Así es el proyecto más solidario del Mallorca Palma Futsal

La Fundació Miquel Jaume Palma Futsal y Educaclown estrenaron su proyecto conjunto con la visita de los jugadores del Mallorca Palma Futsal a un grupo de diez niños en situación de vulnerabilidad. Carlos Barrón y Bruno Gomes llevaron a cabo una visita muy especial a un centro de primera acogida en Mallorca. Su objetivo era compartir algunos momentos de alegría con los niños y niñas que residen allí, como parte del proyecto conjunto entre Educaclown y la Fundación Miquel Jaume Palma Futsal denominado «Sonrisas Ganadoras».

La iniciativa, fruto de la colaboración entre ambas organizaciones, tiene como objetivo principal brindar apoyo y motivación a los menores en situación de vulnerabilidad a través de la fusión del clown y el deporte. Con talleres regulares planificados en los centros de acogida, se busca ofrecer a los niños y niñas experiencias enriquecedoras y oportunidades de desarrollo personal. Durante esta visita los jugadores del Mallorca Palma Futsal compartieron momentos entrañables con los pequeños, charlando y jugando con ellos.

A partir de ahora, la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal continuará organizando visitas de deportistas de múltiples disciplinas a estos centros. Además, el proyecto «Sonrisas Ganadoras» contempla la realización de actividades de cohesión grupal, diseñadas por Educaclown, para fortalecer los lazos entre los miembros de los clubes de la fundación y promover el espíritu de equipo.

Siguiendo con las actividades sociales del equipo, hay que recordar que os jugadores y el cuerpo técnico del Mallorca Palma Futsal se desplazaron al Poliesportiu Miquel Àngel Nadal de Manacor para llevar a cabo la segunda edición de la temporada del «Mallorca Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc». En colaboración con el Ajuntament de Manacor, el Consell de Mallorca y la empresa Blanc i Blanc, la iniciativa social volvió a ser un gran éxito, tal y como fue en Calvià, acogiendo a cerca de mil alumnos de entre seis centros del municipio: el CP Es Canyar, el CEIP Jaume Vidal, el CC La Salle, el CC Puresa de Maria, el CC Sant Francesc d’Assís y el CEIP Ses Comes.