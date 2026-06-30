El ex presidente del Mallorca Vicente Grande es el principal moroso balear con Hacienda: debe 31 millones

El expresidente del RCD Mallorca, Vicente Grande, el magnate inmobiliario Matthias Kühn y Manuel March Cencillo, nieto del fundador de Banca March, aparecen junto a una veintena de sociedades en la lista de grandes morosos difundida este martes por la Agencia Tributaria.

La de Grande, a través de su sociedad Dracplus, es una de las mayores deudas de personas o sociedades vinculadas al archipiélago con el fisco y supera los 31,5 millones de euros.

En el listado facilitado por la Agencia Tributaria, hay otras firmas de las islas con fuertes deudas con el fisco aunque sus nombres no son tan conocidos. Es el caso de Dalferwood Spain SL con un importe pendiente de 4.258.028,62 euros, Lloguers de Llevant SL con 3.648.915,50, Inversiones Talayot, SL con una deuda de 3.020.448,83, Balear Sport Car SL 2.872.318,07, Excelinvest Mallorca SA 2.395.599,95, Evolucion Portals 1 2.489.877,72, Construcciones Mandia SL 1.941.073,04, AM Marketing Balear SL 1.901.810,46, o Menorca Basquet, S.A.D. 1.673.206,65 €

A partir de aquí aparece el siguiente nombre conocido de las islas. Matias Kühn, quien por su parte, arrastra una deuda superior a los 1,3 millones de euros, mientras que March tiene pendientes unos tres millones de euros.

Cabe recordar que la aparición en este listado se debe a deudas y sanciones pendientes de pago que superan los 600.000 euros a fecha de 31 de diciembre de 2025.

La cantante Isabel Pantoja, la actriz Paz Vega y el cantante y presentador Bertín Osborne permanecen en la nueva lista de morosos con Hacienda, que incluye a 5.853 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2025 y que ha publicado este martes la Agencia Tributaria.

Además de ellos, la presentadora Patricia Conde, tras dos años fuera de la lista, vuelve a aparecer en la misma con una deuda de 714.000 euros; junto con el periodista Kiko Matamoros, que también regresa al listado de deudores con Hacienda tras tres años fuera, con 600.000 euros.

Por su parte, Isabel Pantoja debe a Hacienda 1,3 millones de euros, lo que supone que ha elevado su deuda en 264.000 euros respecto al listado anterior, mientras que Paz Vega (María Paz Campos Trigo), que figura con una deuda de 1,8 millones, la ha reducido en 435.000 euros. Es también el caso de Bertín Osborne (Norberto Ortiz Osborne), que ha recortado lo que debe al fisco en 30.000 euros, pero aún adeuda 835.000 euros.

Por el contrario, abandonan la lista Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarín en el Instituto Noós, que figuraba con una deuda de 940.000 euros en el listado anterior, así como el Real Jaén (que tenía una deuda de 1,2 millones), el empresario Rafael Gómez Sánchez, apodado ‘Sandokán’ (adeudaba 3,2 millones), Spanair (con 7,1 millones) o Viajes Iberia (con 8 millones).