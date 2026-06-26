Precio de la gasolina hoy 26 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El viernes es un día en el que lo primero en lo que pensamos es el fin de semana, y más ahora que estamos ya en verano. De este modo, y si tienes pensado un sábado y domingo de salir y hacer una pequeña escapada a la costa andaluza, nada como saber primero dónde parar a llenar el depósito y mejor tenerlo a punto antes de partir. Toma nota entonces porque a partir de los datos que recopila Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, este e el precio de la gasolina hoy 26 de junio, además de señalaros cuáles son las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.

Precio de la gasolina hoy 26 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla, las gasolineras con precios más bajos hoy viernes son estas:

Gasolina 95

Ballenoil . San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,249 €/l.

. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,249 €/l. Plenergy . San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,249 €/l.

. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,249 €/l. Petroprix . San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,249 €/l.

. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,249 €/l. EMC Red Power 24 . San José de la Rinconada. Carretera SE-111, A-8005, km 10,8. Precio: 1,259 €/l.

. San José de la Rinconada. Carretera SE-111, A-8005, km 10,8. Precio: 1,259 €/l. Q8 . San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,269 €/l.

. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,269 €/l. Ilipamagna . Alcalá del Río. Calle Variante CC-431, 127,4. Precio: 1,277 €/l.

. Alcalá del Río. Calle Variante CC-431, 127,4. Precio: 1,277 €/l. Masfuel . La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1,278 €/l.

. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1,278 €/l. Moove . Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,278 €/l.

. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,278 €/l. Tamoil . Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,279 €/l.

. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,279 €/l. Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,285 €/l.

Gasolina 98

Alcampo S.A. . Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,452 €/l.

. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,452 €/l. Galp . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1,489 €/l.

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1,489 €/l. Shell . Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,489 €/l.

. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,489 €/l. Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1,499 €/l.

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1,499 €/l. Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,499 €/l.

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,499 €/l. Galp . Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,499 €/l.

. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,499 €/l. Family Energy . Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza, Ctra. A-376, km 2. Precio: 1,499 €/l.

. Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza, Ctra. A-376, km 2. Precio: 1,499 €/l. BS Energy . Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,499 €/l.

. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,499 €/l. Q8 . Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas, km 7,75. Precio: 1,504 €/l.

. Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas, km 7,75. Precio: 1,504 €/l. 7267. Camas. Carretera Extremadura, km 28. Precio: 1,505 €/l.

Diésel

Ilipamagna . Alcalá del Río. Calle Variante CC-431, 127,4. Precio: 1,339 €/l.

. Alcalá del Río. Calle Variante CC-431, 127,4. Precio: 1,339 €/l. Cepsa . La Puebla de los Infantes. Carretera Constantina, s/n, km 27,7. Precio: 1,349 €/l.

. La Puebla de los Infantes. Carretera Constantina, s/n, km 27,7. Precio: 1,349 €/l. Ballenoil . San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,359 €/l.

. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,359 €/l. Plenergy . San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,359 €/l.

. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,359 €/l. Petroprix . San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,359 €/l.

. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,359 €/l. Q8 . San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,379 €/l.

. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,379 €/l. Tamoil . Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1,389 €/l.

. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1,389 €/l. E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,399 €/l.

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,399 €/l. Canges del Hoyo . Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1,399 €/l.

. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1,399 €/l. Family Energy. Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza, Ctra. A-376, km 2. Precio: 1,399 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Si vives en Cádiz, tienes aquí las gasolineras más económicas para hoy vienes:

Gasolina 95

Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,279 €/l.

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,279 €/l. Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,286 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,286 €/l. Petroprix . Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,287 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,287 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,287 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,287 €/l. Plenergy . Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,287 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,287 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,289 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,289 €/l. Seroil Energy . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,289 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,289 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,307 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,307 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,307 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,307 €/l. Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1,307 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,369 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,369 €/l. Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,379 €/l.

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,379 €/l. ES Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1,399 €/l.

. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1,399 €/l. Shell . La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,459 €/l.

. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,459 €/l. ASC Carburantes . Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1,499 €/l.

. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1,499 €/l. Tarifa Oil . Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,499 €/l.

. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,499 €/l. Shell . Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1,519 €/l.

. Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1,519 €/l. Galp . Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1,519 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1,519 €/l. Shell . Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1,539 €/l.

. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1,539 €/l. Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, Parcela IV, s/n. Precio: 1,549 €/l.

Diésel

Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,369 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,379 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,379 €/l. Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,379 €/l.

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,379 €/l. Petroprix . Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,379 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,379 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,379 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1,379 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1,379 €/l. Plenergy . Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,379 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,379 €/l. Seroil Energy . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,379 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,389 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

En Málaga, estas son las gasolineras donde repostar te sale más barato hoy viernes:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,298 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,298 €/l. Olivarera Trabuco . Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,305 €/l.

. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,305 €/l. S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva . Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,364 €/l.

. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,364 €/l. Trops . Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,365 €/l.

. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,365 €/l. Madese-Benamaina . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,368 €/l.

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,368 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1,368 €/l.

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1,368 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,368 €/l.

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,368 €/l. Petroprix . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,368 €/l.

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,368 €/l. Distreax-22, S.L. . Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,369 €/l.

. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,369 €/l. Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,369 €/l.

Gasolina 98

M3 Petróleos . Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,519 €/l.

. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,519 €/l. La Trocha . Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1,519 €/l.

. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1,519 €/l. Ninguno . Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,549 €/l.

. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,549 €/l. ES Coloso Churriana . Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1,555 €/l. Coloso . Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1,555 €/l. Shell . Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,569 €/l.

. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,569 €/l. Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,569 €/l.

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,569 €/l. Shell . Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,584 €/l.

. Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,584 €/l. Shell . Rincón de la Victoria. Carretera A-7, km 256. Precio: 1,589 €/l.

. Rincón de la Victoria. Carretera A-7, km 256. Precio: 1,589 €/l. Shell. Estepona. Avenida José Martín Méndez, s/n. Precio: 1,589 €/l.

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,365 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,365 €/l. Easygas . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,389 €/l.

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,389 €/l. Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,389 €/l.

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,389 €/l. Plenergy . Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,389 €/l.

. Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,389 €/l. Olivarera Trabuco . Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,395 €/l.

. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,395 €/l. Trops . Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,395 €/l.

. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,395 €/l. Distreax-22, S.L. . Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,399 €/l.

. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,399 €/l. Eroski . Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,399 €/l.

. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,399 €/l. Fejama 2022, S.L. . Vélez-Málaga. Carretera A-356, km 42. Precio: 1,399 €/l.

. Vélez-Málaga. Carretera A-356, km 42. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. Precio: 1,399 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

Quienes viven en Córdoba, pueden encontrar las gasolineras con los precios más bajos aquí:

Gasolina 95

Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,290 €/l.

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,290 €/l. Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,299 €/l.

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,299 €/l. F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,329 €/l.

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,329 €/l. Plenergy . Priego de Córdoba. Avenida Granada, 15. Precio: 1,329 €/l.

. Priego de Córdoba. Avenida Granada, 15. Precio: 1,329 €/l. Plenergy . Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1,329 €/l.

. Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1,329 €/l. E.S. La Milana Agla . Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,337 €/l.

. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,337 €/l. Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). Precio: 1,339 €/l.

. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). Precio: 1,339 €/l. Fueling . Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,339 €/l.

. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,339 €/l.

. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,339 €/l. Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1,339 €/l.

Gasolina 98

Fueling . Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,439 €/l.

. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,439 €/l. Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,469 €/l.

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,469 €/l. Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,469 €/l.

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,469 €/l. Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,499 €/l.

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,499 €/l. Q8 . El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1,539 €/l.

. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1,539 €/l. Q8 . Córdoba. Carretera a Trassierra, km 0. Precio: 1,539 €/l.

. Córdoba. Carretera a Trassierra, km 0. Precio: 1,539 €/l. Shell . Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1,539 €/l.

. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1,539 €/l. Shell . La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1,549 €/l.

. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1,549 €/l. Petromarkt . Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,549 €/l.

. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,549 €/l. M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,549 €/l.

Diésel

Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,356 €/l.

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,356 €/l. Cepsa . La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,396 €/l.

. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,396 €/l. Riosol . Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,399 €/l.

. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,399 €/l.

. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,399 €/l. Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,399 €/l.

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,399 €/l. Santo Cristo . Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1,399 €/l.

. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1,399 €/l. F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,419 €/l.

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,419 €/l. Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,439 €/l.

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,439 €/l. Plenergy . Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1,439 €/l.

. Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1,439 €/l. Geds. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,439 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Y si vives en Granada, estas son las gasolineras más baratas para hoy viernes:

Gasolina 95

Plenergy . Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,199 €/l.

. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,199 €/l. Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,199 €/l.

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,199 €/l. Plenergy . Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,199 €/l.

. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,199 €/l. Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,199 €/l.

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,199 €/l. GM Oil . Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,209 €/l.

. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,209 €/l. E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,239 €/l.

. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,239 €/l. Plenergy . Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,239 €/l.

. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,239 €/l. Smart Oil . Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: 1,249 €/l.

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: 1,249 €/l. Alcampo . Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,259 €/l.

. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,259 €/l. Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,259 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,359 €/l.

. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,359 €/l. Tamoil . Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,359 €/l.

. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,359 €/l. AM97 Plus S.L. . Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1,429 €/l.

. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1,429 €/l. Fueling . Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1,439 €/l.

. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1,439 €/l. A. Aguaza . Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1,469 €/l.

. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1,469 €/l. ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen izquierdo). Precio: 1,479 €/l.

. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen izquierdo). Precio: 1,479 €/l. ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen derecho). Precio: 1,479 €/l.

. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen derecho). Precio: 1,479 €/l. ASC Carburantes . Armilla. Carretera Armilla, km 7. Precio: 1,479 €/l.

. Armilla. Carretera Armilla, km 7. Precio: 1,479 €/l. Shell . Churriana de la Vega. Carretera Nueva Las Gabias, km 2,9. Precio: 1,479 €/l.

. Churriana de la Vega. Carretera Nueva Las Gabias, km 2,9. Precio: 1,479 €/l. ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1,479 €/l.

Diésel

E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,289 €/l.

. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,289 €/l. Plenergy . Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,289 €/l.

. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,289 €/l. Plenergy . Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,309 €/l.

. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,309 €/l. Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,309 €/l.

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,309 €/l. Plenergy . Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,309 €/l.

. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,309 €/l. Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,309 €/l.

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,309 €/l. GM Oil . Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,309 €/l.

. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,309 €/l. Alcampo . Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,359 €/l.

. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,359 €/l. Tamoil . Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,359 €/l.

. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,359 €/l. Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,359 €/l.

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