Formentera retira de su costa 10 pateras abandonadas y ya almacena 112 cayucos

El Consell de Formentera ha retirado en los últimos días diez embarcaciones tipo patera utilizadas en el transporte de inmigrantes ilegales y que han sido abandonadas en diferentes puntos de la costa. Según ha informado el Consell en un comunicado, la intervención más importante se ha desarrollado en s’Estufador, donde se han retirado siete pateras que presentaban algún desperfecto. También, se ha realizado una primera limpieza de restos dispersos repartidos por este entorno natural.

Además, en los próximos días se completará una segunda actuación de limpieza para acabar de retirar los residuos que permanecen en la zona.

Paralelamente, se han retirado dos pateras en buen estado que se encontraban en es Caló des Mort, así como otra en el Pas d’en Adolf.

Todas las embarcaciones retiradas en la costa de Migjorn han sido remolcadas hasta la playa de es Copinar, donde han sido sacadas del mar a través de una rampa.

Los trabajos han sido ejecutados con fondos propios del Consell y la institución ha recordado que quedan restos de tres embarcaciones pendientes de retirada.

Además, ha señalado que en el Área de Gestión de Residuos des Cap se acumulan 112 pateras, una situación que ha llevado a estas instalaciones al límite de su capacidad operativa generando una importante presión sobre un espacio especialmente sensible.

El Consell ha reiterado su petición a la Delegación del Gobierno para que asuma la retirada y destrucción de las pateras. La institución ha lamentado que, al coste económico asociado a la gestión de estas embarcaciones, se añade su tratamiento que representa una carga cada vez más difícil de asumir por el Consell.

A esta situación se suma el impacto ambiental derivado de la acumulación de pateras en la zona de residuos, un hecho que incrementa la presión sobre unas instalaciones ya saturadas, ha concluido el Consell.