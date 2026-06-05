Precio de la gasolina hoy 5 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Con el viernes ya aquí, el precio de la gasolina vuelve a ser una de esas cosas que muchos conductores en Andalucía miran antes de salir con el coche. Este 5 de junio, con el fin de semana a punto de empezar, no son pocos los que prefieren comprobar cuánto cuesta repostar antes de moverse más de lo habitual, sobre todo viendo que entre unas gasolineras y otras sigue habiendo diferencias bastante claras. Y los datos actualizados, los tiene el Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica de modo que hemos hecho una consulta rápida para poder ofrecértelos actualizados y para las principales ciudades andaluzas, como Sevilla, Málaga o Cádiz.

Precio de la gasolina hoy 5 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

Estas son las gasolineras dónde repostar más barato hoy viernes si vives en Sevilla:

Gasolina 95

Tamoil : Utrera, Carretera A-394 km 16 – 1,299 €/l.

: Utrera, Carretera A-394 km 16 – 1,299 €/l. Pertroprix : Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,317 €/l.

: Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,317 €/l. Plenergy : Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,317 €/l.

: Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,317 €/l. E.S. Vistalegre : Utrera, Calle Écija-Jerez, 11 – 1,325 €/l.

: Utrera, Calle Écija-Jerez, 11 – 1,325 €/l. Ballenoil : Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n – 1,325 €/l.

: Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n – 1,325 €/l. Plenergy : Utrera, Calle Mirlo, 1 – 1,325 €/l.

: Utrera, Calle Mirlo, 1 – 1,325 €/l. Plenergy : Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,325 €/l.

: Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,325 €/l. Ronda Norte : Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n – 1,327 €/l.

: Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n – 1,327 €/l. Masfuel : La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6 – 1,327 €/l.

: La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6 – 1,327 €/l. Ballenoil: Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n – 1,327 €/l.

Gasolina 98

Galp : Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4 – 1,519 €/l.

: Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4 – 1,519 €/l. Galp : Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5 – 1,549 €/l.

: Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5 – 1,549 €/l. Galp : Sevilla, Avenida Andalucía, 44 – 1,549 €/l.

: Sevilla, Avenida Andalucía, 44 – 1,549 €/l. BS Energy : Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n – 1,569 €/l.

: Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n – 1,569 €/l. Nueva Calonge : Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,579 €/l.

: Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,579 €/l. Shell : Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1,579 €/l.

: Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1,579 €/l. Alcampo : Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1,581 €/l.

: Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1,581 €/l. Enerplus : Mairena del Alcor, Carretera A-392 km 19,900 – 1,595 €/l.

: Mairena del Alcor, Carretera A-392 km 19,900 – 1,595 €/l. Family Energy : Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1,599 €/l.

: Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1,599 €/l. Cepsa: Las Cabezas de San Juan, Calle Blas Infante, 43 – 1,599 €/l.

Diésel

Cepsa : Puebla de los Infantes, Ctra. Constantina km 27,7 – 1,419 €/l.

: Puebla de los Infantes, Ctra. Constantina km 27,7 – 1,419 €/l. Ballenoil : San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n – 1,449 €/l.

: San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n – 1,449 €/l. Petroprix : Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28 – 1,449 €/l.

: Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28 – 1,449 €/l. Masfuel : La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6 – 1,459 €/l.

: La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6 – 1,459 €/l. Moove : Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n – 1,459 €/l.

: Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n – 1,459 €/l. Ilipamagna : Alcalá del Río, Calle Variante CC-431, 127,4 – 1,466 €/l.

: Alcalá del Río, Calle Variante CC-431, 127,4 – 1,466 €/l. Ballenoil : La Algaba, Avenida de la Industria, 25 – 1,466 €/l.

: La Algaba, Avenida de la Industria, 25 – 1,466 €/l. Q8 : San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km 7 – 1,469 €/l.

: San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km 7 – 1,469 €/l. Pertroprix : Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,477 €/l.

: Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,477 €/l. Plenergy: Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,477 €/l.

Precio de la gasolina hoy 5 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Para quienes viven en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:

Gasolina 95

Ballenoil : Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,359 €/l.

: Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,359 €/l. Tamoil : Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,359 €/l.

: Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,359 €/l. Alcampo : Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,359 €/l.

: Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,359 €/l. Petroprix : Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,359 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,359 €/l. Plenergy : Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n – 1,359 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n – 1,359 €/l. Ballenoil : Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n – 1,369 €/l.

: Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n – 1,369 €/l. Ballenoil : Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n – 1,369 €/l.

: Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n – 1,369 €/l. Ballenoil : Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,369 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,369 €/l. Seroil Energy : Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,369 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,369 €/l. GM Oil: El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11 – 1,389 €/l.

Gasolina 98

Alcampo : Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,489 €/l.

: Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,489 €/l. ES Coloso : La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8 – 1,495 €/l.

: La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8 – 1,495 €/l. Tamoil : Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,499 €/l.

: Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,499 €/l. Shell : La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,549 €/l.

: La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,549 €/l. ASC Carburantes : Tarifa, Carretera N-340 km 94,2 (Mesón Pancho) – 1,579 €/l.

: Tarifa, Carretera N-340 km 94,2 (Mesón Pancho) – 1,579 €/l. Shell : Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,579 €/l.

: Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,579 €/l. Tarifa Oil : Tarifa, Calle Algeciras, 58 – 1,579 €/l.

: Tarifa, Calle Algeciras, 58 – 1,579 €/l. Galp : Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5 – 1,589 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5 – 1,589 €/l. Shell : Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km 639,8 – 1,599 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km 639,8 – 1,599 €/l. Gacosur Jerez: Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134 – 1,599 €/l.

Diésel

Ballenoil : Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,499 €/l.

: Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,499 €/l. Tamoil : Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,499 €/l.

: Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,499 €/l. Alcampo : Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,499 €/l.

: Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,499 €/l. Petroprix : Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,499 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,499 €/l. Plenergy : Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n – 1,499 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n – 1,499 €/l. GM Oil : El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11 – 1,509 €/l.

: El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11 – 1,509 €/l. SCA Ntra. Sra. de las Virtudes : Conil de la Frontera, Carretera Cádiz-Málaga km 21 – 1,510 €/l.

: Conil de la Frontera, Carretera Cádiz-Málaga km 21 – 1,510 €/l. ASC Carburantes : Los Arenales, Calle Albert Einstein, 12 – 1,515 €/l.

: Los Arenales, Calle Albert Einstein, 12 – 1,515 €/l. Petroprix : El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1 – 1,515 €/l.

: El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1 – 1,515 €/l. Petroprix: Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17 – 1,515 €/l.

Precio de la gasolina hoy 5 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Si vives en Málaga estas son las gasolineras más baratas para hoy viernes

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen : Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n – 1,395 €/l.

: Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n – 1,395 €/l. Madese-Benamaina : Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19 – 1,418 €/l.

: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19 – 1,418 €/l. Petroprix : Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22 – 1,418 €/l.

: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22 – 1,418 €/l. Ballenoil : Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás, parcela 3 y 4 – 1,419 €/l.

: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás, parcela 3 y 4 – 1,419 €/l. Ballenoil : Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25 – 1,419 €/l.

: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25 – 1,419 €/l. Petromarkt : Benalmádena, Calle Sidra, 4 – 1,429 €/l.

: Benalmádena, Calle Sidra, 4 – 1,429 €/l. Olivarera Trabuco : Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2 – 1,435 €/l.

: Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2 – 1,435 €/l. Eroski : Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n – 1,439 €/l.

: Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n – 1,439 €/l. Easygas : Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5 – 1,439 €/l.

: Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5 – 1,439 €/l. Gueroil: Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,439 €/l.

Gasolina 98

Ninguno : Marbella, Calle Aluminio, s/n – 1,569 €/l.

: Marbella, Calle Aluminio, s/n – 1,569 €/l. Es Coloso Churriana : Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89 – 1,595 €/l.

: Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89 – 1,595 €/l. Coloso : Málaga, Carretera de Coín km 54 – 1,595 €/l.

: Málaga, Carretera de Coín km 54 – 1,595 €/l. M3 Petróleos : Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110 – 1,599 €/l.

: Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110 – 1,599 €/l. Agla : Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1 – 1,605 €/l.

: Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1 – 1,605 €/l. Galp : Fuengirola, Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín – 1,619 €/l.

: Fuengirola, Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín – 1,619 €/l. Shell : Málaga, Avenida Velázquez, s/n – 1,619 €/l.

: Málaga, Avenida Velázquez, s/n – 1,619 €/l. Gueroil : Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,639 €/l.

: Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,639 €/l. La Trocha : Coín, Carretera Coín-Cártama km 1 – 1,649 €/l.

: Coín, Carretera Coín-Cártama km 1 – 1,649 €/l. Galp: Málaga, Calle Herman Hesse, 5 – 1,649 €/l.

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen : Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n – 1,445 €/l.

: Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n – 1,445 €/l. Trops : Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n – 1,498 €/l.

: Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n – 1,498 €/l. Gueroil : Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,499 €/l.

: Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,499 €/l. Plenergy : Algarrobo, Calle Talleres, 4 – 1,499 €/l.

: Algarrobo, Calle Talleres, 4 – 1,499 €/l. Eroski : Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n – 1,509 €/l.

: Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n – 1,509 €/l. Easygas : Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5 – 1,509 €/l.

: Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5 – 1,509 €/l. S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva : Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,517 €/l.

: Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,517 €/l. Lisbona Oil : Torre del Mar, Calle Angustias, 1 – 1,529 €/l.

: Torre del Mar, Calle Angustias, 1 – 1,529 €/l. Distreax-22, S.L. : Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6 – 1,529 €/l.

: Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6 – 1,529 €/l. Petroprix: Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5 – 1,529 €/l.

Precio de la gasolina hoy 5 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

Las gasolineras más baratas para hoy viernes si vives en Córdoba:

Gasolina 95

Cooperativa Lucena : Lucena, Avenida de la Infancia, 15 – 1,379 €/l.

: Lucena, Avenida de la Infancia, 15 – 1,379 €/l. Almazaras de la Subbética : Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8 – 1,384 €/l.

: Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8 – 1,384 €/l. Ballenoil : Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial) – 1,385 €/l.

: Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial) – 1,385 €/l. Plenergy : Lucena, Calle Concha Lago, s/n – 1,385 €/l.

: Lucena, Calle Concha Lago, s/n – 1,385 €/l. Plenergy : Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,385 €/l.

: Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,385 €/l. F. del Moral : Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,389 €/l.

: Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,389 €/l. Enerplus : Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,395 €/l.

: Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,395 €/l. Ballenoil : Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,403 €/l.

: Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,403 €/l. Fueling : Lucena, Ronda San Francisco, s/n – 1,409 €/l.

: Lucena, Ronda San Francisco, s/n – 1,409 €/l. Enerplus: Córdoba, Avenida Lonjas, s/n – 1,419 €/l.

Gasolina 98

Enerplus : Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,489 €/l.

: Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,489 €/l. Mirasierra : Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1,489 €/l.

: Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1,489 €/l. Fueling : Lucena, Ronda San Francisco, s/n – 1,499 €/l.

: Lucena, Ronda San Francisco, s/n – 1,499 €/l. El Carmen : Posadas, Avenida Andalucía, s/n – 1,559 €/l.

: Posadas, Avenida Andalucía, s/n – 1,559 €/l. Family Energy : Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1,589 €/l.

: Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1,589 €/l. Petromarkt : Puente Genil, Calle Membrilleras, 5 – 1,609 €/l.

: Puente Genil, Calle Membrilleras, 5 – 1,609 €/l. E.S. La Milana Agla : Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24 – 1,625 €/l.

: Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24 – 1,625 €/l. Q8 : El Arrecife, Carretera N-IV km 428 – 1,629 €/l.

: El Arrecife, Carretera N-IV km 428 – 1,629 €/l. Q8 : Córdoba, Carretera a Trassierra km 0 – 1,639 €/l.

: Córdoba, Carretera a Trassierra km 0 – 1,639 €/l. Shell: Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300 – 1,639 €/l.

Diésel

Cepsa : La Rambla, Calle Carrera Baja, 6 – 1,445 €/l.

: La Rambla, Calle Carrera Baja, 6 – 1,445 €/l. Almazaras de la Subbética : Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8 – 1,451 €/l.

: Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8 – 1,451 €/l. F. del Moral : Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,495 €/l.

: Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,495 €/l. Cooperativa : Benamejí, Avenida de la Venta, 3 – 1,498 €/l.

: Benamejí, Avenida de la Venta, 3 – 1,498 €/l. Riosol : Castro del Río, Ronda Norte, s/n – 1,499 €/l.

: Castro del Río, Ronda Norte, s/n – 1,499 €/l. Enerplus : Córdoba, Avenida Lonjas, s/n – 1,499 €/l.

: Córdoba, Avenida Lonjas, s/n – 1,499 €/l. Petroprix : Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,499 €/l.

: Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,499 €/l. Plenergy : Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8 – 1,499 €/l.

: Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8 – 1,499 €/l. Ballenoil : Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,513 €/l.

: Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,513 €/l. Ballenoil: Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial) – 1,539 €/l.

Precio de la gasolina hoy 5 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada

En Granada estas son las gasolineras más baratas para hoy viernes:

Gasolina 95

E.S. El Molino Atarfe I : Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,319 €/l.

: Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,319 €/l. Plenergy : Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427 – 1,319 €/l.

: Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427 – 1,319 €/l. Alcampo : Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,349 €/l.

: Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,349 €/l. Tamoil : Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,349 €/l.

: Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,349 €/l. Alcampo Motril : Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,349 €/l.

: Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,349 €/l. GM Oil : Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,349 €/l.

: Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,349 €/l. Low Cost Tiburonoil : Albolote, Calle Loja, s/n – 1,359 €/l.

: Albolote, Calle Loja, s/n – 1,359 €/l. Juncadiesel : Albolote, Calle Baza, 328 – 1,359 €/l.

: Albolote, Calle Baza, 328 – 1,359 €/l. Plenergy : Granada, Avenida de Andalucía, s/n – 1,359 €/l.

: Granada, Avenida de Andalucía, s/n – 1,359 €/l. Petroprix: Granada, Polígono PERI Cetarsa, 5 – 1,359 €/l.

Gasolina 98

Alcampo : Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,449 €/l.

: Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,449 €/l. Tamoil : Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,469 €/l.

: Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,469 €/l. AM97 Plus S.L. : Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4 – 1,479 €/l.

: Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4 – 1,479 €/l. A. Aguaza : Cúllar, Carretera N-342, 156 – 1,529 €/l.

: Cúllar, Carretera N-342, 156 – 1,529 €/l. Fueling : Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4 – 1,529 €/l.

: Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4 – 1,529 €/l. ASC Carburantes : Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo) – 1,539 €/l.

: Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo) – 1,539 €/l. ASC Carburantes : Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen derecho) – 1,539 €/l.

: Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen derecho) – 1,539 €/l. Alcampo Motril : Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,539 €/l.

: Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,539 €/l. ASC Carburantes : Armilla, Carretera Armilla km 7 – 1,559 €/l.

: Armilla, Carretera Armilla km 7 – 1,559 €/l. ASC Carburantes: Armilla, Camino Bajo, 35 – 1,559 €/l.

Diésel

E.S. El Molino Atarfe I : Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,419 €/l.

: Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,419 €/l. Plenergy : Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427 – 1,419 €/l.

: Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427 – 1,419 €/l. Alcampo : Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,449 €/l.

: Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,449 €/l. Gaia : Zújar, Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1,449 €/l.

: Zújar, Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1,449 €/l. Andaluza de Transportes SCA : Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, Parcela 16 Polígono 18 – 1,450 €/l.

: Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, Parcela 16 Polígono 18 – 1,450 €/l. Nortegra Low Cost : Baza, Calle F (Polígono La Noria), 10 – 1,459 €/l.

: Baza, Calle F (Polígono La Noria), 10 – 1,459 €/l. E.S. Minioil : Baza, Carretera de Murcia, s/n – 1,459 €/l.

: Baza, Carretera de Murcia, s/n – 1,459 €/l. Tamoil : Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,469 €/l.

: Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,469 €/l. Low Cost Tiburonoil : Albolote, Calle Loja, s/n – 1,469 €/l.

: Albolote, Calle Loja, s/n – 1,469 €/l. Juncadiesel: Albolote, Calle Baza, 328 – 1,469 €/l.

Mapa de Geoportal con las gasolineras más baratas

Ahora ya sabes dónde te resulta más barato repostar hoy viernes en las principales ciudades andaluzas, pero si deseas hacer tu propia consulta, el Geoportal del Ministerio te ofrece la información actualizada a partir de lo que le reportan las gasolineras. Y puedes ver la información en listados como los mostrados o también en forma de mapa como este que te mostramos a continuación, de Córdoba: