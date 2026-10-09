Un alcalde del PSOE en Mallorca promociona una charla de los espías del catalán a favor de su imposición en los comercios y que tendrá lugar este sábado en la localidad de Pollença, donde el primer edil socialista y ex conseller de Educación del Govern, Martí March, será el encargado de inaugurarla.

Bajo el eufemismo de una supuesta defensa de los derechos lingüísticos, la Plataforma per la Llengua viene organizando jornadas sobre política lingüística municipal en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, para cargos electos, personal técnico y activistas implicados en la imposición del catalán en todos los ámbitos, dentro y fuera de las aulas, y en este caso el pequeño comercio se ha convertido en una obsesión para el colectivo.

Su objetivo en este caso no es otro que lograr en pueblos de Mallorca acuerdos como el que la primavera pasada firmó con el Ayuntamiento de Girona, para promover el uso del catalán en el ámbito comercial y reforzar el cumplimiento de la normativa lingüística vigente.

Contempla, como no podía ser de otra forma, visitas informativas a los establecimientos comerciales para dar a conocer la normativa lingüística aplicable con el fin de «promover un uso más habitual del catalán en las relaciones comerciales, informando a los establecimientos sobre sus deberes lingüísticos, realizar una primera detección de la situación lingüística del comercio local e identificar posibles incumplimientos de la normativa», para poder sancionarlos si no imponen el catalán.

La denominada Plataforma per la Llengua es una ONG subvencionada por la Generalitat catalana para imponer la dictadura lingüística en Cataluña y en otros territorios españoles donde se habla catalán. La charla en esta localidad del noreste de la isla de 18.000 vecinos está incluida en la denominada Xarxa ImpliCAT que busca asesorar y acompañar a los ayuntamientos en el diseño de políticas efectivas a favor de lo que califican de “normalización del catalán”.

“Tras el éxito de la primera edición en Manacor”, apunta la entidad separatista en un comunicado, “el encuentro en Pollença pretende ensanchar el número de municipios comprometidos y crear complicidades entre los actores que ya trabajan activamente en todo el territorio balear”.

La delegación en Baleares de esta entidad separatista que vigila en los patios de colegios de Cataluña el uso de esta lengua, señala a los comercios de las Islas que no utilizan el catalán, y este invierno pasado, exigieron al Govern de Marga Prohens que los obligue por ley a usarlo, algo que por ahora no han logrado en Baleares, como sí sucede en Cataluña.

El colectivo considera que las discriminaciones son promovidas y aplaudidas “por los discursos de odio de la extrema derecha”, haciendo caso omiso e ignorando la legalidad vigente: en Baleares existen dos lenguas oficiales; el castellano es la lengua española oficial en todo el Estado y es la que los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar, como marca la Constitución.