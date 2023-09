Alejandro Castilla, presidente del AMPA del IES Elena García Armada y padre de un alumno de 4º de ESO del centro, ha relatado a OKDIARIO Andalucía los espeluznantes momentos inmediatamente posteriores al apuñalamiento múltiple perpetrado por uno de los alumnos del instituto de Jerez de la Frontera (Cádiz) contra varios profesores y alumnos.

«Esta mañana era todo un caos. Circulaba un montón de información por WhatsApp, pero nadie sabía qué era lo que estaba ocurriendo, porque la información que nos llegaba a los padres era sólo de los niños y de las niñas. Era una información muy escasa y muy sesgada, no sabíamos realmente la envergadura y el alcance del problema. Y aquí en el centro nos personamos un montón de padres y madres», ha explicado Alejandro Castilla a este periódico.

«A mí me invitaron a que pasara al instituto para que fuera informándome más de primera mano de lo que estaba ocurriendo con la idea de contribuir al resto de padres y madres que, igual que yo, estábamos sin saber qué estaba ocurriendo. La Policía, en cuanto llegó, activó el protocolo. Empezó a cercar con balizas la zona de entrada y salida del centro y se hicieron cargo totalmente del instituto, cosa que, por un lado, nos generó cierta tranquilidad. La Policía Científica se metió dentro, prohibió el acceso, y me imagino que habrán estado reconstruyendo todo lo que ha sucedido», ha esgrimido Castilla.

«Gracias a Dios no tenemos que lamentar situaciones graves, parece que los apuñalamientos han sido relativamente superficiales, que con algunos puntos parece que va a ser suficiente. Se temía un poco por una profesora porque tenía un corte en el ojo, pero no ha pasado del párpado, por tanto, ha sido algo más o menos superficial y gracias a Dios no tenemos que lamentar nada grave», ha continuado el presidente del AMPA del centro jerezano.

«Tenemos que hacer una reflexión de por qué hemos llegado a esta situación con este alumno, para poner los recursos y los medios a fin de no volver a tener situaciones tan desagradables», afirma Castilla, que, sobre el agresor, añade: «Sé que se lo llevaron detenido, pero hasta ahí llego. Yo no tengo certeza de nada de lo que se está diciendo. Yo sé que cuando hay una denuncia de bullying o de acoso se activan los protocolos de Educación y sé que el instituto los activa porque nos consta que ha habido más casos. Pero para nada nos esperábamos, nadie, que fuéramos a vivir una situación como la que se ha dado hoy», ha señalado Castilla, que dice desconocer si «había algún protocolo con este alumno».

«Yo conozco a la familia de uno de los chicos a los que ha agredido. Está bien físicamente, pero psicológicamente no es fácil digerir lo que ha ocurrido, que un chico que esté sentado a tu lado haga eso, no es fácil de digerir», ha reflexionado sobre el ocurrido este jueves.