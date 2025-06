Arranca la «Battle of Stars» en Pula Golf y Son Servera

Ha arrancado en Pula Golf y en el Club de Golf Son Servera la tercera edición de la «Battle of Stars», que reúne a famosos ex deportistas en torno a un campo de golf por motivos solidarios. En la apertura del torneo, que se prolongará hasta mañana viernes, han hablado Rafa Nadal, Abdón Prats y Mateu Alemany, que fue el vencedor de la pasada edición. «Este año lo han preparado para que no vuelva a ganar», dijo bromeando el ex-presidente del Mallorca, que ha adelantado en relación a su futuro que «puede que pronto haya novedades, a mí lo que me gusta es el día a día». Alemany estuvo a punto de fichar el año pasado por el Atlético de Madrid, pero finalmente no se llegó a un acuerdo.

Otro que ha estado en el primer día de competición ha sido el delantero del Mallorca Abdón Prats, que ha descartado su marcha del club -«quiero retirarme aquí»-, y ha adelantado que es «optimista» de cara al año que viene «y los próximos». «No hay que olvidar de dónde venimos», recalcó el jugador de Artà, que es un habitual en Pula Golf.

Entre los invitados de honor de este torneo de golf se encuentran nombres de la talla de Rafa Nadal o futbolistas como Uli Stielike, Gabriel Batistuta, Henrik Larsson, Aritz Aduriz, Alain Boghossian así como otros de renombre internacional que ya han confirmado su participación en el evento deportivo.

Este evento no solo se distingue por su nivel deportivo, sino por la combinación perfecta de gastronomía de alto nivel y un entorno exclusivo. Battle of Stars es conocido por reunir a grandes personalidades internacionales y su alianza con Cap Vermell Grand Hotel y Voro eleva aún más la relevancia de este torneo de golf.

Rafa Nadal también habló en las horas previas y destacó «la importancia» del torneo, «que es de carácter solidario, y al que tenemos que sumarnos siempre que podamos porque es una causa extraordinaria que hay que apoyar».