El Fibwi Mallorca presenta a Javi García y Lukas Kvedaravicius

Javi García y Lukas Kvedaravicius han sido presentados como nuevos refuerzos del Fibwi Palma. Ambos jugadores, que ya han debutado con el primer equipo de baloncesto de LEB Plata tras sus respectivos fichajes, han sido protagonistas de un acto llevado a cabo en el incomparable marco del Restaurante Puig de Santa Magdalena, uno de los principales patrocinadores del equipo. “Javi es un base al que conozco desde hace mucho tiempo ya que me enfrenté contra él estando en EBA y luego en la LEB Oro. Cuando me enteré que podíamos ficharlo no lo dudé un segundo”, ha explicado Pau Tomàs, entrenador del equipo. Tomàs ha señalado, sobre García que “es un base con mucha calidad y con una proyección brutal. Es dominador del juego y un revulsivo siendo capaz de desembozar las situaciones cuando el equipo está atascado y capaz de dirigir y hacer jugar al equipo, que es algo que realmente necesitábamos, un base que hiciese jugar al equipo y sacase partido de las ventajas”.

En cuanto a Kvedaravicius, Pau Tomàs indica que “es un jugador que ya conoce la liga al haber estado jugando en Alginet la temporada pasada y nos dejó muy buenas sensaciones aún teniéndolo como rival. Lukas es un jugador interior muy inteligente. No es habitual tener este tipo de jugadores en esas posiciones, jugadores que saben leer las ventajas, que pueden jugar de cuatro o de cinco y que puede defender a rivales grandes o incluso a otros jugadores. Su capacidad atlética nos da una serie de posibilidades que ya hemos podido ver en el primer partido y ahora veremos como el equipo va creciendo con la incorporación de estos jugadores”.

Javi García: «Proyecto ambicioso»

Javi García vive su primera experiencia en la LEB Plata con el Fibwi Palma. Tras haber tenido minutos en la ACB y ser jugador importante en la LEB Oro, el base maño llega a Mallorca dispuesto a iniciar con ilusión un capítulo nuevo en su carrera. “El de Palma es un proyecto ambicioso. Necesitaba salir un poco de esa zona de confort que tenía en Zaragoza en donde jugaba menos minutos. Quería disfrutar del baloncesto en la pista y del esfuerzo del día a día. Palma era una opción magnífica y era la que me convencía más”. El ex del Casademont Zaragoza señalaba, sobre sus dos partidos con el equipo, que “las sensaciones son muy buenas. La cohesión del equipo es la clave y tenemos un grupo grande de españoles a los que conozco mucho de categorías inferiores o de haber compartido equipo. Igual en el primer partido me costó un poco pero ya en el último me encontré a gusto y ya pude dirigir al equipo y buscar las ventajas”.

Kvedaravicius: «No he venido a jugar, sino a ganar»

Lukas Kvedaravicius debutó el pasado miércoles con el Fibwi Palma dejando sensaciones muy positivas. El ala pívot lituano ha explicado en la presentación que uno de los motivos por los que aceptó venir al Fibwi Palma tiene mucho que ver con el partido que ambos jugaron en la segunda vuelta del campeonato y que se llevó el conjunto de Pau Tomàs por 98-102. “Las condiciones para venir eran las idóneas. El año pasado me había enfrentado ya a este equipo y, aunque estuvimos cerca de ganar, acabaron venciendo el partido. Me quedé intrigado por ver como se trabaja desde dentro y no sólo verlo desde fuera”, ha explicado. Respecto a su idea y su objetivo en el Fibwi Palma lo tiene claro. “Quiero jugar al baloncesto y ganar partidos. Yo he venido aquí a ganar partidos, no a perderlos”.

Balfourier, operado con éxito

Naoll Balfourier, pívot francés del Fibwi Palma ha sido intervenido con éxito de la lesión sufrida en la primera jornada de liga. El jugador ha sido operado de la lesión de ligamentos de su tobillo derecho y posteriormente ha sido trasladado a su habitación en dónde ha sido visitado esta tarde tanto por Pau Tomàs y Mateu Bordoy, primer y segundo entrenador del equipo palmesano respectivamente. En los próximos día se conocerá el periodo estimado de baja del jugador.