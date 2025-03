«Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor». Eso cantaba Karina. No siempre es así, pero si es cierto que todo lo que sucedió, bueno o malo, nos permite aprender o, si no, adquirir experiencia.

A poco de empezar el verano de 1988, el Mallorca descendió a segunda división con el mismo equipo que un año antes había disputado el play off por el título de liga. Fue una promoción extraña contra el Real Oviedo, que había vencido por 2 a 1 en la ida y sacó un empate a cero del Lluis Sitjar a la vuelta en un partido que, según me recordó hace algún tiempo Paco Bonet, nadie metía la pierna.

Nada menos que siete de los futbolistas que jugaron conocían que era su último partido en el club. Unos terminaban su contrato sin opciones de renovación y otros ya habían sido traspasados o comprometidos. Solamente Ezaki, García Cortés, Alvaro y Miguel Angel Nadal iban a seguir. Chano, Julio Llorente, Paco Bonet, Orejuela, Luis García, Higuera y Magdaleno, siete de once, causaban baja por uno u otro motivo. No pongo en duda la profesionalidad de ninguno de ellos. Pero también sé que, en opinión del entrenador que logró ascender de nuevo en 1989, no hay nada peor contra la motivación que firmar a un jugador por cuatro o cinco años o, por el contrario, despedirle, ya sea tácita o expresamente, antes de acabar la temporada.

En las oficinas de Son Moix impera la ley del silencio cuando no debería y se habla demasiado y a destiempo en una exhibición innecesaria de falta de conocimiento. Hace semanas que se corre la voz del esfuerzo por vender a Larin, llevan meses traspasando a Samu al mejor postor, filtran que cuentan con Leo Román para la próxima campaña, lo que descarta a Greif, saber que Robert Navarro firmó hasta el próximo mes de junio y presumen de contratos de larga duración con Abdón y Dani Rodríguez.

Mi pregunta es: ¿cuántos integrantes de la plantilla actual continuarán la próxima temporada? Se admiten apuestas porque, de otro lado, la historia más reciente demuestra que si no hay traspasos, no hay fichajes. Dicho esto, cierro el baúl y lo devuelvo al desván.