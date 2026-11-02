El caos de las bandas tiene los días contados: la app mallorquina que quiere revolucionar la industria musical

Ensayos que no se cuadran, conciertos que se pisan, músicos que no saben qué material deben llevar y cuentas que nunca terminan de salir. El caos habitual de cualquier banda podría tener los días contados gracias a una aplicación creada en Mallorca.

CalaBits ha llevado EnsaYa! hasta el BIME de Bilbao, un escaparate internacional de la industria musical, con una propuesta que quiere revolucionar la organización de los grupos y dejar atrás el desorden de agendas, repertorios y gastos compartidos.

Se trata de CalaBits, un pequeño estudio de desarrollo de aplicaciones de Mallorca que ha presentado su propuesta en el BIME de Bilbao, uno de los encuentros internacionales más destacados del sector musical. Su responsable, Carles Grimalt, ha participado en el evento para dar a conocer EnsaYa!, una aplicación diseñada para centralizar todo lo que necesita una banda para funcionar dentro y fuera del escenario.

La herramienta permite organizar ensayos y conciertos, coordinar la disponibilidad de los músicos, gestionar repertorios y controlar el material necesario para cada actuación. También incorpora funciones para administrar los gastos compartidos y repartir los cachés, de manera que los integrantes puedan tener toda la información de la formación en un mismo espacio.

Uno de sus puntos fuertes es la gestión de agendas, que permite coordinar las fechas de diferentes grupos y detectar coincidencias entre compromisos. También facilita preparar los setlists, es decir, el orden de las canciones que se interpretarán en cada ensayo o concierto, y consultarlos desde el teléfono móvil mediante un modo escenario.

La organización del equipo es otro de los aspectos que aborda EnsaYa!. A través de un inventario y listas de comprobación, los músicos pueden especificar qué instrumentos, cables y otros elementos necesitan para cada actuación y asignar quién se responsabiliza de llevarlos. Así, la aplicación busca evitar olvidos y mejorar la coordinación antes de llegar al local de ensayo o subir al escenario.

Además, EnsaYa! permite gestionar los gastos de la banda y distribuir los ingresos de los conciertos, dos cuestiones habituales en cualquier formación musical. Una propuesta que pretende simplificar las tareas administrativas para que los músicos puedan concentrarse en lo verdaderamente importante: tocar.

La presencia de CalaBits en el BIME, un encuentro que conecta a artistas, promotores, mánagers, discográficas, empresas e instituciones de Europa y América Latina, supone una oportunidad para dar visibilidad a una iniciativa tecnológica desarrollada en Mallorca y acercarla a profesionales de la industria musical.

Pero EnsaYa! no es la única aplicación del estudio mallorquín. CalaBits también ha desarrollado PandiYa!, una herramienta pensada para organizar planes, actividades y viajes en grupo sin que las cuentas se conviertan en un problema. Permite proponer diferentes opciones, votar, confirmar asistentes y registrar los gastos de cada participante.

Su función más destacada es la gestión de gastos compartidos, ya que calcula quién ha adelantado el dinero y cuánto debe aportar o recuperar cada persona. Los importes pueden clasificarse por categorías, como transporte, alojamiento o restaurantes, y, una vez finalizada la actividad, es posible generar un PDF con el desglose de las cuentas y el reparto correspondiente para compartirlo con todos los participantes.

El catálogo de CalaBits se completa con ApúntaloYa!, una aplicación para organizar tareas, recados y recordatorios cotidianos, y Reflejo, un juego que pone a prueba la atención y los reflejos mediante una mecánica basada en tocar la posición reflejada de los elementos que aparecen en pantalla.

Con estas cuatro propuestas, CalaBits apuesta por desarrollar aplicaciones sencillas para resolver necesidades concretas del día a día, desde organizar una banda de música y preparar un concierto hasta cuadrar las cuentas de una escapada con amigos.

Las aplicaciones EnsaYa!, PandiYa!, ApúntaloYa! y Reflejo están disponibles para dispositivos iPhone y Android, a través de la App Store de Apple y Google Play. Toda la información sobre el proyecto y sus herramientas se puede consultar en calabits.com.