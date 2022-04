La carrera de Antoni Pedraza (Menorca, 1969) arranca a finales de la última década del siglo pasado, concretamente cuando queda finalista del Premio de Pintura Sant Antoni de Sa Nostra en los años 1995, 1999 y luego en 2005. Entre tanto, en el año 2000, se le concede el primer premio en el XXXIV Salón de Primavera del Ateneo de Mahón y de ahí vendría una cadena de exposiciones individuales iniciada ese mismo año en la Sala de Sa Nostra de Ciudadela bajo el título Las Puertas del Laberinto, para seguir después, en 2004, en Formentera, con La esencia impura. Posteriormente, ha expuesto en Mallorca e Ibiza, cumpliendo así el circuito completo de las islas a las que tanto debe su obra.

Porque, como él mismo indica sobre su trabajo: «Mis referentes no están en Oriente, ni en la escritura oriental o japonesa, ni en la tinta china, ni en el papel de arroz. Mis referentes están aquí. En las islas, en la tierra, la arena, el mar, la piedra viva, la luz del patio encalado. En la propia cal. En el blanco y negro de la luz y la oscuridad, el bien y el mal. En el minotauro. En el límite; el vacío; en el ser y el no ser. Bloques de marés, cortes en las canteras, huellas de hendiduras, cicatrices. Todo y nada. El vacío fértil. Dolor y amor. Señales de estar vivos. No, no es caligrafía japonesa ni tinta china. Es pigmento hecho de hueso quemado, de arcilla, de roca. Es agua de mar, de lluvia. Y es viento, violento y hermoso. Árboles retorcidos por el viento de Tramuntana. Gestos violentos y dolorosos. Rabiosos. Serenos. Y el bello recuerdo. Recordar. Traer de nuevo al corazón».

De ahí el título -El bell record- de la muestra que inauguró en la galería palmesana ABA Art LAB con motivo de la celebración del Art Palma Brunch el pasado 26 de marzo. Porque las piezas que integran la muestra recogen, a través de la memoria sensorial y su manifestación gestual, la esencia de las Islas, la pigmentación de sus tierras, el color de sus aguas, la transparencia de su aire. La naturaleza es la auténtica protagonista de la obra del artista menorquín, si bien no de una manera literal, ni figurativa ni matérica, sino integrando todo el discurso de la pintura abstracta evolucionado a lo largo del siglo XX. No en balde él mismo reconoce una deuda y su obra contiene un cierto homenaje y reconocimiento de influencia hacia el artista alemán Hans Hartung, que recaló en la isla de Menorca hacia el año 1930 en pleno desarrollo de su lenguaje lírico abstracto.

Entre la influencia preclara del citado Hans Hartung y un acercamiento posterior al expresionismo abstracto norteamericano de la mano de Franz Kline, que otorga a su obra un componente de fuerza y contundencia formal, Antoni Pedraza ha cubierto un camino exquisito hacia la esencia de la mediterraneidad y en la exposición El bell record materializa esa evolución por medio de pinceladas abiertas que integran sutiles veladuras (el aire, el agua transparente), que incluso traslada a ejercicios en tres dimensiones que juegan con el movimiento y la superposición, las sombras y el efecto de la luz sobre la materia y también sobre los huecos de la materia.

Una obra sutil, ya lo he dicho, que vibra desde la emoción, la sensorialidad y la paz de espíritu. Algo de lo que está muy necesitado nuestro mundo en estos tiempos de canalla preocupación.