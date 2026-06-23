La banda que asaltó al anciano de La Soledad estaba integrada por jóvenes futbolistas de Mallorca y la Península

La investigación sobre el violento asalto sufrido por un anciano de 88 años en el barrio de La Soledad de Palma continúa arrojando nuevos datos. Según ha podido saber OKBALEARES de fuentes próximas al caso, la mayoría de los integrantes del grupo investigado son conocidos jugadores de fútbol que han militado en diferentes equipos de Mallorca y también de la Península.

Las pesquisas han permitido identificar entre los detenidos y los implicados a varios jóvenes futbolistas que hasta hace apenas una temporada competían en categorías juveniles de clubes de Mallorca. Entre ellos figuran jugadores de origen sudamericano y origen africano que el pasado año defendían los colores de distintos equipos de la isla antes de abandonar Mallorca. De hecho, en las redes, los diferentes deportistas fueron identificados y sus respectivos clubes informados de la actividad delictiva de estos vándalos.

Los investigadores consideran que el grupo no se dedicaba únicamente al asalto en la vivienda del anciano de La Soledad. De hecho, a los dos jóvenes arrestados en el aeropuerto de Barcelona-El Prat se les atribuye su presunta participación en 13 robos con violencia, entre ellos el cometido en el domicilio del octogenario y otros 12 robos violentos en Palma.

Las víctimas eran personas de edad avanzada, en su mayoría octogenarias y nonagenarias, seleccionadas previamente por los asaltantes. Los robos se producían a plena luz del día en los barrios de Son Cotoner, El Fortí y Camp de Serralta, aprovechando momentos en los que las víctimas accedían a sus domicilios o caminaban por calles poco transitadas. El objetivo era arrancar cadenas de oro mediante fuertes tirones, empleando una violencia que llegó a provocar lesiones graves. Una de las víctimas sufrió la fractura de una muñeca tras caer al suelo durante uno de los ataques. «Son auténticas ratas y cobardes. Robando a los ancianos y encima vacilando de ello. Dan mucho asco», comentan algunos familiares de los afectados.

La rápida actuación de la Policía Nacional permitió detener a dos de los principales investigados cuando acababan de aterrizar en el aeropuerto de El Prat, después de abandonar Mallorca en un vuelo con destino a Barcelona. Los agentes les intervinieron más de 3.500 euros en efectivo. Un tercer implicado había salido previamente de la isla en ferry y continúa en paradero desconocido, sobre el que pesa una orden de detención.

La investigación también permitió arrestar en Palma a un cuarto sospechoso por un presunto delito de receptación. Los asaltantes le habrían vendido la cadena de oro robada al anciano de 88 años, que finalmente fue recuperada por los investigadores y devuelta a su legítimo propietario.

La condición de futbolistas de buena parte de los implicados ha causado una notable sorpresa en el ámbito deportivo balear, ya que varios de ellos eran conocidos por haber competido recientemente en equipos de fútbol de Mallorca e incluso algunos habían pasado por clubes de la Península antes de verse presuntamente implicados en esta banda especializada en robos con violencia a ancianos.