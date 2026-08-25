Rescatan a dos inmigrantes que intentaban alcanzar la costa de Cádiz en una tabla de paddle surf

Dos inmigrantes de origen magrebí han sido rescatados en aguas del Estrecho de Gibraltar cuando intentaban alcanzar la costa de Cádiz a bordo de una tabla de paddle surf. Los dos hombres fueron localizados a varias millas de tierra después de que los servicios de emergencia recibieran un aviso sobre su situación y alertaran de que se encontraban a la deriva en el mar.

El operativo se desarrolló este pasado lunes y tuvo como punto de coordinación el Centro de Coordinación de Tarifa (Cádiz). Según fuentes de Salvamento Marítimo, el aviso se recibió alrededor de las 10:30 horas, cuando se informó de la presencia de dos personas que trataban de avanzar hacia la costa utilizando una tabla de paddle surf.

Ante la alerta, el centro coordinador movilizó a la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Arcturus, que inició la búsqueda en la zona indicada. Los efectivos consiguieron localizar a los dos inmigrantes aproximadamente a las 11:10 horas, cuando se encontraban a unas nueve millas al este de Punta Europa, en pleno Estrecho de Gibraltar.

La intervención permitió poner a salvo a ambos hombres, que fueron trasladados a bordo de la embarcación de rescate para posteriormente dirigirse hacia tierra firme. La situación en la que fueron encontrados hacía necesaria su evacuación del mar, al encontrarse realizando la travesía sobre una tabla de paddle surf, un medio especialmente vulnerable ante las condiciones del Estrecho y el tráfico marítimo de la zona.

Tras completar el rescate, la Salvamar Arcturus puso rumbo al puerto de El Saladillo, en Algeciras, con los dos inmigrantes a bordo. La llegada se produjo alrededor de las 12:00 horas, apenas una hora después de que fueran localizados.

Una vez en el puerto, los dos hombres fueron atendidos por los servicios correspondientes. Según las mismas fuentes, ninguno de ellos precisó asistencia sanitaria, ya que ambos presentaban un buen estado de salud después de ser rescatados.

El caso de estos dos inmigrantes se suma a las llegadas que se están registrando en otros puntos del litoral español, con la llegada de inmigrantes también a las costas de Murcia y Baleares, lo que pone de manifiesto que la presión migratoria continúa extendiéndose por diferentes zonas del país y no se limita únicamente al litoral andaluz.