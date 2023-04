Javier Aguirre sigue muy pendiente de sus jugadores lesionados en el arranque de una semana que culminará con un partido clave ante el Getafe en el que se puede dejar ya certificada la permanencia. Gio González sigue sin entrenar y está casi descartado, mientras que Augustinsson y Dani Rodríguez serán duda hasta el final. Raíllo no ha estado en la dinámica de grupo, pero se espera que el domingo esté en condiciones de jugar.

El técnico mexicano, eso sí, recupera a Copete y Jaume Costa, que por sanción no pudieran jugar en Balaídos el pasado lunes y no tiene ninguna baja por motivos disciplinarios, por lo que sólo está atento a la situación de los lesionados, aunque en realidad el más trascendente de todos es Dani Rodríguez, ya que Augustinsson no es titular y Gio González alterna con el banquillo.

Todas las miradas del mallorquinismo se centran en el choque del próximo domingo ante el Getafe. Serán 90 minutos que marcarán el final de la temporada. Una victoria permite alcanzar el tope mítico de los 40 puntos que en condiciones normales garantiza la permanencia, y ese es el objetivo del club para poder disfrutar de ocho jornadas finales de máxima tranquilidad.

El resultado ante el Getafe definirá el camino a seguir no sólo en el aspecto clasificatorio. Una victoria significará también el aldabonazo de salida para la planificación de la próxima temporada, comenzando por la renovación del entrenador, pospuesta hasta que el equipo consiguiera la permanencia. Será también el momento, con la garantía de tener atada la Primera División, de cerrar los primeros fichajes de la próxima temporada.