El programa de Moreno de ayuda a jóvenes impulsa la compra de 2.590 primeras viviendas en Andalucía

La Junta de Andalucía ha ayudado ya a 2.590 andaluces a comprar su primera vivienda gracias al programa Garantía Vivienda Andalucía, el aval hipotecario activado por el Gobierno de Juanma Moreno desde 2023 para facilitar el acceso a una casa a personas de hasta 40 años. La medida ha permitido respaldar operaciones por más de 294 millones de euros y ampliar las opciones de quienes no podían afrontar la entrada.

Este programa avala el cien por cien del coste de la vivienda. En concreto, la Junta cubre el 20% del precio a interés cero, que se suma al 80% del préstamo que, por lo general, conceden las entidades bancarias. De esta forma, el Ejecutivo andaluz busca dar respuesta a uno de los principales obstáculos con los que se encuentran muchos jóvenes y familias, la falta de ahorros suficientes para acceder a su primera casa.

El Garantía Vivienda Andalucía no sólo ha servido como apoyo a quienes quieren emprender su proyecto de vida, sino que también ha tenido un efecto directo sobre el mercado. Desde su puesta en marcha, los avales concedidos han activado operaciones de compraventa de viviendas por valor de más de 294 millones de euros, con el consiguiente impacto en la actividad económica y el empleo.

Los interesados pueden tramitar la solicitud a través de alguna de las casi 2.500 oficinas de las ocho entidades financieras con las que la Junta ha firmado convenios de colaboración: Caixabank, Cajamar, Cajasur, Caja Rural de Granada, Caja Rural del Sur, Ibercaja, Santander y Unicaja. Una vez que el solicitante obtiene el préstamo preconcedido, la Junta resuelve la concesión del aval y posteriormente queda formalizado el préstamo. Son los propios bancos, como entidades colaboradoras, los que acreditan que se cumplen todos los requisitos exigidos.

Entre esas condiciones figuran estar empadronado en un municipio andaluz, tener hasta 40 años cumplidos y destinar la vivienda adquirida a domicilio habitual durante al menos los dos años siguientes a la compra. Además, sólo se conceden estas garantías hipotecarias a quienes compren su primera vivienda, ya sea libre o protegida, nueva o usada.

El aval se aplica a viviendas con un precio de referencia máximo de 295.240 euros con carácter general, aunque ese límite aumenta un 20% en el caso de inmuebles con clasificación energética A o B. También es necesario estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Para sostener este programa, el Gobierno andaluz dispone de un crédito de 55 millones de euros. El plan arrancó en septiembre de 2023 con una partida inicial de 20 millones, a la que se sumaron otros 25 millones el pasado año. Además, el lunes se publicó en el BOJA una nueva ampliación de crédito de 10 millones de euros para seguir impulsando estos avales.