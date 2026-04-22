Precio de la gasolina hoy 22 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuál es el coste de la gasolina este miércoles de feria en Sevilla y también en otras ciudades de Andalucía
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El precio de la gasolina vuelve a estar en el punto de mira este miércoles 22 de abril en Andalucía, en un día que por otro lado es algo distinto en ciudades como Sevilla, donde coincide con festivo local en plena Feria de Abril. Eso se nota desde primera hora, con más movimiento de lo habitual y más coches en la calle, algo que al final hace que muchos vuelvan a fijarse en lo mismo de estos días y que no es otra cosa que saber cuánto cuesta repostar antes de parar en una gasolinera. Y con los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, podemos saberlo así que repasamos ahora cómo está hoy el precio de la gasolina en Andalucía y dónde se puede encontrar más barata.
Precio de la gasolina hoy 22 de abril en Sevilla
Si te mueves por Sevilla en este festivo de feria, estas son algunas de las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Petrouya – Utrera, Ctra. Utrera Sevilla km 1 – 1,289 €/l
- Family Energy – Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,289 €/l
- Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,289 €/l
- Plenergy – Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,289 €/l
- Gasolinera Utrera – Utrera, Av. San Juan Bosco – 1,319 €/l
- Petroprix – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,347 €/l
- Plenergy – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,347 €/l
- E.S. Vistalegre – Utrera, Ctra. Écija-Jerez – 1,357 €/l
- Ronda Norte – Sevilla, SE-30 Nudo Calonge – 1,357 €/l
- APJ – Sevilla, C/ Cojinete – 1,366 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – Sevilla, Ronda del Tamarguillo – 1,479 €/l
- Shell – Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,519 €/l
- Galp – Sevilla, C/ Antonio Peña y López – 1,559 €/l
- Galp – Sevilla, Av. Andalucía, 44 – 1,564 €/l
- Shell – San José de la Rinconada, km 10 – 1,579 €/l
- Shell – Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,584 €/l
- Galp – Alcalá de Guadaíra, A-92 km 4 – 1,584 €/l
- Nueva Calonge – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,589 €/l
- Shell – Sevilla, N-IV km 531,75 – 1,594 €/l
- Enerplus – Mairena del Alcor, A-392 km 19,9 – 1,595 €/l
Diésel
- Petrouya – Utrera, Ctra. Utrera Sevilla km 1 – 1,579 €/l
- Family Energy – Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,579 €/l
- Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,579 €/l
- Plenergy – Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,579 €/l
- Moeve – Puebla del Río, Finca El Reboso – 1,590 €/l
- Gasolinera Utrera – Utrera, Av. San Juan Bosco – 1,599 €/l
- Ballenoil – Los Palacios y Villafranca, C/ Progreso – 1,649 €/l
- Plenergy – Sevilla, Av. de Jerez – 1,649 €/l
- Petroprix – Dos Hermanas, Av. de la Libertad – 1,649 €/l
- Petroprix – Dos Hermanas, Av. Andalucía – 1,649 €/l
Precio de la gasolina hoy 22 de abril en Málaga
En Málaga, estos son algunos de los puntos donde resulta más barato repostar:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos, Av. Juan XXII – 1,392 €/l
- Coop. Virgen de la Oliva – Mollina, Av. de las Américas – 1,407 €/l
- Los Remedios-Picasat – Ronda, Ctra. Setenil-El Gastor – 1,410 €/l
- Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Santo Tomás – 1,435 €/l
- Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Pacharán – 1,435 €/l
- Petroprix – Arroyo de la Miel, Urb. La Leala – 1,435 €/l
- Plenergy – Torremolinos, Cañada de los Cardos – 1,435 €/l
- Ballenoil – Torremolinos, C/ Antonio Márquez Muñoz – 1,435 €/l
- Madesse-Benamaina – Arroyo de la Miel, Av. Tívoli – 1,438 €/l
- Gueroil – Cajiz, A-7 km 264,5 – 1,439 €/l
Gasolina 98
- Coloso Churriana – Málaga, Ctra. Coín-Málaga km 89 – 1,555 €/l
- Coloso – Málaga, Ctra. de Coín km 54 – 1,555 €/l
- M3 Petróleos – Benalmádena, Av. Antonio Machado – 1,569 €/l
- Shell – Málaga, Av. Velázquez – 1,599 €/l
- Agla – Cerralba, Ctra. de Cerralba – 1,605 €/l
- La Trocha – Coín, Ctra. Coín-Cártama – 1,609 €/l
- E.S. El Valle – Cártama, km 2,7 – 1,619 €/l
- Shell – Antequera, N-331 km 124 – 1,629 €/l
- Galp – Nueva Andalucía, CN-340 km 173 – 1,629 €/l
- Sin rótulo – Marbella, C/ Aluminio – 1,599 €/l
Diésel
- Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Santo Tomás – 1,649 €/l
- Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Pacharán – 1,649 €/l
- Petroprix – Arroyo de la Miel, Urb. La Leala – 1,649 €/l
- E.S. Saladillo – Estepona, Urb. El Saladillo – 1,659 €/l
- Petroprix – Málaga, C/ Licurgo – 1,659 €/l
- Petroprix – Málaga, C/ Bahía Blanca – 1,659 €/l
- Ballenoil – Málaga, Av. Velázquez – 1,659 €/l
- Petroprix – Málaga, Av. Ortega y Gasset – 1,659 €/l
- Plenergy – Málaga, C/ La Bohème – 1,659 €/l
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos – 1,668 €/l
Precio de la gasolina hoy 22 de abril en Cádiz
En Cádiz, te saldrá más barato repostar en uno de estos puntos:
Gasolina 95
- Petroprix – El Puerto de Santa María, C/ Río Guadarranque – 1,369 €/l
- Petroprix – Los Arenales, C/ Albert Einstein – 1,369 €/l
- GM Oil – El Puerto de Santa María, C/ El Palmar – 1,369 €/l
- Ballenoil – El Puerto de Santa María, N-IV km 653,2 – 1,369 €/l
- Ballenoil – Río San Pedro, Av. del Perú – 1,379 €/l
- Petroprix – Jerez de la Frontera, Ctra. Madrid-Cádiz km 15 – 1,385 €/l
- Ballenoil – Jerez de la Frontera, Ctra. Lebrija km 6 – 1,385 €/l
- Petroprix – Campamento, C/ Real – 1,385 €/l
- Plenergy – La Línea de la Concepción, C/ Perdiz – 1,385 €/l
- Seroil Energy – Jerez de la Frontera, Ctra. Lebrija km 6 – 1,385 €/l
Gasolina 98
- Eni – Cádiz, Zona Franca (C/ Gibraltar) – 1,525 €/l
- ES Coloso – La Línea de la Concepción, Ctra. Comarcal 233 km 5,8 – 1,535 €/l
- Alcampo – Jerez de la Frontera, C/ Ronda Aurora Boreal – 1,536 €/l
- Shell – La Línea de la Concepción, Av. Ronda Norte – 1,539 €/l
- Shell – Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,559 €/l
- Shell – Jerez de la Frontera, Ctra. El Calvario – 1,579 €/l
- Tarifa Oil – Tarifa, C/ Algeciras – 1,579 €/l
- Moeve – Chipiona, A-480 km 24,1 – 1,582 €/l
- BP – Cádiz, C/ Gibraltar esq. San Roque – 1,585 €/l
- Shell – El Puerto de Santa María, Polígono La Isleta – 1,594 €/l
Diésel
- Petrol & Go – Puerto Real, Av. Mojarra – 1,639 €/l
- GM Oil – El Puerto de Santa María, C/ El Palmar – 1,649 €/l
- Galp – Medina-Sidonia, C/ Europa – 1,669 €/l
- BP – San Fernando, Av. Peri Junquera – 1,699 €/l
- Galp – Jerez de la Frontera, Av. Medina Sidonia – 1,699 €/l
- BP – Cádiz, Av. Cayetano del Toro – 1,699 €/l
- BP – Puerto Real, Polígono El Trocadero – 1,699 €/l
- Shell – La Línea de la Concepción, Av. Ronda Norte – 1,699 €/l
- BP – Cádiz, Av. Alcalde Sánchez Cossío – 1,699 €/l
- Shell – Los Arenales, Polígono Industrial Salinas – 1,699 €/l
Precio de la gasolina hoy 22 de abril en Córdoba
Si vives en Córdoba, estos son algunos de los puntos donde resulta más barato repostar:
Gasolina 95
- Enerplus – Lucena, Av. de la Guardia Civil – 1,389 €/l
- Shell – Lucena, Ctra. de Cabra, 31 – 1,459 €/l
- Galp – Córdoba, Av. Profesor Arnold J. Toynbee, 23 – 1,459 €/l
- Shell – Montoro, Polígono Ind. Camino Morente, 1 – 1,459 €/l
- Q8 – El Arrecife, N-IV km 428 – 1,469 €/l
- Repsol – Villanueva de Córdoba, Ctra. CO-420 km 152 – 1,469 €/l
- Yaryma 1 – Villanueva del Duque, Ctra. A-422 km 1 – 1,469 €/l
- Repsol – La Carlota, Autovía A-4 km 432 – 1,469 €/l
- Repsol – Castro del Río, C/ Ronda Puente Nuevo – 1,469 €/l
- Shell – Pozoblanco, Ctra. CO-6411 km 0,300 – 1,469 €/l
Gasolina 98
- Enerplus – Lucena, Av. de la Guardia Civil – 1,489 €/l
- Repsol – Alcolea, N-4 km 384,8 – 1,519 €/l
- Shell – Lucena, Ctra. de Cabra, 31 – 1,559 €/l
- Shell – Pozoblanco, Ctra. CO-6411 km 0,300 – 1,569 €/l
- Cepsa – Córdoba, Av. Brillante, 4 – 1,591 €/l
- Repsol – Córdoba, C/ José Mª Martorell – 1,619 €/l
- Repsol – Córdoba, N-432 km 269,2 – 1,619 €/l
- Repsol – Córdoba, Ctra. Badajoz-Granada km 265 – 1,619 €/l
- Repsol – Córdoba, Av. República Argentina – 1,625 €/l
- Cepsa – Córdoba, Autovía A-4 km 393,5 – 1,626 €/l
Diésel
- Enerplus – Lucena, Av. de la Guardia Civil – 1,689 €/l
- Econoil – Lucena, C/ Teruel, 2 – 1,695 €/l
- Galp – Córdoba, Av. Profesor Arnold J. Toynbee, 23 – 1,749 €/l
- Petrovap – Pozoblanco, C/ Primera (PG.I. Dehesa Boyal), 50 – 1,749 €/l
- Moeve – Añora, Ctra. Añora-Dos Torres km 2 – 1,759 €/l
- Enerplus – Benamejí, N-331 km 495,8 – 1,769 €/l
- Campsa – Puente Genil, C/ Estepa, 1 – 1,769 €/l
- Campsa – Villaviciosa de Córdoba, Ctra. CO-110 km 110 – 1,769 €/l
- Repsol – Belmez, C/ Trajano, 8 – 1,769 €/l
- Repsol – Villanueva de Córdoba, Av. Cardeña – 1,769 €/l
Precio de la gasolina hoy 22 de abril en Granada
Para quienes están en Granada, estas son algunas de las estaciones más económicas hoy:
Gasolina 95
- Petroprix – Guadix, Av. Valle del Fardes, 6 – 1,429 €/l
- GM Oil – Motril, C/ Santo Domingo, 23 – 1,429 €/l
- MiniOil – Ogíjares, C/ León, 36 – 1,439 €/l
- ASC Carburantes – Ogíjares, Av. Madrid, 169 – 1,439 €/l
- E.S. El Molino – Alhendín, Camino Cementerio, 12 – 1,439 €/l
- Alcampo – Granada, Ctra. de Jaén km 88 – 1,439 €/l
- EasyGas – Granada, Camino de Ronda, 199 – 1,439 €/l
- Alcampo Motril – Motril, Av. Salobreña – 1,439 €/l
- Fénix Oil – Guadix, Polígono La Marcoba – 1,440 €/l
- MiniOil – Motril, C/ Santo Domingo, 3 – 1,449 €/l
Gasolina 98
- AM97 Plus – Valderrubio, Ctra. Tovares km 1,4 – 1,539 €/l
- A. Aguaza – Cúllar, N-342 km 156 – 1,579 €/l
- Shell – Churriana de la Vega, Ctra. Nueva Las Gabias km 2,9 – 1,599 €/l
- ASC Carburantes – Armilla, Camino Bajo, 35 – 1,599 €/l
- ASC Carburantes – Granada, N-432 km 431 – 1,599 €/l
- Fueling – Albolote, Ctra. Atarfe-Albolote km 4 – 1,599 €/l
- Alcampo – Granada, Ctra. de Jaén km 88 – 1,599 €/l
- ASC Carburantes – Atarfe, N-432 km 429 – 1,599 €/l
- ASC Carburantes – Atarfe, N-432 km 429 (derecho) – 1,599 €/l
- ASC Carburantes – Armilla, Ctra. Armilla km 7 – 1,599 €/l
Diésel
-
- Alcampo Motril – Motril, Av. Salobreña – 1,629 €/l
- Petroprix – Motril, Ctra. Almería-Motril km 107 – 1,649 €/l
- Petroprix – Huétor-Tájar, Ctra. Granada-Sevilla km 68 – 1,679 €/l
- BP – Benalúa de las Villas, A-403 km 129 – 1,679 €/l
- Petroprix – Salobreña, Polígono La Gasolinera – 1,685 €/l
- MiniOil – Motril, C/ Santo Domingo, 3 – 1,689 €/l
- Smart Oil – Motril, Ctra. Almería-Motril km 50 – 1,689 €/l
- GM Oil – Motril, C/ Santo Domingo, 23 – 1,689 €/l
- Alcampo – Granada, Ctra. de Jaén km 88 – 1,695 €/l
- Agro-Olivarera – Cúllar, Av. Andalucía km 3 – 1,699 €/l
El mapa en el que consultar el precio de la gasolina en Andalucía
Si quieres mirar otras zonas o comprobar si hay cambios a lo largo del día, lo más práctico sigue siendo el mapa del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Ahí puedes ver las estaciones cercanas, comparar precios y filtrar por provincia o tipo de combustible tanto en resultado de listado como ves arriba o como un mapa como este que te mostramos, por ejemplo: