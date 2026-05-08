Baleares implanta la jornada de 35 horas semanales para sus 44.000 funcionarios

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para el personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. La medida ha sido acordada con las organizaciones sindicales en el marco de la Mesa Sectorial de Servicios Generales del 30 de abril y supone una mejora en las condiciones de trabajo del personal público.

La nueva jornada se fija en 35 horas semanales de trabajo efectivo en cómputo anual, con una distribución flexible que se realizará, de forma general, de lunes a viernes. Así, el personal podrá adaptar el horario dentro de unas franjas de entrada y salida más amplias, con entrada entre las 7.00 y las 9.00 horas y salida entre las 14.00 y las 16.30 horas, siempre cumpliendo el cómputo de horas establecido.

Además, el acuerdo incluye medidas que favorecen la organización del tiempo de trabajo, como una pausa diaria retribuida de treinta minutos y el reconocimiento como tiempo de trabajo de la formación realizada dentro del horario laboral. También se prevén adaptaciones para los colectivos con horarios especiales, en función de las necesidades de los servicios.

El acuerdo, aprobado por unanimidad entre la Administración y los sindicatos, tendrá efectos a partir del 1 de junio de 2026 y forma parte del desarrollo del pacto de legislatura firmado en febrero de 2025 entre el Govern y las organizaciones sindicales.

Por otro lado, el Consell de Govern ha dado luz verde al incremento salarial del 1,5 por ciento para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y del resto de entes integrantes del sector público autonómico.

La medida permite aplicar la subida salarial prevista para el año 2026, que se aplicará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025 y tendrá efectos económicos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

El Ejecutivo autonómico prevé abonar esta subida, así como los correspondientes atrasos, de forma preferente en la nómina del mes de mayo.

A principios de 2026, la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (CAIB) cuenta con aproximadamente 44.000 empleados públicos en su sector público, incluyendo funcionarios de carrera, personal laboral y personal de la administración instrumenta.