Cinco personas con síndrome de Down participan en una jornada de sensibilización laboral en El Corte Inglés

Cinco personas con síndrome de Down, integrantes de la Fundación Asnimo, han participado este jueves en una jornada de sensibilización en oportunidades laborales en colaboración con El Corte Inglés de Avenidas, a raíz del Día Mundial del Síndrome de Down.

El director de Asnimo, Tolo Márquez, ha explicado que, a pesar de los avances, se estima «que tan sólo un 5% de las personas con síndrome de Down en edad de trabajar en un entorno laboral ordinario, lo hacen».

Por este motivo, en horario de 09.30 a 13.30 horas, los jóvenes participantes han acompañado a los trabajadores de la empresa colaboradora en distintas secciones, como perfumería o librería, para conocer de primera mano sus labores y ayudarles en tareas auxiliares.

Además, Márquez ha recordado que su recorrido laboral es «más corto» a causa del envejecimiento precoz y la menor esperanza de vida provocada por la prevalencia de Alzheimer. Así que, según ha afirmado, es «importante» que inicien cuanto antes su trayectoria profesional a partir de políticas de empleo que reconozcan esta realidad y un sector privado que sepa que «pueden realizar su trabajo de manera eficaz».

Asimismo, los usuarios del Servicio Ocupacional de la Fundación han creado un diseño conmemorativo donde se reflejan calcetines desparejados con el propósito de «visibilizar y sensibilizar» sobre la diversidad, lo que «lejos de ser algo negativo, enriquece a la sociedad». Con ello, han producido varias chapas que han repartido entre los clientes que se han sumado a esta jornada.

Por último, la asociación se ha sumado a la campaña de Down España que, bajo el lema #Extracapacitados, que reivindica que se ofrezcan más oportunidades laborales a este grupo puesto que, según el informe de la European Down Syndrome Association (EDSA), el 95% de las personas con síndrome de Down no consigue uno.