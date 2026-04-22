Precio de la gasolina hoy 22 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El precio de la gasolina vuelve a estar en el punto de mira este miércoles 22 de abril en Andalucía, en un día que por otro lado es algo distinto en ciudades como Sevilla, donde coincide con festivo local en plena Feria de Abril. Eso se nota desde primera hora, con más movimiento de lo habitual y más coches en la calle, algo que al final hace que muchos vuelvan a fijarse en lo mismo de estos días y que no es otra cosa que saber cuánto cuesta repostar antes de parar en una gasolinera. Y con los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, podemos saberlo así que repasamos ahora cómo está hoy el precio de la gasolina en Andalucía y dónde se puede encontrar más barata.

Precio de la gasolina hoy 22 de abril en Sevilla

Si te mueves por Sevilla en este festivo de feria, estas son algunas de las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:

Gasolina 95

Petrouya – Utrera, Ctra. Utrera Sevilla km 1 – 1,289 €/l

– Utrera, Ctra. Utrera Sevilla km 1 – 1,289 €/l Family Energy – Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,289 €/l

– Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,289 €/l Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,289 €/l

– Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,289 €/l Plenergy – Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,289 €/l

– Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,289 €/l Gasolinera Utrera – Utrera, Av. San Juan Bosco – 1,319 €/l

– Utrera, Av. San Juan Bosco – 1,319 €/l Petroprix – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,347 €/l

– Sevilla, C/ Metalurgia – 1,347 €/l Plenergy – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,347 €/l

– Sevilla, C/ Metalurgia – 1,347 €/l E.S. Vistalegre – Utrera, Ctra. Écija-Jerez – 1,357 €/l

– Utrera, Ctra. Écija-Jerez – 1,357 €/l Ronda Norte – Sevilla, SE-30 Nudo Calonge – 1,357 €/l

– Sevilla, SE-30 Nudo Calonge – 1,357 €/l APJ – Sevilla, C/ Cojinete – 1,366 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Sevilla, Ronda del Tamarguillo – 1,479 €/l

– Sevilla, Ronda del Tamarguillo – 1,479 €/l Shell – Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,519 €/l

– Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,519 €/l Galp – Sevilla, C/ Antonio Peña y López – 1,559 €/l

– Sevilla, C/ Antonio Peña y López – 1,559 €/l Galp – Sevilla, Av. Andalucía, 44 – 1,564 €/l

– Sevilla, Av. Andalucía, 44 – 1,564 €/l Shell – San José de la Rinconada, km 10 – 1,579 €/l

– San José de la Rinconada, km 10 – 1,579 €/l Shell – Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,584 €/l

– Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,584 €/l Galp – Alcalá de Guadaíra, A-92 km 4 – 1,584 €/l

– Alcalá de Guadaíra, A-92 km 4 – 1,584 €/l Nueva Calonge – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,589 €/l

– Sevilla, C/ Metalurgia – 1,589 €/l Shell – Sevilla, N-IV km 531,75 – 1,594 €/l

– Sevilla, N-IV km 531,75 – 1,594 €/l Enerplus – Mairena del Alcor, A-392 km 19,9 – 1,595 €/l

Diésel

Petrouya – Utrera, Ctra. Utrera Sevilla km 1 – 1,579 €/l

– Utrera, Ctra. Utrera Sevilla km 1 – 1,579 €/l Family Energy – Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,579 €/l

– Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,579 €/l Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,579 €/l

– Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,579 €/l Plenergy – Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,579 €/l

– Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,579 €/l Moeve – Puebla del Río, Finca El Reboso – 1,590 €/l

– Puebla del Río, Finca El Reboso – 1,590 €/l Gasolinera Utrera – Utrera, Av. San Juan Bosco – 1,599 €/l

– Utrera, Av. San Juan Bosco – 1,599 €/l Ballenoil – Los Palacios y Villafranca, C/ Progreso – 1,649 €/l

– Los Palacios y Villafranca, C/ Progreso – 1,649 €/l Plenergy – Sevilla, Av. de Jerez – 1,649 €/l

– Sevilla, Av. de Jerez – 1,649 €/l Petroprix – Dos Hermanas, Av. de la Libertad – 1,649 €/l

– Dos Hermanas, Av. de la Libertad – 1,649 €/l Petroprix – Dos Hermanas, Av. Andalucía – 1,649 €/l

Precio de la gasolina hoy 22 de abril en Málaga

En Málaga, estos son algunos de los puntos donde resulta más barato repostar:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos, Av. Juan XXII – 1,392 €/l

– Cuevas de San Marcos, Av. Juan XXII – 1,392 €/l Coop. Virgen de la Oliva – Mollina, Av. de las Américas – 1,407 €/l

– Mollina, Av. de las Américas – 1,407 €/l Los Remedios-Picasat – Ronda, Ctra. Setenil-El Gastor – 1,410 €/l

– Ronda, Ctra. Setenil-El Gastor – 1,410 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Santo Tomás – 1,435 €/l

– Arroyo de la Miel, C/ Santo Tomás – 1,435 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Pacharán – 1,435 €/l

– Arroyo de la Miel, C/ Pacharán – 1,435 €/l Petroprix – Arroyo de la Miel, Urb. La Leala – 1,435 €/l

– Arroyo de la Miel, Urb. La Leala – 1,435 €/l Plenergy – Torremolinos, Cañada de los Cardos – 1,435 €/l

– Torremolinos, Cañada de los Cardos – 1,435 €/l Ballenoil – Torremolinos, C/ Antonio Márquez Muñoz – 1,435 €/l

– Torremolinos, C/ Antonio Márquez Muñoz – 1,435 €/l Madesse-Benamaina – Arroyo de la Miel, Av. Tívoli – 1,438 €/l

– Arroyo de la Miel, Av. Tívoli – 1,438 €/l Gueroil – Cajiz, A-7 km 264,5 – 1,439 €/l

Gasolina 98

Coloso Churriana – Málaga, Ctra. Coín-Málaga km 89 – 1,555 €/l

– Málaga, Ctra. Coín-Málaga km 89 – 1,555 €/l Coloso – Málaga, Ctra. de Coín km 54 – 1,555 €/l

– Málaga, Ctra. de Coín km 54 – 1,555 €/l M3 Petróleos – Benalmádena, Av. Antonio Machado – 1,569 €/l

– Benalmádena, Av. Antonio Machado – 1,569 €/l Shell – Málaga, Av. Velázquez – 1,599 €/l

– Málaga, Av. Velázquez – 1,599 €/l Agla – Cerralba, Ctra. de Cerralba – 1,605 €/l

– Cerralba, Ctra. de Cerralba – 1,605 €/l La Trocha – Coín, Ctra. Coín-Cártama – 1,609 €/l

– Coín, Ctra. Coín-Cártama – 1,609 €/l E.S. El Valle – Cártama, km 2,7 – 1,619 €/l

– Cártama, km 2,7 – 1,619 €/l Shell – Antequera, N-331 km 124 – 1,629 €/l

– Antequera, N-331 km 124 – 1,629 €/l Galp – Nueva Andalucía, CN-340 km 173 – 1,629 €/l

– Nueva Andalucía, CN-340 km 173 – 1,629 €/l Sin rótulo – Marbella, C/ Aluminio – 1,599 €/l

Diésel

Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Santo Tomás – 1,649 €/l

– Arroyo de la Miel, C/ Santo Tomás – 1,649 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Pacharán – 1,649 €/l

– Arroyo de la Miel, C/ Pacharán – 1,649 €/l Petroprix – Arroyo de la Miel, Urb. La Leala – 1,649 €/l

– Arroyo de la Miel, Urb. La Leala – 1,649 €/l E.S. Saladillo – Estepona, Urb. El Saladillo – 1,659 €/l

– Estepona, Urb. El Saladillo – 1,659 €/l Petroprix – Málaga, C/ Licurgo – 1,659 €/l

– Málaga, C/ Licurgo – 1,659 €/l Petroprix – Málaga, C/ Bahía Blanca – 1,659 €/l

– Málaga, C/ Bahía Blanca – 1,659 €/l Ballenoil – Málaga, Av. Velázquez – 1,659 €/l

– Málaga, Av. Velázquez – 1,659 €/l Petroprix – Málaga, Av. Ortega y Gasset – 1,659 €/l

– Málaga, Av. Ortega y Gasset – 1,659 €/l Plenergy – Málaga, C/ La Bohème – 1,659 €/l

– Málaga, C/ La Bohème – 1,659 €/l S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos – 1,668 €/l

Precio de la gasolina hoy 22 de abril en Cádiz

En Cádiz, te saldrá más barato repostar en uno de estos puntos:

Gasolina 95

Petroprix – El Puerto de Santa María, C/ Río Guadarranque – 1,369 €/l

– El Puerto de Santa María, C/ Río Guadarranque – 1,369 €/l Petroprix – Los Arenales, C/ Albert Einstein – 1,369 €/l

– Los Arenales, C/ Albert Einstein – 1,369 €/l GM Oil – El Puerto de Santa María, C/ El Palmar – 1,369 €/l

– El Puerto de Santa María, C/ El Palmar – 1,369 €/l Ballenoil – El Puerto de Santa María, N-IV km 653,2 – 1,369 €/l

– El Puerto de Santa María, N-IV km 653,2 – 1,369 €/l Ballenoil – Río San Pedro, Av. del Perú – 1,379 €/l

– Río San Pedro, Av. del Perú – 1,379 €/l Petroprix – Jerez de la Frontera, Ctra. Madrid-Cádiz km 15 – 1,385 €/l

– Jerez de la Frontera, Ctra. Madrid-Cádiz km 15 – 1,385 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Ctra. Lebrija km 6 – 1,385 €/l

– Jerez de la Frontera, Ctra. Lebrija km 6 – 1,385 €/l Petroprix – Campamento, C/ Real – 1,385 €/l

– Campamento, C/ Real – 1,385 €/l Plenergy – La Línea de la Concepción, C/ Perdiz – 1,385 €/l

– La Línea de la Concepción, C/ Perdiz – 1,385 €/l Seroil Energy – Jerez de la Frontera, Ctra. Lebrija km 6 – 1,385 €/l

Gasolina 98

Eni – Cádiz, Zona Franca (C/ Gibraltar) – 1,525 €/l

– Cádiz, Zona Franca (C/ Gibraltar) – 1,525 €/l ES Coloso – La Línea de la Concepción, Ctra. Comarcal 233 km 5,8 – 1,535 €/l

– La Línea de la Concepción, Ctra. Comarcal 233 km 5,8 – 1,535 €/l Alcampo – Jerez de la Frontera, C/ Ronda Aurora Boreal – 1,536 €/l

– Jerez de la Frontera, C/ Ronda Aurora Boreal – 1,536 €/l Shell – La Línea de la Concepción, Av. Ronda Norte – 1,539 €/l

– La Línea de la Concepción, Av. Ronda Norte – 1,539 €/l Shell – Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,559 €/l

– Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,559 €/l Shell – Jerez de la Frontera, Ctra. El Calvario – 1,579 €/l

– Jerez de la Frontera, Ctra. El Calvario – 1,579 €/l Tarifa Oil – Tarifa, C/ Algeciras – 1,579 €/l

– Tarifa, C/ Algeciras – 1,579 €/l Moeve – Chipiona, A-480 km 24,1 – 1,582 €/l

– Chipiona, A-480 km 24,1 – 1,582 €/l BP – Cádiz, C/ Gibraltar esq. San Roque – 1,585 €/l

– Cádiz, C/ Gibraltar esq. San Roque – 1,585 €/l Shell – El Puerto de Santa María, Polígono La Isleta – 1,594 €/l

Diésel

Petrol & Go – Puerto Real, Av. Mojarra – 1,639 €/l

– Puerto Real, Av. Mojarra – 1,639 €/l GM Oil – El Puerto de Santa María, C/ El Palmar – 1,649 €/l

– El Puerto de Santa María, C/ El Palmar – 1,649 €/l Galp – Medina-Sidonia, C/ Europa – 1,669 €/l

– Medina-Sidonia, C/ Europa – 1,669 €/l BP – San Fernando, Av. Peri Junquera – 1,699 €/l

– San Fernando, Av. Peri Junquera – 1,699 €/l Galp – Jerez de la Frontera, Av. Medina Sidonia – 1,699 €/l

– Jerez de la Frontera, Av. Medina Sidonia – 1,699 €/l BP – Cádiz, Av. Cayetano del Toro – 1,699 €/l

– Cádiz, Av. Cayetano del Toro – 1,699 €/l BP – Puerto Real, Polígono El Trocadero – 1,699 €/l

– Puerto Real, Polígono El Trocadero – 1,699 €/l Shell – La Línea de la Concepción, Av. Ronda Norte – 1,699 €/l

– La Línea de la Concepción, Av. Ronda Norte – 1,699 €/l BP – Cádiz, Av. Alcalde Sánchez Cossío – 1,699 €/l

– Cádiz, Av. Alcalde Sánchez Cossío – 1,699 €/l Shell – Los Arenales, Polígono Industrial Salinas – 1,699 €/l

Precio de la gasolina hoy 22 de abril en Córdoba

Si vives en Córdoba, estos son algunos de los puntos donde resulta más barato repostar:

Gasolina 95

Enerplus – Lucena, Av. de la Guardia Civil – 1,389 €/l

– Lucena, Av. de la Guardia Civil – 1,389 €/l Shell – Lucena, Ctra. de Cabra, 31 – 1,459 €/l

– Lucena, Ctra. de Cabra, 31 – 1,459 €/l Galp – Córdoba, Av. Profesor Arnold J. Toynbee, 23 – 1,459 €/l

– Córdoba, Av. Profesor Arnold J. Toynbee, 23 – 1,459 €/l Shell – Montoro, Polígono Ind. Camino Morente, 1 – 1,459 €/l

– Montoro, Polígono Ind. Camino Morente, 1 – 1,459 €/l Q8 – El Arrecife, N-IV km 428 – 1,469 €/l

– El Arrecife, N-IV km 428 – 1,469 €/l Repsol – Villanueva de Córdoba, Ctra. CO-420 km 152 – 1,469 €/l

– Villanueva de Córdoba, Ctra. CO-420 km 152 – 1,469 €/l Yaryma 1 – Villanueva del Duque, Ctra. A-422 km 1 – 1,469 €/l

– Villanueva del Duque, Ctra. A-422 km 1 – 1,469 €/l Repsol – La Carlota, Autovía A-4 km 432 – 1,469 €/l

– La Carlota, Autovía A-4 km 432 – 1,469 €/l Repsol – Castro del Río, C/ Ronda Puente Nuevo – 1,469 €/l

– Castro del Río, C/ Ronda Puente Nuevo – 1,469 €/l Shell – Pozoblanco, Ctra. CO-6411 km 0,300 – 1,469 €/l

Gasolina 98

Enerplus – Lucena, Av. de la Guardia Civil – 1,489 €/l

– Lucena, Av. de la Guardia Civil – 1,489 €/l Repsol – Alcolea, N-4 km 384,8 – 1,519 €/l

– Alcolea, N-4 km 384,8 – 1,519 €/l Shell – Lucena, Ctra. de Cabra, 31 – 1,559 €/l

– Lucena, Ctra. de Cabra, 31 – 1,559 €/l Shell – Pozoblanco, Ctra. CO-6411 km 0,300 – 1,569 €/l

– Pozoblanco, Ctra. CO-6411 km 0,300 – 1,569 €/l Cepsa – Córdoba, Av. Brillante, 4 – 1,591 €/l

– Córdoba, Av. Brillante, 4 – 1,591 €/l Repsol – Córdoba, C/ José Mª Martorell – 1,619 €/l

– Córdoba, C/ José Mª Martorell – 1,619 €/l Repsol – Córdoba, N-432 km 269,2 – 1,619 €/l

– Córdoba, N-432 km 269,2 – 1,619 €/l Repsol – Córdoba, Ctra. Badajoz-Granada km 265 – 1,619 €/l

– Córdoba, Ctra. Badajoz-Granada km 265 – 1,619 €/l Repsol – Córdoba, Av. República Argentina – 1,625 €/l

– Córdoba, Av. República Argentina – 1,625 €/l Cepsa – Córdoba, Autovía A-4 km 393,5 – 1,626 €/l

Diésel

Enerplus – Lucena, Av. de la Guardia Civil – 1,689 €/l

– Lucena, Av. de la Guardia Civil – 1,689 €/l Econoil – Lucena, C/ Teruel, 2 – 1,695 €/l

– Lucena, C/ Teruel, 2 – 1,695 €/l Galp – Córdoba, Av. Profesor Arnold J. Toynbee, 23 – 1,749 €/l

– Córdoba, Av. Profesor Arnold J. Toynbee, 23 – 1,749 €/l Petrovap – Pozoblanco, C/ Primera (PG.I. Dehesa Boyal), 50 – 1,749 €/l

– Pozoblanco, C/ Primera (PG.I. Dehesa Boyal), 50 – 1,749 €/l Moeve – Añora, Ctra. Añora-Dos Torres km 2 – 1,759 €/l

– Añora, Ctra. Añora-Dos Torres km 2 – 1,759 €/l Enerplus – Benamejí, N-331 km 495,8 – 1,769 €/l

– Benamejí, N-331 km 495,8 – 1,769 €/l Campsa – Puente Genil, C/ Estepa, 1 – 1,769 €/l

– Puente Genil, C/ Estepa, 1 – 1,769 €/l Campsa – Villaviciosa de Córdoba, Ctra. CO-110 km 110 – 1,769 €/l

– Villaviciosa de Córdoba, Ctra. CO-110 km 110 – 1,769 €/l Repsol – Belmez, C/ Trajano, 8 – 1,769 €/l

– Belmez, C/ Trajano, 8 – 1,769 €/l Repsol – Villanueva de Córdoba, Av. Cardeña – 1,769 €/l

Precio de la gasolina hoy 22 de abril en Granada

Para quienes están en Granada, estas son algunas de las estaciones más económicas hoy:

Gasolina 95

Petroprix – Guadix, Av. Valle del Fardes, 6 – 1,429 €/l

– Guadix, Av. Valle del Fardes, 6 – 1,429 €/l GM Oil – Motril, C/ Santo Domingo, 23 – 1,429 €/l

– Motril, C/ Santo Domingo, 23 – 1,429 €/l MiniOil – Ogíjares, C/ León, 36 – 1,439 €/l

– Ogíjares, C/ León, 36 – 1,439 €/l ASC Carburantes – Ogíjares, Av. Madrid, 169 – 1,439 €/l

– Ogíjares, Av. Madrid, 169 – 1,439 €/l E.S. El Molino – Alhendín, Camino Cementerio, 12 – 1,439 €/l

– Alhendín, Camino Cementerio, 12 – 1,439 €/l Alcampo – Granada, Ctra. de Jaén km 88 – 1,439 €/l

– Granada, Ctra. de Jaén km 88 – 1,439 €/l EasyGas – Granada, Camino de Ronda, 199 – 1,439 €/l

– Granada, Camino de Ronda, 199 – 1,439 €/l Alcampo Motril – Motril, Av. Salobreña – 1,439 €/l

– Motril, Av. Salobreña – 1,439 €/l Fénix Oil – Guadix, Polígono La Marcoba – 1,440 €/l

– Guadix, Polígono La Marcoba – 1,440 €/l MiniOil – Motril, C/ Santo Domingo, 3 – 1,449 €/l

Gasolina 98

AM97 Plus – Valderrubio, Ctra. Tovares km 1,4 – 1,539 €/l

– Valderrubio, Ctra. Tovares km 1,4 – 1,539 €/l A. Aguaza – Cúllar, N-342 km 156 – 1,579 €/l

– Cúllar, N-342 km 156 – 1,579 €/l Shell – Churriana de la Vega, Ctra. Nueva Las Gabias km 2,9 – 1,599 €/l

– Churriana de la Vega, Ctra. Nueva Las Gabias km 2,9 – 1,599 €/l ASC Carburantes – Armilla, Camino Bajo, 35 – 1,599 €/l

– Armilla, Camino Bajo, 35 – 1,599 €/l ASC Carburantes – Granada, N-432 km 431 – 1,599 €/l

– Granada, N-432 km 431 – 1,599 €/l Fueling – Albolote, Ctra. Atarfe-Albolote km 4 – 1,599 €/l

– Albolote, Ctra. Atarfe-Albolote km 4 – 1,599 €/l Alcampo – Granada, Ctra. de Jaén km 88 – 1,599 €/l

– Granada, Ctra. de Jaén km 88 – 1,599 €/l ASC Carburantes – Atarfe, N-432 km 429 – 1,599 €/l

– Atarfe, N-432 km 429 – 1,599 €/l ASC Carburantes – Atarfe, N-432 km 429 (derecho) – 1,599 €/l

– Atarfe, N-432 km 429 (derecho) – 1,599 €/l ASC Carburantes – Armilla, Ctra. Armilla km 7 – 1,599 €/l

Diésel

Alcampo Motril – Motril, Av. Salobreña – 1,629 €/l Petroprix – Motril, Ctra. Almería-Motril km 107 – 1,649 €/l Petroprix – Huétor-Tájar, Ctra. Granada-Sevilla km 68 – 1,679 €/l BP – Benalúa de las Villas, A-403 km 129 – 1,679 €/l Petroprix – Salobreña, Polígono La Gasolinera – 1,685 €/l MiniOil – Motril, C/ Santo Domingo, 3 – 1,689 €/l Smart Oil – Motril, Ctra. Almería-Motril km 50 – 1,689 €/l GM Oil – Motril, C/ Santo Domingo, 23 – 1,689 €/l Alcampo – Granada, Ctra. de Jaén km 88 – 1,695 €/l



Agro-Olivarera – Cúllar, Av. Andalucía km 3 – 1,699 €/l

El mapa en el que consultar el precio de la gasolina en Andalucía

Si quieres mirar otras zonas o comprobar si hay cambios a lo largo del día, lo más práctico sigue siendo el mapa del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Ahí puedes ver las estaciones cercanas, comparar precios y filtrar por provincia o tipo de combustible tanto en resultado de listado como ves arriba o como un mapa como este que te mostramos, por ejemplo: