Precio de la gasolina hoy 26 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde están las gasolineras más baratas de Andalucía en este viernes
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El viernes es un día en el que lo primero en lo que pensamos es el fin de semana, y más ahora que estamos ya en verano. De este modo, y si tienes pensado un sábado y domingo de salir y hacer una pequeña escapada a la costa andaluza, nada como saber primero dónde parar a llenar el depósito y mejor tenerlo a punto antes de partir. Toma nota entonces porque a partir de los datos que recopila Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, este e el precio de la gasolina hoy 26 de junio, además de señalaros cuáles son las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 26 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, las gasolineras con precios más bajos hoy viernes son estas:
Gasolina 95
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,249 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,249 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,249 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111, A-8005, km 10,8. Precio: 1,259 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,269 €/l.
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Calle Variante CC-431, 127,4. Precio: 1,277 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1,278 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,278 €/l.
- Tamoil. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,279 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,285 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo S.A.. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,452 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1,489 €/l.
- Shell. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,489 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1,499 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,499 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,499 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza, Ctra. A-376, km 2. Precio: 1,499 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,499 €/l.
- Q8. Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas, km 7,75. Precio: 1,504 €/l.
- 7267. Camas. Carretera Extremadura, km 28. Precio: 1,505 €/l.
Diésel
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Calle Variante CC-431, 127,4. Precio: 1,339 €/l.
- Cepsa. La Puebla de los Infantes. Carretera Constantina, s/n, km 27,7. Precio: 1,349 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,359 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,359 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,359 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,379 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1,389 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,399 €/l.
- Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1,399 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza, Ctra. A-376, km 2. Precio: 1,399 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si vives en Cádiz, tienes aquí las gasolineras más económicas para hoy vienes:
Gasolina 95
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,279 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,286 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,287 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,287 €/l.
- Plenergy. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,287 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,289 €/l.
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,289 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,307 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,307 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1,307 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,369 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,379 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1,399 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,459 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1,499 €/l.
- Tarifa Oil. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,499 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1,519 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1,519 €/l.
- Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1,539 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, Parcela IV, s/n. Precio: 1,549 €/l.
Diésel
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,379 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Plenergy. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,389 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras donde repostar te sale más barato hoy viernes:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,298 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,305 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,364 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,365 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,368 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1,368 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,368 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,368 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,369 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,369 €/l.
Gasolina 98
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,519 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1,519 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,549 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1,555 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1,555 €/l.
- Shell. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,569 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,569 €/l.
- Shell. Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,584 €/l.
- Shell. Rincón de la Victoria. Carretera A-7, km 256. Precio: 1,589 €/l.
- Shell. Estepona. Avenida José Martín Méndez, s/n. Precio: 1,589 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,365 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,389 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,389 €/l.
- Plenergy. Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,389 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,395 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,395 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,399 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Fejama 2022, S.L.. Vélez-Málaga. Carretera A-356, km 42. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. Precio: 1,399 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Quienes viven en Córdoba, pueden encontrar las gasolineras con los precios más bajos aquí:
Gasolina 95
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,290 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,299 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,329 €/l.
- Plenergy. Priego de Córdoba. Avenida Granada, 15. Precio: 1,329 €/l.
- Plenergy. Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1,329 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,337 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). Precio: 1,339 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1,339 €/l.
Gasolina 98
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,439 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,469 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,469 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,499 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1,539 €/l.
- Q8. Córdoba. Carretera a Trassierra, km 0. Precio: 1,539 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1,539 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1,549 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,549 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,549 €/l.
Diésel
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,356 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,396 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,399 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,399 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1,399 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,419 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,439 €/l.
- Plenergy. Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1,439 €/l.
- Geds. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,439 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Y si vives en Granada, estas son las gasolineras más baratas para hoy viernes:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,199 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,199 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,199 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,199 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,209 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,239 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,239 €/l.
- Smart Oil. Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: 1,249 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,259 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,259 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,359 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,359 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1,429 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1,439 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1,469 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen izquierdo). Precio: 1,479 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen derecho). Precio: 1,479 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla, km 7. Precio: 1,479 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva Las Gabias, km 2,9. Precio: 1,479 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1,479 €/l.
Diésel
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,289 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,289 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,309 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,309 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,309 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,309 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,309 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,359 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,359 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,359 €/l.
Ahora ya sabes dónde se localizan las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes, pero si deseas hacer tú mismo la consulta, tienes la opción de entrar en el Geoportal y hacer una rápida consulta de los precios en forma de listado como los vistos, o también en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo de Sevilla: