El Parlament balear ha aprobado una Proposición no de Ley (PNL) del PP en la que insta al Govern a “participar, colaborar y dar apoyo, técnico y financiero, al Ayuntamiento de Ciutadella para mejorar la coordinación, control y organización de las fiestas de Sant Joan”. Han votado a favor de la iniciativa del PP Ciudadanos, Més per Menorca, el PI y Vox mientras que han votado en contra el PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca.

También ha acordado, en la Comisión de Asuntos Institucionales, instar al Govern a “definir con el Ayuntamiento de Ciutadella y el Consell de Menorca un marco estable de colaboración y coordinación para garantizar, con criterios de apoyo entre administraciones, una eficaz acción para prevenir y evitar riesgos durante todos los días de las fiestas de Sant Joan”.

Esta proposición, que fue registrada en julio del año pasado, ha sido defendida por la diputada Asunción Pons, quien explica que “responde al debate que se abrió el 2021, en los días posteriores al 23 y 24 de junio, ya que, a pesar de la suspensión de los actos tradicionales, se registró una gran afluencia. No se celebraron los replecs, caragols y jocs i corregudes des Pla, pero se produjeron concentraciones masivas y macrobotellones, con la participación de miles de personas, muchas de ellas desplazadas fuera de Menorca”.

Otras dos propuestas de acuerdo han concluido en empate, por la abstención del PI, y, por tanto, deberán ser objeto de votación en el pleno del Parlament, según se ha acordado en la Comisión.

La primera de estas propuestas, que han sido apoyadas por Ciudadanos, Més per Menorca, el PI y Vox, es la siguiente: instar al Govern a hacer efectivos los acuerdos para aplicar los criterios de colaboración y prevención con la constitución de una comisión permanente de coordinación con la participación del Ayuntamiento de Ciutadella y el Consell insular.

Y la segunda: instar al Govern a incluir en los próximos Presupuestos de la Comunidad Autónoma una partida finalista, de al menos 150.000 euros, destinada a cubrir los gastos en aquellas materias que impliquen al Govern en relación a las fiestas de Sant Joan de Ciutadella.

La diputada y secretaria de Política Territorial del PP-Menorca, Asunción Pons, autora de esta Proposición no de Ley, explica que “las fiestas de Sant Joan exigen un gran esfuerzo de organización, preparación y coordinación; y también ocasionan unos elevados gastos al Ayuntamiento de Ciutadella en numerosos ámbitos de los servicios públicos como son seguridad y vigilancia, control de los accesos y espacios públicos, seguros para el personal que participa en estos servicios, junto con los caixers i cavallers de Sa Qualcada, refuerzos sanitarios, atención veterinaria, ordenación del tráfico y aparcamiento de vehículos, etcétera”.

“Es necesaria –ha manifestado Asunción Pons en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament- una mayor implicación y participación del Govern, teniendo en cuenta las competencias que gestiona en el IBSalut, Protección Civil, Ports de les Illes Balears, coordinación de policías locales y Conselleria de Educación, materias que tienen directa incidencia en las fiestas de Ciutadella”.

También ha declarado la parlamentaria autonómica del PP-Menorca que “la responsabilidad del Govern de Francina Armengol no se puede limitar únicamente a gestionar la cesión de policías locales y voluntarios de Protección Civil; ha de tener una participación mucho más activa, en colaboración con el Ayuntamiento y también el Consell insular, en todo lo que se refiere a la ordenación del transporte marítimo y la llegada de visitantes al puerto de Son Blanc con motivo de las fiestas; incrementar los servicios de la sanidad pública para garantizar la asistencia sanitaria a través del IBSalut; campañas de información para quienes se desplacen a Ciutadella; y también prevención y formación de los estudiantes para evitar el consumo abusivo de alcohol”.

Asunción Pons ha señalado que “el Govern de la Comunidad Autónoma también debe ayudar al Ayuntamiento de Ciutadella a cubrir los elevados costes de organización de las fiestas de Sant Joan, al ser una fiesta que tiene alcance, impacto y repercusión en todo el archipiélago balear”.