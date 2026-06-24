Era un clamor en Palma y el Ayuntamiento se pone manos a la obra: plan de choque para reparar las maltrechas aceras y poner fin a la pésima imagen que tienen múltiples calles de la capital balear, donde hace años que presentan sus pavimentos levantados, baldosas rotas o numerosos baches.

Aunque dar solución a toda la tarea pendiente no será cuestión de un año ni dos, empezar a dar respuesta al compromiso adquirido será más pronto que tarde después de que el gobierno municipal en minoría del PP, liderado por el alcalde Jaime Martínez, haya aprobado y dado el visto bueno inicial a la moción que Vox presentará en el pleno de la próxima semana.

En la misma, el partido liderado en Palma por el edil Fulgencio Coll señala que esa imagen » no es algo a lo que nos tengamos que acostumbrar en la séptima ciudad de España y más siendo una ciudad eminentemente turística».

A ello hay que unir la peligrosidad y los numerosos percances que ocurren casi a diario derivados del mal estado de múltiples aceras, donde gente mayor es la que principalmente sufre en sus carnes este deterioro inevitable, pero también lo pagan los contribuyentes palmesanos.

De hecho, el Ayuntamiento paga compensaciones que oscilan entre 10.000 y 70.000 por percances y caídas en aceras en mal estado, arquetas desniveladas o cintas mal colocadas.

Con diferencia, el arreglo de baches y del pavimento de las calles es la reclamación más presentada ante el Consistorio, y el PP por ello ha aceptado la iniciativa de Vox para que la solución a esta problemática se planifique de forma periódica y sea algo cotidiano en los Presupuestos municipales de cada año, atendiendo a todas sus facetas: desde la elección de materiales, coste, reparaciones, estética, mantenimiento y fases de ejecución.

Por ello, el acuerdo inicial alcanzado entre estas dos formaciones, que se debería ahora ratificar en el pleno, incluye el compromiso para la realización de un Plan Director, identificando el estado de pavimentos de todos los barrios y priorizando las actuaciones.

En segundo lugar, acordar un presupuesto global para las actuaciones en el tiempo durante cuatro años y por último y no menos importante, informar a la ciudadanía de las denuncias, daños causados y costes de las indemnizaciones ejecutadas y previsiones de las pendientes.