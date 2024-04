Campaña de Hablamos Español para que los padres puedan elegir lengua en los colegios de Baleares, exigiendo también al gobierno de la Comunidad Valenciana que las familias elijan la lengua vehicular de las asignaturas troncales, y que los alumnos de todas las etapas educativas puedan usar, oralmente y por escrito, su lengua en las pruebas evaluables. También el colectivo persigue que la rotulación e información de los centros de enseñanza estén en ambas lenguas oficiales.

Y es que según esta entidad, la prometida libertad de elección de lengua en los centros de enseñanza de Baleares y Comunidad Valenciana va camino de convertirse en una simple promesa electoral «como hemos denunciado desde nuestra asociación en las últimas semanas».

En estas dos comunidades autónomas, apuntan en un comunicado, se prevé la aprobación de «normas confusas y completamente insuficientes que no solucionarán la situación lingüística aplicada hasta ahora por los gobiernos anteriores».

Por todo ello, Hablamos Español pone en marcha desde este martes una campaña de recogida de firmas en apoyo a la aplicación de unos puntos mínimos irrenunciables.

Una iniciativa que se está llevando a cabo de forma digital y también en papel, con carpas instaladas tanto en la Comunidad Valenciana como en la balear. En esta última comunidad, en concreto en la ciudad de Palma, estaba ya previsto instalar una carpa el pasado 6 de abril en el punto donde habitualmente, y desde hace años, se instala Hablamos Español. «Dado que ese sitio lo han solicitado otras personas, nos reorganizaremos y nos instalaremos en un lugar cercano», precisa la entidad.

‼️ Campaña de Hablamos Español en Comunidad Valenciana y Baleares para reclamar medidas básicas que eviten la discriminación lingüística en la enseñanza.

El colectivo recuerda que España es el único país donde no se puede estudiar íntegramente en la lengua que es oficial en todo el territorio nacional. «En ningún país se obliga a los alumnos a estudiar ni siquiera, parcialmente, las asignaturas en otra lengua. Nuestra propuesta es la que hemos defendido siempre, si bien y dada la actitud de estos dos gobiernos autonómicos, les proponemos que al menos las asignaturas troncales se puedan estudiar en la lengua elegida», apunta Hablamos Español.

Para llevar esto a cabo y materializar este objetivo, la entidad considera que «sólo hace falta tener voluntad de hacerlo». «Quienes conocemos el modus operandi del sector nacionalista ya contábamos con las pataletas y escandaleras de las entidades nacionalistas híper subvencionadas».

Por ello, el colectivo considera que Vox y PP «deberían saber cómo operan estos colectivos». «No sería admisible que utilizaran este tipo de protestas como excusa. Quien gobierna tiene la obligación de aplicar su programa electoral y más en un caso como éste, cuando hacerlo equivale a aplicar una política lingüística democrática y tolerante que respeta los derechos de todos y que es positiva desde el punto de vista pedagógico».

La asociación de defensa del español ya denunció el pasado mes de marzo que el plan piloto de libre elección de lengua en Baleares no concreta qué asignaturas se impartirán en español y tampoco si son materias troncales y advirtió que si no se modifica el Decreto de Mínimos en vigor, Ciencias Sociales y Naturales, no se podrán impartir en español.

Un plan voluntario

De hecho, el plan piloto presentado por el conseller de Educación, Toni Vera, deja patente que el Decreto de Mínimos se mantiene y que el plan piloto debe adaptarse al mismo.

A ello hay que unir que se trata de un plan voluntario y que los centros docentes que quieran aplicarlo deben primero modificar el proyecto educativo del centro, algo que es competencia del claustro, y tendrá que tener para ello el aval de dos terceras partes de los votos del Consejo Escolar. En estas circunstancias resulta difícil que un centro público, todos ellos con inmersión lingüística en catalán, decida y pueda aprobar un cambio del actual proyecto educativo.

Pero en caso de que eso suceda, sólo los centros en los que un 20% de alumnos de cada nivel y etapa educativa pidan sumarse al plan piloto voluntario de libre elección podrán hacerlo.