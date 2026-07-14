Avícola Son Perot reta al alcalde radical de Manacor que rechaza una macrogranja de pollos: el ayuntamiento no decide

Avícola Son Perot ha defendido que la viabilidad del proyecto presentado de una nueva granja de gallinas en la finca de Son Brau, en Manacor, dependerá del cumplimiento de los requisitos legales y de los informes técnicos.

«En un estado de derecho, las leyes y los informes técnicos y jurídicos son los que tienen que fundamentar cualquier decisión», ha señalado la empresa en un comunicado, en respuesta a la aprobación en el Ayuntamiento de Manacor de una moción en contra de las macrogranjas y explotaciones intensivas.

El proyecto se encuentra actualmente en tramitación y sometido a los procedimientos administrativos y los informes técnicos que establece la legislación. Precisamente, la Plataforma Macrogranjas No ha presentado alegaciones al proyecto, que abordan cuestiones como la afectación a los recursos hídricos, la gestión de las deyecciones ganaderas, la contaminación por nitratos o la compatibilidad del proyecto con el Plan Hidrológico de Baleares, entre otros.

También se ha mostrado en contra del proyecto el GOB, que ha reclamado que la Declaración de Impacto Ambiental no sea favorable hasta que no se aporte una evaluación «adecuada» sobre las repercusiones sobre la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Na Borges.

De su lado, Avícola Son Perot ha defendido que el proyecto responde a los nuevos modelos de producción impulsados por la normativa europea, ya que se trata de una explotación de gallinas criadas en tierra y camperas, sin jaulas, con «una clara orientación hacia la mejora del bienestar animal».

Igualmente, ha subrayado que las explotaciones del grupo operan bajo un sistema permanente de controles, inspecciones y auditorías que garantizan el cumplimiento de la legislación europea, estatal y autonómica.

Desde la empresa han hecho hincapié en que las explotaciones avícolas actuales responden a un modelo de producción «altamente regulado», en el que la protección del medio ambiente «constituye uno de los principales ejes de gestión». Han asegurado que respetan las distancias mínimas de los núcleos de población establecidas por la normativa e incorporan sistemas orientados a optimizar el uso de los recursos naturales, especialmente del agua.

Las explotaciones, han continuado, disponen de medidas específicas de control ambiental para minimizar las emisiones, prevenir cualquier afectación sobre el suelo, el agua y el aire y reducir los posibles olores.

Un marco de seguridad jurídica «estable»

Para Avícola Son Perot, es «imprescindible» que las empresas que apuestan por invertir y generar actividad económica en Mallorca cuenten con un marco de seguridad jurídica «estable, previsible y basado en la aplicación objetiva de la normativa vigente».

Por otro lado, han subrayado que la compañía apuesta por la innovación y continúa adaptando sus explotaciones a los nuevos estándares europeos de bienestar animal. Una evolución que también responde a la demanda creciente de los consumidores, aseguran. Según han remarcado, el consumo de huevos ha experimentado un aumento sostenido que, a su entender, no se puede vincular al crecimiento del turismo en Baleares.

Además, han reivindicado los puestos de trabajo directos e indirectos que generan las explotaciones avícolas en Mallorca. «Cualquier decisión que afecte a la continuidad de estas explotaciones tendría un impacto directo sobre la ocupación, el tejido empresarial y la economía de Mallorca», han avisado.

En este sentido, los huevos producidos por Avícola Son Perot son mallorquines, por tanto, un producto de kilómetro cero que reduce las emisiones derivadas del transporte y contribuye a la soberanía alimentaria del archipiélago.

«El futuro del sector agroalimentario de Mallorca tiene que fundamentarse en datos objetivos, criterios científicos y el cumplimiento de la legalidad, evitando simplificaciones que pueden perjudicar un sector estratégico para la economía, la ocupación, el medio rural y la autosuficiencia alimentaria de Baleares», han concluido.