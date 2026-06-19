Detenido un entrenador de automovilismo de Mallorca por agresión sexual a una piloto de 14 años

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Calvià, en Mallorca, han detenido a un conocido entrenador de automovilismo de la isla acusado de un delito de agresión sexual y grooming a una piloto de 14 años que estaba a sus órdenes en un club de karting de la localidad.

OKBALEARES ha tenido acceso a la denuncia interpuesta ante el juzgado de Palma contra el fundador y máximo responsable de un conocido equipo de automovilismo. Los hechos, que han provocado la inmediata detención del sospechoso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dibujan un presunto y escandaloso escenario de embaucamiento (grooming), acoso, tocamientos e incluso conducción temeraria a más de 210 km/h con la víctima a bordo.

La denunciante es una joven piloto de nacionalidad alemana que, en el momento de los hechos, contaba con tan solo 14 años. El detenido presuntamente aprovechó su indiscutible posición de autoridad, superioridad y ascendencia como director y entrenador del equipo para ganarse la confianza de la menor y, de forma totalmente sibilina, comenzar un proceso de captación y asedio que ha terminado en los tribunales.

Según consta en la denuncia, el calvario de la menor comenzó en la primavera de 2025, tras incorporarse oficialmente al equipo deportivo mediante un contrato firmado por sus progenitores. Lo que debía ser una prometedora carrera en el motor se convirtió en una auténtica pesadilla. El director técnico empezó a escribir diariamente a la menor, modificando inicialmente sus redes sociales bajo el pretexto de «hacerlas más profesionales». Sin embargo, la deriva profesional mutó rápidamente en un obsesivo acoso de corte romántico y sentimental.

Los mensajes a través de aplicaciones móviles se volvieron constantes, utilizando apelativos posesivos y expresiones totalmente inapropiadas para la diferencia de edad y el vínculo profesional existente. La situación escaló de la pantalla a la pista de carreras. La denuncia relata que el investigado aprovechaba presuntamente cualquier ausencia de los padres —como el momento en que el progenitor acudía al baño— para aproximarse de forma libidinosa a la menor, propasarse con besos en el cuello, tocamientos en la cadera y cogidas de mano forzadas que la víctima no se atrevía a retirar por puro miedo y asombro.

Uno de los episodios más alarmantes recogidos por la investigación judicial detalla el pánico que sufrió la menor durante un traslado a un entrenamiento. El detenido, que se ofreció a recogerla en su vehículo particular, llegó a alcanzar la escalofriante velocidad de 218 km/h en vías interurbanas, realizando adelantamientos extremadamente peligrosos y estando a punto de provocar una colisión frontal contra otro usuario de la vía.

Mientras conducía a esa velocidad temeraria, presuntamente mantenía sujeta la mano de la menor con un claro ánimo libidinoso. El entorno de la joven comenzó a sospechar cuando el director del equipo implementó nuevas y restrictivas normas unilaterales, tales como la prohibición expresa de que los padres o las mascotas estuvieran presentes en los boxes durante las sesiones. Un claro intento de aislamiento para evitar la supervisión adulta.

Tras rechazar hasta en tres ocasiones reunirse con la madre de la piloto, el presunto agresor cortó por lo sano: expulsó fulminantemente a la menor del equipo y bloqueó todos los canales de comunicación.

La defensa de la menor, a cargo del prestigioso letrado Óscar Navarro, ha solicitado al juzgado el volcado forense del teléfono del detenido, la incautación de más de 40 GB de material audiovisual no entregado a la familia y la prohibición inmediata de que el investigado continúe ejerciendo como entrenador, alertando del riesgo potencial, ya que en el equipo formativo participan otras niñas. Tras la detención del entrenador y director del club, el juez tomó medidas cautelares de protección de la menor.