Hoy, 1 de septiembre de 2026, en toda la provincia de Zaragoza, dominan cielos con intervalos de nubes bajas en el norte y este, mientras que el resto se presenta poco nuboso por la mañana. Por la tarde, el sol brillará con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras las máximas ascenderán en el oeste. Un viento suave, que variará de dirección, se intensificará moderadamente hacia la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y tarde cálida

El cielo se presenta despejado y algo perezoso en Zaragoza esta jornada, pintando un lienzo azul que invita a disfrutar de cada rayo de sol. La temperatura matutina se sitúa en unos agradables 19 grados, aunque la sensación térmica podría elevarse a un cálido 35, especialmente en horas cercanas al mediodía. Con un suave viento del sur soplando a unos 15 km/h, el ambiente será cómodo, y, afortunadamente, no se prevé lluvia, lo que permitirá que el día se desenvuelva sin contratiempos.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará su pico en 35 grados, haciendo que la tarde sea ideal para pasear bajo el sol hasta que este se oculta, dejando caer su telón a las 20:36. Aunque la humedad permanecerá en un nivel moderado, es recomendable llevar agua, dado que los momentos de calor pueden hacer que el ambiente se sienta más intenso. La noche llegará con temperaturas más frescas en torno a los 19 grados, ofreciendo un merecido respiro tras un día radiante.

Calatayud: cielo gris y brisa fresca con calor

A primera hora, Calatayud se despierta bajo un cielo grisáceo que anticipa la llegada de inestabilidad. La brisa fresca acaricia las calles, mientras los primeros rayos de sol intentan abrirse hueco entre las nubes, anotando un claro contraste con el bullicio habitual de la jornada. A medida que avanza el día, las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y un máximo de 33°C en la tarde, pero la sensación térmica puede rozar los 34°C, lo que provoca un ambiente caluroso.

A medida que la tarde se asome, el viento del noreste comenzará a soplar con fuerza, alcanzando una media de 10 km/h y ráfagas que podrían superar los 30 km/h. Aunque la probabilidad de lluvia se mantiene en un 10%, la humedad relativa aumenta, generando una sensación de agobio. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que la inestabilidad puede alterar los planes al caer alguna sorpresa en forma de lluvia.

Tarazona: cielo alternando nubes y sol

El tiempo se presenta estable, con un cielo que alterna nubes durante la mañana y se mantiene algo más despejado por la tarde. Las temperaturas oscilan entre los 15 y 31 grados, con una ligera brisa que puede sentirse a ratos, aunque sin grandes probabilidades de lluvia, solo un pequeño riesgo en la tarde-noche.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades al aire libre, ya que la temperatura invita a salir y aprovechar la tranquilidad que brinda el entorno. Un buen momento para relajarse y disfrutar del día.