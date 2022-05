El Atlético Baleares se levanta y recupera la fe

Tras la decepción de no jugar los play off, en los que el conjunto blanquiazul se quedó a un solo punto de clasificarse entre los cinco primeros, el Atlético Baleares ya planifica la próxima temporada 22-23. El secretario técnico Jordi Roger y el director deportivo Patrick Messow están trazando ya la hoja de ruta para el nuevo proyecto, que contará con el apoyo económico del máximo accionista Ingo Volckmann, que sigue con ilusión y sin dudas sobre su continuidad en el club. Es más, Volckmann aportará los recursos necesarios para confeccionar un proyecto ambicioso.

El principal reto de la dirección deportiva es acertar con el entrenador que estará a cargo de la primera plantilla. Ya hay varios nombres sobre la mesa y en los próximos días se tomará una decisión, pero lo que no quiere el club es otro fiasco como el de Eloy Jiménez, que no cubrió ni de lejos las expectativas creadas.

En cuanto a la plantilla, se mantendrá prácticamente la mitad ya que hay muchos jugadores con contrato en vigor como pueden ser el guardameta René Román, el central Iñaki Olartua, el extremo Canario y el pichichi Dioni entre otros. También se tendrán que buscar futbolistas sub-23 como obliga la Federación, ya que Cassio Júnior y Gorka Zabarze vuelven a sus clubes de procedencia.

El que es seguro que no seguirá es el lateral izquierdo Ignaci Vilarrasa, que tiene ofertas de equipos de la Liga Smartbank tras la gran temporada que ha realizado en el Atlético Baleares y en su contrato ya figuraba una cláusula que le liberaba en caso de que no se lograra el ascenso.

Otro caso parecido es el del centrocampista inglés Armando Shashoua. Tiene un año más de contrato, pero también cuenta con una cláusula en la que se especifica que si viene un equipo de la Liga Smartbank a buscarlo puede marcharse.

Así pues, un proyecto que se presume otra vez con mucho músculo económico. A pesar del duro golpe que supuso no jugar los play off tras estar 34 jornadas en play off parece que el propietario Ingo Volckmann está recuperando la ilusión y volverá a apostar por un proyecto potente.