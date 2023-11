La condena a tres ex altos cargos del Consell de Mallorca que presidía Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, ha sido por conceder ayudas ilegales al independentismo. Según el escrito del fiscal aceptado por los acusados, los ex altos cargos condenados por fraude y prevaricación «se concertaron con el fin de favorecer con fondos públicos a la asociación Pas Amics del Camí». Esta entidad catalana y catalanista promovía iniciativas culturales y de senderismo encaminadas a conseguir la independencia de Cataluña y los Països Catalans.

Entre los condenados está la que era vicepresidenta del Consell de Armengol, Joana Lluïsa Mascaró, el jefe del área de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico (IMET), Antonio Rebassa; y el secretario general técnico del departamento de Cultura y Patrimonio del Consell, Joan Serra.

Las ayudas a PAS Amics del Camí fueron para promover rutas de senderismo cultura por las tierras de habla catalana. En su web la entidad subvencionada afirma que el objetivo es «promover una democracia participativa en el país como canal de expresión directa y permanente de la soberanía del pueblo». Añade que esta iniciativa se enmarcan «en el proceso constituyente que ha de acompañar el nacimiento de la República» y que sus actividades «se desarrollarán en las tierras de habla catalana».

La concesión de estas ayudas irregulares a una entidad catalanistas ya fue advertida públicamente durante la legislatura 2008-2011 por Jorge Campos, entonces presidente del Círculo Balear y hoy diputado de Vox por Baleares en el Congreso.

El caso se remonta a la legislatura 2008-2011 cuando Francina Armengol fue nombrada presidenta del Consell de Mallorca tras el pacto firmado entre el PSOE, los independentistas del PSM, hoy Més per Mallorca, y Unió Mallorquina. Las subvenciones irregulares a la entidad independentista las controlaba el departamento de la entonces vicepresidenta Joana Lluïsa Mascaró, el PSM.

El juicio a ex altos cargos del Consell por malversación y fraude celebrado la pasada semana concluyó con penas mínimas de cárcel sustituidas por multas. Por el delito de fraude, fueron condenados a nueve meses de prisión Antonio Rebassa; la ex vicepresidenta y ex consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Joana Lluïsa Mascaró, y el secretario general técnico del departamento de Cultura y Patrimonio del Consell, Joan Serra.

Como cooperadores necesarios, fueron condenados el director de la asociación PAS-Amics del Camí, Lluis Planas, y el secretario y representante de la citada asociación en Mallorca, Emilio Gallardo.

La Fiscalía pedía inicialmente 32 años de cárcel en esta causa que comenzó a investigarse en el año 2013. De hecho, a todos los condenados se les ha aplicado una atenuante de dilaciones indebidas, además de la de reparación del daño.

Los condenados reconocieron que, en una reunión en dependencias de Inestur (Instituto de Estrategia Turística de Baleares) en 2008, se concertaron para favorecer a la asociación PAS Amics del Camí con fondos públicos, utilizando contratos y subvenciones de forma fraudulenta.

La concesión de las ayudas ilegales

Las ayudas ilegales al independentismo fueron realizadas por el departamento de Cultura que gestionaba el PSM en el gobierno de la socialista Francina Armengol y que dirigía Joana Lluïsa Mascaró. Al menos fueron 20.880 euros en una contratación directa que tenía como objeto conceptos como crear una ruta de Esporles a Valldemossa y su «plan de señalización», una «guía web» del recorrido hasta Deià y Sóller, la financiación de «reuniones» en los pueblos y otros trabajos preparativos de las rutas .

El Consell de Mallorca, ahora presidido por el PP, ya ha exigido explicaciones a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por el denominado caso senderismo. El actual conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster (PP) ha destacado que, con el acuerdo de conformidad, «queda demostrado que el gobierno de Armengol pagó 21.000 euros a dedo por trabajos sin justificar».

Igualmente, ha señalado que en el escrito de conformidad «se constata que los responsables -entre ellos la ex vicepresidenta y ex consellera de Cultura del Consell, Joana Lluïsa Mascaró- cometieron múltiples irregularidades para favorecer a una entidad amiga».

Fuster ha calificado los hechos de «muy graves» y ha remarcado que «se reconoce la comisión de delitos por parte de los miembros del gobierno de Armengol entre 2007 y 2011». En este sentido, ha criticado que la izquierda «daba lecciones de buen gobierno y son los que este lunes han sido condenados por un caso de corrupción».

Por ello, desde el Consell se preguntan si Armengol lo sabía y, en este caso, si miraba hacia otro lado. En esta línea, desde la institución insular han pedido explicaciones a la ex presidenta del Consell y han considerado que tiene que pedir disculpas.