Aguirre: «Nunca es buen momento para ir al campo del Barça a sumar»

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, aseguró hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana en Montjuic que «nunca es buen momento para ir al campo del Barcelona a sumar por mucho que vengamos de dos resultados positivos. Ellos han mejorado desde que Xavi anunció su marcha porque eso ha provocado una reacción en el equipo. Va a ser un partido complicado, pero es verdad que vamos reforzados y que nos animan a competir para ver qué podemos sacar».

«Espero un partido muy diferente al de la primera vuelta. Nos pusimos por delante dos veces y teníamos la necesidad de dar un buen partido en casa porque veníamos de un golpe muy duro en Girona. Será difícil repetir lo que pasó en Palma, pero seguro que iremos a competir», vaticinó el técnico mexicano.

En cuanto a las bajas del rival, Aguirre dejó claro que «el Barça siempre es fuerte. Es cierto que tiene lesionados importantes, pero tiene jugadores buenísimos aunque sean jóvenes. Siempre es un equipo muy difícil, falte quien falte». También se refirió al escenario del partido, del que dijo que «me tocó jugar en Montjuic con el Espanyol. Es un campo enorme, pero es cierto que no te da la sensación que te provoca el Camp Nou. Sin embargo juegas contra el Barça, y eso siempre es complicado».

El mexicano anticipó que «Valjent no llega y tenemos dudas con Copete. Vamos a hacerle pruebas antes para decidir si va al banquillo o si entra de titular. Esperaremos hasta el final. Luego además tenemos fuera a Omar, y no sólo por tarjetas, sino porque tiene el gemelo contracturado.

Preguntado sobre cuantos puntos cree que serán necesarios este año para la permanencia tiró balón fuera porque, según dijo, «desde mi experiencia en la Liga española sé que 42 puntos suelen ser suficientes para mantener la categoría. Hace dos años nos salvamos con 39 en la última jornada. No me atrevo a vaticinar nada porque en el fútbol he visto cosas imposibles. El Granada nos ganó 2-6 aquí, a los tres días derrotó al Athletic y cuando parecía que lo tenía hecho acabó bajando con un penalti fallado en el último partido. Por eso prefiero no aventurarme a decir nada porque siempre corres un riesgo alto de equivocarte.

En cuanto a los preparativos para la final de Copa, admitió que detecta euforia en la afición y dijo al respecto que «para eso estamos en este deporte, para darle una alegría a la gente que paga por verte. Queremos que la afición esté orgullosa del equipo y mis redes sociales, que son la panadería, el bar o la tintorería son el mejor indicativo de que ahora están felices».

Por último, sobre su futuro y sobre la posibilidad de que renueve un año más aseguró que «aún no hay nada». «No hemos hablado de nada de futuro y no tenemos por qué hacerlo en marzo. Estoy muy tranquilo y ocupado en que el equipo llegue a buen puerto».