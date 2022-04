50 independentistas pertenecientes a 14 entidades de Baleares han participado esta mañana en Palma en la concentración de protesta contra el rey Luis XIV por eliminar el catalán en Francia hace 320 años, en un acto que, bajo el lema ¡Basta! Tenemos derecho a vivir en catalán, conmemora el edicto del monarca francés contra el catalán en Perpiñán (Francia) en el año 1700.

Para condenar tal efeméride, se ha reunido toda una batería de entidades secesionistas catalanas, ampliamente subvencionadas por el Govern balear presidido por la socialista Francina Armengol. Entre ellas, la plataforma que denuncia a los docentes universitarios que utilizan el castellano en sus clases, caso de Plataforma per la Llengua, la Assemblea Soberanista de Mallorca, la Fundació Darder Mascaró vinculada a los independentistas de Més que gobiernan en coalición con los socialistas en el Ejecutivo, el Sindicato de Estudiantes dels Països Catalans, Jubilats per Mallorca, Joves per les Illes, Mallorca Nova, Cap Endavant, Joves per la Llengua, Dones dels Països Catalans, Alternativa Docent, UOB Ensenyament y el sindicato STEI Intersindical.

Durante el acto, Marisa Cerdó, profesora del instituto palmesano de Son Pacs, dinamizadora cultural y que se define como «militante por la lengua», ha leído un manifiesto a favor de la imposición del catalán y el derecho a vivir en esta lengua, convertida desde la llegada de Armengol al Ejecutivo balear en 2015 en la única de uso en todas las administraciones de Baleares y centros de enseñanza.

Algunos de los presentes portaban pancartas en las que se podía leer La independencia es la única solución o contra la sentencia que reconoce el derecho a que el 25% de las clases sean en catalán: Fuera las togas de las escuelas o Les Illes Balears per l’escola en català.

La convocatoria, apuntaba el manifiesto que la impulsa, se produce en respuesta a las «continuas y permanentes agresiones, por parte del Estado español y francés, a la lengua catalana y la injustificable timidez, sino inhibición, de las instituciones de nuestros países a la hora de hacerles frente y articular una política lingüística digna de ese nombre».

Por ello, las entidades independentistas catalanas convocantes reivindican una realidad sociolingüística natural y justa como la que disfrutan los ciudadanos y estudiantes de las comunidades castellanas, francesas e italianas, reivindicando así la plena equiparación en derechos de la lengua catalana con las de la lengua castellana, francesa o italiana. «La escuela no es un espacio de rendición, ¡el catalán no es materia de negociación!», concluían.