suceso ha reabierto el debate sobre la seguridad en las instalaciones deportivas, especialmente en los campos de fútbol base. No es la primera vez que un incidente de este tipo genera preocupación en las Islas Baleares: hace tres años, un caso similar ocurrido en Eivissa impulsó al Consell Insular a habilitar una línea de subvenciones destinada a mejorar las medidas de protección en los recintos deportivos, con el objetivo de evitar golpes contra estructuras rígidas cercanas al terreno de juego.

El episodio vivido en el Collerense vuelve a poner sobre la mesa la importancia de revisar y reforzar las condiciones de seguridad en los campos donde compiten jóvenes deportistas, especialmente en categorías formativas, donde este tipo de accidentes pueden tener consecuencias especialmente delicadas.