Baleares deja sin adjudicar 120 millones en contratos públicos por el encarecimiento de la energía, la incertidumbre política nacional, el bloqueo del estrecho de Ormuz, los vaivenes de Donald Trump y la inflación.

Así se extrae del informe elaborado por la empresa de análisis de datos de concursos públicos Intescia-Doubletrade, en el que se incluyen tanto los contratos de obra como los de servicios ofertados por la Administración Pública. Con estos datos en la mano, Baleares se sitúa como la novena comunidad con un mayor volumen de contrataciones paralizadas.

En España se han declarado más de 9.800 concursos públicos desiertos por un valor de más de 4.000 millones de euros, lo que representaría un 86,1% más que en 2021. Algunos de los motivos que han alegado para esta situación serían los ya citados de «la incertidumbre política nacional, el bloqueo del estrecho de Ormuz, los vaivenes de Trump y la inflación», lo que habría provocado una situación «insostenible».

Esto habría afectado a «la confianza de las compañías» en la estabilidad de contratos a largo plazo de las ofertas públicas por temor a que «queden infrapagadas en el desempeño de la obra o servicio».

Por este motivo, han apuntado que se han multiplicado las licitaciones desiertas y, por consecuencia, se paraliza la ejecución de miles de obras y servicios, con un importe medio por licitación desierta que supera los 408.000 euros. Para la empresa de análisis, esto revela que «fallan» tanto contratos menores como proyectos de tamaño medio relevantes.

El análisis de la contratación que queda desierta también indica que las actividades no residenciales absorben cerca del 14,9% del total (1.731 millones de euros). Le siguen los servicios generales, con un 13,4% (1.558 millones) y los servicios inmobiliarios, aparcamientos y ascensores, que representan un 9,2% (1.068 millones).

También destacan los contratos relacionados con vehículos, transporte y mercancías, con un 8,9% (1.029 millones); y la recogida de basuras y

limpieza viaria, que concentra un 5,9% (683 millones).

«Cabe destacar que muchas de las licitaciones públicas que se han quedado desiertas están financiadas con fondos europeos, por lo que la demora puede provocar la pérdida de esta subvención», ha subrayado el director comercial de Intescia-Doubletrade España, Salvador Alarcón.