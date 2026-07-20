El asalto más cruel: golpea sin piedad a un hombre con discapacidad para intentar robarle en Palma

Irrumpió por una ventana tras exigir dinero a la víctima y, aprovechando su discapacidad física, la golpeó y la tiró al suelo en repetidas ocasiones mientras registraba la vivienda en busca de un botín que nunca llegó a encontrar. Antes de huir, destrozó varios elementos del domicilio. Así arranca el relato del calvario que tuvo que padecer un vecino de la capital balear.

La tranquilidad de una vivienda de Palma, situada en las inmediaciones de la calle Aragón, se convirtió en una auténtica pesadilla cuando un hombre irrumpió violentamente en el domicilio y agredió al propietario, un hombre con discapacidad física que apenas pudo defenderse del ataque.

Los hechos ocurrieron a mediados del pasado mes de marzo, alrededor de las 20 horas. Según la investigación de la Policía Nacional, el ahora detenido se acercó inicialmente a la vivienda y comenzó a hablar con el morador desde una ventana, solicitándole dinero. La víctima rechazó la petición, una negativa que desencadenó un episodio de extrema violencia.

Lejos de marcharse, el individuo comenzó a insultar al propietario y, de forma inesperada, saltó por la ventana para acceder al interior del inmueble. Una vez dentro, la situación se volvió especialmente dramática. El agresor se abalanzó sobre el hombre, que sufre una discapacidad física, aprovechándose de la evidente situación de vulnerabilidad de la víctima para reducirla con violencia.

El asaltante empujó al propietario hasta hacerlo caer al suelo y le propinó un fuerte puñetazo en la cara. Mientras la víctima intentaba recuperarse del ataque, el presunto ladrón comenzó a registrar la habitación en busca de dinero u objetos de valor.

Pese a encontrarse en una situación de clara desventaja física, el morador trató de impedir el robo con violencia y consiguió apartar momentáneamente al agresor. Sin embargo, este reaccionó con una violencia aún mayor, volviendo a lanzarlo al suelo y propinándole varias patadas en la espalda, aprovechando que la discapacidad de la víctima limitaba gravemente su capacidad para defenderse o escapar.

La agresión pudo haber tenido consecuencias todavía más graves de no ser por la rápida intervención de una vecina. Alertada por los gritos procedentes de la vivienda, acudió inmediatamente al domicilio, llamó a la puerta y consiguió acceder al interior. Allí encontró la escena y recriminó al agresor su comportamiento, al tiempo que prestó auxilio al propietario.

Sin haber conseguido hacerse con dinero alguno, el asaltante descargó nuevamente su violencia contra la víctima, empujándola otra vez hasta hacerla caer al suelo. Antes de abandonar la vivienda, provocó importantes daños materiales, destrozando una puerta, una ventana y un televisor, dejando tras de sí un escenario de caos y miedo.

La investigación fue asumida por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro de Palma. Los agentes lograron identificar al presunto responsable, aunque este permanecía en paradero desconocido, por lo que se activó una orden de búsqueda y detención.

Finalmente, el pasado sábado por la tarde, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional localizó al sospechoso en la plaza Fra Joan Alcina de Palma. Tras comprobar que sobre él pesaba una requisitoria judicial, los agentes procedieron a su arresto como presunto autor de un delito de robo con violencia y daños.

El detenido fue puesto a disposición judicial y la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional. La investigación pone de relieve la especial gravedad de unos hechos en los que el presunto autor, según la Policía Nacional, se habría aprovechado de la situación de vulnerabilidad física de la víctima para intentar consumar el robo, recurriendo a una violencia desproporcionada contra un hombre con discapacidad y con una capacidad de defensa muy limitada.