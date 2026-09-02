Hoy, 2 de septiembre de 2026, se espera un cielo despejado en buena parte de la provincia de Zaragoza, con algunas nubes bajas en el bajo Ebro durante la mañana. Las temperaturas mínimas ascenderán en el sistema Ibérico, mientras que las máximas también experimentarán un aumento. El viento será flojo en la mañana, con intervalos moderados por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo se presentará despejado al inicio de la jornada, como un lienzo azul que se irá matizando con suaves nubes a medida que transcurra el día. Las temperaturas se mantendrán agradables, con una mínima de 19 grados que se sentirá aún más cálida gracias a la sensación térmica que alcanzará los 37. Durante la mañana, el viento será ligero, ideal para pasear al aire libre, pero a medida que la tarde se acerque, el aire comenzará a soplar con más fuerza, superando los 30 km/h en momentos puntuales.

Ya por la tarde, el sol se asomará con fuerza, alcanzando una máxima de 35 grados. La humedad se mantendrá en un 75%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un tanto pesado. Sin embargo, el cielo mantendrá su esencia mayormente despejada, dejando margen para disfrutar de unas horas de luz que se extenderán hasta la puesta del sol a las 20:35. Así, será un día propicio para actividades al aire libre, siempre y cuando se lleve algo de agua para combatir el calor y se esté atento al viento que puede soplar con rachas más intensas.

Calatayud: amanecer gris con nubosidad variable

Un amanecer en Calatayud se pinta con tonalidades grises que presagian un día de inestabilidad. El viento comienza a mecer suavemente los árboles, mientras nubes espesas se asoman, indicando que las condiciones meteorológicas podrían cambiar radicalmente. Con el avance del día, las temperaturas oscilarán entre 16 y 34 grados, con una sensación térmica que podría alcanzar los 35º, haciendo que el aire se sienta cálido y pegajoso.

Sin embargo, este día tiene un carácter dual: por la mañana se prevé un cielo mayormente nublado sin probabilidad de lluvia, pero la tarde traerá consigo ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h y un aumento en la humedad. Así que, para aquellos que planeen salir, mejor llevar paraguas por si acaso.

Tarazona: tarde templada con brisa ligera

La jornada se presenta con un tiempo templado y algo nuboso, sin cambios significativos. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 33 grados, con una ligera brisa que podría aportar frescura en los momentos más cálidos del día. Las probabilidades de lluvia son mínimas, lo que permite disfrutar de una atmósfera tranquila.

Este es un día perfecto para salir a pasear o realizar actividades al aire libre, aprovechando el ambiente agradable y la moderada brisa. Un buen momento para disfrutar de un café en una terraza o dar un paseo por los rincones de la ciudad.