Alcudia ha acogido este sábado 4 de marzo varios actos con motivo de la Diada de las Islas Baleares y los 40 años de Estatuto de Autonomía. En la localidad ubicada al noreste de Mallorca se han llevado a cabo diversas actividades.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento alcudienc ha informado que la colla gegantera d’Alcúdia, con el apoyo del propio Consistorio, ha organizado este año la Trobada de gegants de las Islas Baleares en este municipio, siendo además muy participativa. A las 16 horas en el Paseo de Pere Ventayol se ha realizado la Plantada de un total de 19 colles de las Islas Baleares.

El grupo gigante de Alcudia ha realizado la presentación y bautizo de 2 nuevos gigantes, Carme y Martí, que son una réplica de 2 gigantes de Alcudia de mediados del siglo XX, confeccionados por Victor Pons y con la indumentaria de Joan Viver. El acto de presentación se ha realizado en la Plaza de Carlos V.

La presentación ha corrido a cargo de la concejala de cultura, Antònia Cànaves, el presidente de los gigantes de Alcudia, Guillem Francesc Ramis y ha cerrado el turno de palabra el alcalde de Alcudia, Domingo Bonnin. Les han acompañado miembros del gobierno municipal y también de la oposición.

Los dos nuevos gigantes después de su bautizo acompañarán a Jaume y Aina ya los gigantes Pere y Victoria y al pequeño Colau. Se ha contado con la participación en el encuentro de gigantes de las Islas Baleares de Menorca 4 , las colles de Sant lluís, Llucmaçanes, Alaior, Colla de gigantes y parrilleros de Es Castell, De Ibiza 1 colla, la Compañía de teatro Theater of the ancients.

De Mallorca las colles participantes han sido, como anfitriones, Colla gegantera de Alcudia, además de las Colles de Santa Margalida, Inca, Palma, Calvià, Mancor del Valle, Manacor, Sociedad y costumbres de Campos, Felanitx, Llucmajor, Sa Pobla, Santa María, San Lorenzo y Pollença.

Plantada a las 16h en el Paseo de Pere Ventayol

Recorrido a partir de las 17h. Paseo Pere Ventayol, y hacia la C/ sierra, Plaza de la Constitución, c/ des Moll, Plaza de Carlos V, c/ De Sa Roca, c/ Amorós, c/ Lledoner, c/ Progreso c/ Mayor, Puerta de Sant Sebastià, camino de Ronda, c/ Sant Jaume c/ D’en Serra, y Paseo de Pere Ventayol.

Bailes a ritmo de los grupos de xeremiers y de la charanga y entrega de obsequios por parte del Ayuntamiento de Alcudia a todos los grupos participantes, ha cerrado una tarde intensa.

La Trobada de gegants es una oportunidad para los diferentes grupos de mostrar a sus gigantes y bailarlos al ritmo de la música tradicional de las Islas Baleares. Esta fiesta se celebra cada año en una ciudad diferente de las Islas Baleares y atrae a muchos turistas y visitantes.

La jornada del sábado ha comenzado con un pasacalle a cargo de todos los grupos de gigantes, que han recorrido las calles de Alcudia haciendo bailar a sus gigantes y acompañados por la música de xeremiers. Después, se ha celebrado una exhibición en la que cada grupo ha presentado su gigante y ha bailado su danza tradicional.

La Trobada de gegants de Alcudia ha sido un éxito, con una gran afluencia de público y una atmósfera festiva y alegre. La fiesta ha demostrado una vez más la importancia de los gigantes en la cultura popular de las Islas Baleares y la pasión que los grupos tienen por mantener y difundir esta tradición.