Velarde (Podemos) asegura que PP y Vox están «llenos de franquistas y nazis hiperventilados»

Martina Velarde, diputada de Sumar en el Congreso y líder de Podemos Andalucía, ha asegurado a través de sus redes sociales que «no se distinguen hace mucho PP y Vox» ya que están «llenos de franquistas y nazis hiperventilados». Velarde, además, está intentando constantemente criminalizar a todos aquellos que hayan participado en alguna de las protestas contra las sedes del PSOE.

«No se distinguen hace mucho PP y Vox, lleno de franquistas y nazis hiperventilados. Justo por la deriva del PP de pactar con vox en todas las CCAA, y seguirles el rollo en todas sus locuras y alentarlas, el PP no ha podido gobernar. No han aprendido nada del 23J», ha señalado Velarde.

No se distinguen hace mucho Pp y Vox, lleno de franquistas y nazis hiperventilados. Justo por la deriva del PP de pactar con vox en todas las CCAA, y seguirles el rollo en todas sus locuras y alentarlas, el PP no ha podido gobernar. No han aprendido nada del 23J. — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) November 7, 2023

Además, Velarde ha lanzado otro comunicado asegurando que al «fascismo» se le para con «feminismo». «Al fascismo no lo paran las fuerzas políticas, al fascismo desde las instituciones solo se les para con más derechos, pero la verdadera fuerza la tienen los movimientos sociales, sus luchas, y especialmente el movimiento más potente que existe a nivel internacional: el feminismo», ha argumentado la diputada podemita, que continúa: «Querer reducir a sillones la importancia de lucha de feminista hoy y que resulte molesto advertir que el feminismo no se puede defender por perfiles como el de Carmen Calvo, es tener muy poca memoria, no leer lo que está pasando en nuestro país y por qué hemos llegado hasta aquí».

«Ya lo he dicho muchas veces, ni al régimen del 78 ni a los nazis se les va a contentar prescindiendo de compañeras a las que han intentado matar políticamente. Al revés, están tirados al monte y se les privilegia vetando a quien les han plantado cara», esgrime Velarde, que concluye: «Saben que pueden torcer el brazo, ya se ha claudicado, por eso aprietan. Ojalá much@s reflexionen antes que sea tarde, enemigas no son l@s compañer@s que han intentado ir a la raíz del problema, son aquellos que no tendrán piedad con nadie después de intentar acabar con Podemos».