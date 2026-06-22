Detenido un argentino por violar a su hermano de tres años en Mallorca y contagiarle una enfermedad de transmisión sexual

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años y de nacionalidad argentina por presuntamente maltratar y agredir sexualmente a su propio hermano, de tan sólo tres años, en Palma y contagiarle una enfermedad venérea.

Los hechos salieron a la luz después de que la víctima contara en el colegio los episodios de violencia y abusos que estaba sufriendo en casa cuando se quedaba a solas con su hermano mayor. De esta manera, el colegio se puso en contacto con el padre del menor, que fue el encargado de interponer una denuncia ante la Policía, según informa Última Hora.

El niño fue trasladado a un centro hospitalario de Palma, donde se le detectó una enfermedad de transmisión sexual como consecuencia de los abusos sufridos.

Por todo ello, el acusado fue arrestado hace aproximadamente dos semanas por agentes de la UFAM por un delito de malos tratos y otro de agresión sexual.