Las altas temperaturas provocan la muerte en Mallorca de un 6% más de cerdos que en todo 2025

La Asociación de Productores de Ganado Porcino de Pimem ha alertado de que se están contabilizando más muertes de animales a causa de las altas temperaturas. Según el sector, en junio ya se han contabilizado un 6 por ciento más de fallecimientos que en todo 2025. En un comunicado, la patronal ha explicado el impacto de las altas temperaturas en el sector porcino, así como en la producción ecológica y la agricultura.

El presidente de la Asociación de Productores de Ganado Porcino, Toni Mestre, ha asegurado que las olas de calor han sido repentinas y que los animales no se han podido aclimatar.

«Los ejemplares que tienen alguna enfermedad o simplemente no están en las mejores condiciones físicas no han podido superar estas altas temperaturas», ha lamentado, agregando que ha enterrado 11 cerdas entre enero y junio, «más que todo el 2026 y la razón es el calor extremo».

Mestre ha explicado que las olas de calor «vienen acompañadas por los días más largos y eso incide directamente en la salud de los animales y la cría».

Desde la Asociación de Producción Agraria Ecológica de Mallorca (Apaema) también han hecho balance del impacto de las elevadas temperaturas. Según su presidente, Miquel Coll, hay cuatro árboles que están sufriendo de diferente manera los efectos.

«Los algarrobos y olivos son los que se adaptan mejor, pero en el caso del primero ya se han detectado algarrobas negras cuando esto se suele dar de cara al septiembre», ha indicado, matizando que se trata de un signo de que «el árbol está estresado».

El olivo también está produciendo menos de lo que es habitual, mientras que el almendro y la higuera son los otros dos árboles que muestran signos de mucho estrés por el fuerte calor, ha expuesto.

Asimismo, la hortaliza sufre quemaduras severas sino está protegida, ya que por encima de los 35 grados es difícil que este tipo de cultivo no se vea afectado.

De su lado, Unió de Pagesos ha hecho hincapié en la alteración la producción de la hortaliza. El gerente, Joan Gaià, ha señalado que la planta consume más agua debido al calor y produce más rápido, cosa que obliga a adelantar la recogida provocando que a finales de agosto ya no haya producto.

Medidas

Pimem se ha hecho eco también de las medidas tomadas por la Asociación de empresas de instalación, mantenimiento y reparación de puertas automáticas de Baleares (Arpima), que ha modificado horarios para evitar las horas punta.

Su presidente, Rafel Sotomayor, ha indicado que «se empieza un poco más temprano, pero hay órdenes explícitas de parar en el momento y en las circunstancias donde se detecte peligro para el trabajador».

Este sector, según su presidente, está sujeto a las llamadas de los clientes y a pesar de que algunas pueden ser urgentes la seguridad de los trabajadores es la prioridad.

El presidente de Asociación Balear de Técnicos de Energía, Climatización y Refigeración (Abtecir), Pep Maria Rigo, ha asegurado que en general las empresas están avanzando horarios y haciendo jornadas continuas. «A los trabajos de exterior se aplican protocolos de actuación por las temperaturas tan altas», ha añadido Rigo.

En referencia al sector servicios y autónomos, la Asociación Profesional de Guías Turísticos ha asegurado que se han ido cubriendo los servicios demandados, pero extremando las precauciones a la hora de hacer una ruta.

«Los guías somos autónomos y trabajamos en unas condiciones conocidas por todos, o trabajas o no cobras. Esta situación nos obliga aún más si cabe a tener en cuenta todas las medidas de prevención a la hora de exponernos al sol o temperaturas extremas», ha subrayado el presidente de la asociación, Bien Rosales.

Sobre el número de servicios realizados hasta ahora, la asociación ha manifestado que julio y agosto son estadísticamente meses más flojos, por lo que a día de hoy no se puede atribuir a la ola de calor la bajada en las reservas.