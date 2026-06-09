El día se presenta con cielo poco nuboso o despejado en toda la provincia, aunque por la tarde habrá nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico. Las temperaturas descenderán y el viento del noroeste traerá rachas muy fuertes al valle del Ebro, mientras que en otras zonas se espera un viento flojo variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y brisa fresca

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, donde esta jornada de temperaturas suaves se presenta con un sol que, a primera hora, se filtra entre nubes dispersas que no prometen lluvia. Durante la madrugada, los termómetros rondarán los 14 grados y ya por la mañana, el ambiente se calienta hasta alcanzar los 17°C, envolviendo a la ciudad en una brisa fresca proveniente del norte con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

Ya por la tarde, las temperaturas subirán notablemente, alcanzando un máximo de 29°C. El cielo lucirá despejado y el viento, aunque presente, no obstaculizará el disfrute de las largas horas de luz que nos regala el sol, que se despedirá a las 21:36. La humedad, en su punto más bajo, se sentirá agradable, permitiendo que la sensación térmica permanezca en buenos niveles. Así, hoy es un día propicio para disfrutar al aire libre en la capital aragonesa.

Calatayud: cambios con lluvia y viento fuerte

Las calles de Calatayud despiertan bajo un cielo grisáceo que presagia cambios. Una brisa fuerte comienza a moverse desde el noreste, mientras las nubes se agrupan, dejando entrever un día caracterizado por la inestabilidad. La temperatura mínima se sitúa en 13 grados, con una sensación térmica que podría caer incluso un poco más, ya que la humedad también se siente en el aire.

A medida que avance la jornada, se esperan lluvias con un 10% de probabilidad por la tarde-noche, mientras los vientos soplan a 10 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta 45 km/h. Las temperaturas oscilarán entre un fresco 14 grados y un máximo de 26. Ante este panorama, se recomienda llevar paraguas y no olvidar la bufanda para enfrentar el viento.

Tarazona: cielos parcialmente nublados y brisas suaves

La mañana se presenta con cielos parcialmente nublados y temperaturas agradables que oscilarán entre los 11 y 14 grados. Durante la tarde, el tiempo seguirá estable, con ligeras brisas y una máxima de 23 grados, lo que hará que se sienta cómodo para disfrutar del día, a pesar de que no se anticipan lluvias.

Es un momento ideal para pasear por los parques o disfrutar de las terrazas con un buen café. El ambiente tranquilo invita a realizar actividades al aire libre, perfecto para desconectar y disfrutar de la jornada.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET