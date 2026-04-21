Precio de la gasolina hoy 21 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El precio de la gasolina vuelve a ser uno de los temas que más miran los conductores este martes 21 de abril en Andalucía, en una semana en la que el coche se está usando más de lo normal en varias provincias. Con la Feria de Abril ya en marcha en Sevilla, hay más desplazamientos, más movimiento en carretera y, al final, más gente pendiente de cuánto cuesta repostar antes de parar en una gasolinera. No es algo puntual. En los últimos días el precio está cambiando bastante y eso hace que llenar el depósito ya no se haga sin pensarlo un poco. Por eso, con los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, repasamos cuánto cuesta hoy la gasolina y dónde se puede encontrar más barata en ciudades como Sevilla, Cádiz, Málaga o Granada.

Precio de la gasolina hoy 21 de abril en Sevilla

Si vives en Sevilla o te mueves por la ciudad estos días, estas son algunas de las gasolineras más baratas para repostar hoy martes y será algo que muchos tendrán en cuenta debido a la Feria.

Gasolina 95

Petrouya – Utrera, Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – 1,289 €/l

– Utrera, Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – 1,289 €/l Family Energy – Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,289 €/l

– Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,289 €/l Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,289 €/l

– Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,289 €/l Plenergy – Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,289 €/l

– Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,289 €/l Gasolinera Utrera – Utrera, Av. San Juan Bosco, 108 – 1,319 €/l

– Utrera, Av. San Juan Bosco, 108 – 1,319 €/l Petroprix – Sevilla (Calonge), C/ Metalurgia – 1,347 €/l

– Sevilla (Calonge), C/ Metalurgia – 1,347 €/l Plenergy – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,347 €/l

– Sevilla, C/ Metalurgia – 1,347 €/l E.S. Vistalegre – Utrera, C/ Écija-Jerez, 11 – 1,357 €/l

– Utrera, C/ Écija-Jerez, 11 – 1,357 €/l Ronda Norte – Sevilla, SE-30 Nudo Calonge – 1,357 €/l

– Sevilla, SE-30 Nudo Calonge – 1,357 €/l APJ – Sevilla, C/ Cojinete – 1,366 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Sevilla, Ronda del Tamarguillo – 1,479 €/l

– Sevilla, Ronda del Tamarguillo – 1,479 €/l Shell – Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,519 €/l

– Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,519 €/l Galp – Alcalá de Guadaíra, A-92 km 4 – 1,579 €/l

– Alcalá de Guadaíra, A-92 km 4 – 1,579 €/l Shell – San José de la Rinconada – 1,579 €/l

– San José de la Rinconada – 1,579 €/l Shell – Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,584 €/l

– Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,584 €/l Galp – Sevilla, C/ Antonio Peña y López, 5 – 1,589 €/l

– Sevilla, C/ Antonio Peña y López, 5 – 1,589 €/l Galp – Sevilla, Av. Andalucía, 44 – 1,589 €/l

– Sevilla, Av. Andalucía, 44 – 1,589 €/l Nueva Calonge – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,589 €/l

– Sevilla, C/ Metalurgia – 1,589 €/l Shell – Sevilla, N-IV km 531,75 – 1,594 €/l

– Sevilla, N-IV km 531,75 – 1,594 €/l Cepsa – Sevilla, C/ Gramil – 1,595 €/l

Diésel

Petrouya – Utrera, Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – 1,579 €/l

– Utrera, Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – 1,579 €/l Family Energy – Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,579 €/l

– Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,579 €/l Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,579 €/l

– Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,579 €/l Plenergy – Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,579 €/l

– Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,579 €/l Moeve – La Puebla del Río, Finca El Rebosó – 1,590 €/l

– La Puebla del Río, Finca El Rebosó – 1,590 €/l Gasolinera Utrera – Utrera, Av. San Juan Bosco, 108 – 1,599 €/l

– Utrera, Av. San Juan Bosco, 108 – 1,599 €/l Ballenoil – Dos Hermanas, N-IV km 552,4 – 1,649 €/l

– Dos Hermanas, N-IV km 552,4 – 1,649 €/l Ballenoil – Dos Hermanas, A-4 km 552,4 – 1,649 €/l

– Dos Hermanas, A-4 km 552,4 – 1,649 €/l Ballenoil – Sanlúcar la Mayor, A-472 km 0,2 – 1,649 €/l

– Sanlúcar la Mayor, A-472 km 0,2 – 1,649 €/l Petroprix – Dos Hermanas, Av. de la Libertad, 7 – 1,649 €/l

Precio de la gasolina hoy 21 de abril en Málaga

En Málaga, estos son algunos de los puntos donde resulta más barato repostar:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos, Av. Juan XXII – 1,392 €/l

– Cuevas de San Marcos, Av. Juan XXII – 1,392 €/l S.Coop. And. Virgen de la Oliva – Mollina, Av. de las Américas, 35 – 1,407 €/l

– Mollina, Av. de las Américas, 35 – 1,407 €/l Los Remedios-Picasat SCA – Ronda, Ctra. CA-9113 km 11 – 1,410 €/l

– Ronda, Ctra. CA-9113 km 11 – 1,410 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Santo Tomás – 1,435 €/l

– Arroyo de la Miel, C/ Santo Tomás – 1,435 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Pacharán, 25 – 1,435 €/l

– Arroyo de la Miel, C/ Pacharán, 25 – 1,435 €/l Petroprix – Arroyo de la Miel, Urb. La Leala – 1,435 €/l

– Arroyo de la Miel, Urb. La Leala – 1,435 €/l Plenergy – Torremolinos, C/ Cañada de los Cardos – 1,435 €/l

– Torremolinos, C/ Cañada de los Cardos – 1,435 €/l Ballenoil – Torremolinos, C/ Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1,435 €/l

– Torremolinos, C/ Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1,435 €/l Madesa-Benamaina – Arroyo de la Miel, Av. Tívoli, 19 – 1,438 €/l

– Arroyo de la Miel, Av. Tívoli, 19 – 1,438 €/l Gueroil – Cajiz, A-7 km 264,5 – 1,439 €/l

Gasolina 98

Coloso Churriana – Málaga, Ctra. Coín km 89 – 1,555 €/l

– Málaga, Ctra. Coín km 89 – 1,555 €/l Coloso – Málaga, Ctra. de Coín km 54 – 1,555 €/l

– Málaga, Ctra. de Coín km 54 – 1,555 €/l M3 Petróleos – Benalmádena, Av. Antonio Machado – 1,569 €/l

– Benalmádena, Av. Antonio Machado – 1,569 €/l Sin marca – Marbella, C/ Aluminio – 1,599 €/l

– Marbella, C/ Aluminio – 1,599 €/l Shell – Málaga, Av. Velázquez – 1,599 €/l

– Málaga, Av. Velázquez – 1,599 €/l Agla – Cerralba – 1,605 €/l

– Cerralba – 1,605 €/l La Trocha – Coín, Ctra. Coín-Cártama km 1 – 1,609 €/l

– Coín, Ctra. Coín-Cártama km 1 – 1,609 €/l Galp – Nueva Andalucía, CN-340 km 173 – 1,629 €/l

– Nueva Andalucía, CN-340 km 173 – 1,629 €/l Shell – Antequera, N-331 km 124 – 1,629 €/l

– Antequera, N-331 km 124 – 1,629 €/l Agla – Yunquera, A-366 km 1 – 1,638 €/l

Diésel

Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Santo Tomás – 1,649 €/l

– Arroyo de la Miel, C/ Santo Tomás – 1,649 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Pacharán, 25 – 1,649 €/l

– Arroyo de la Miel, C/ Pacharán, 25 – 1,649 €/l Petroprix – Arroyo de la Miel, Urb. La Leala – 1,649 €/l

– Arroyo de la Miel, Urb. La Leala – 1,649 €/l S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos – 1,668 €/l

– Cuevas de San Marcos – 1,668 €/l Petroprix – Málaga, C/ Licurgo, 2 – 1,685 €/l

– Málaga, C/ Licurgo, 2 – 1,685 €/l Petroprix – Málaga, C/ Bahía Blanca, 31 – 1,685 €/l

– Málaga, C/ Bahía Blanca, 31 – 1,685 €/l Ballenoil – Málaga, Av. Velázquez, 113 – 1,685 €/l

– Málaga, Av. Velázquez, 113 – 1,685 €/l Petroprix – Málaga, Av. Ortega y Gasset, 277 – 1,685 €/l

– Málaga, Av. Ortega y Gasset, 277 – 1,685 €/l Plenergy – Málaga, C/ La Bohème – 1,685 €/l

– Málaga, C/ La Bohème – 1,685 €/l Ballenoil – Cártama, Sector UR-21 – 1,689 €/l

Precio de la gasolina hoy 21 de abril en Cádiz

Además de Sevilla, que está en el punto de mira de todos por la Feria del Abril, hay otras muchas ciudades andaluzas que son de interés para saber el precio de la gasolina. Este es el caso de Cádiz:

Gasolina 95

Ballenoil – El Puerto de Santa María, N-IV km 653,2 – 1,369 €/l

– El Puerto de Santa María, N-IV km 653,2 – 1,369 €/l GM Oil – El Puerto de Santa María, C/ El Palmar – 1,369 €/l

– El Puerto de Santa María, C/ El Palmar – 1,369 €/l Petroprix – El Puerto de Santa María, C/ Río Guadarranque – 1,379 €/l

– El Puerto de Santa María, C/ Río Guadarranque – 1,379 €/l Petroprix – Los Arenales, C/ Albert Einstein – 1,379 €/l

– Los Arenales, C/ Albert Einstein – 1,379 €/l Ballenoil – Río San Pedro, Av. del Perú – 1,379 €/l

– Río San Pedro, Av. del Perú – 1,379 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Ctra. de Lebrija km 6 – 1,385 €/l

– Jerez de la Frontera, Ctra. de Lebrija km 6 – 1,385 €/l Petroprix – Campamento, C/ Real – 1,385 €/l

– Campamento, C/ Real – 1,385 €/l Plenergy – La Línea de la Concepción, C/ Perdiz – 1,385 €/l

– La Línea de la Concepción, C/ Perdiz – 1,385 €/l Seroil Energy – Jerez de la Frontera, Ctra. de Lebrija km 6 – 1,385 €/l

– Jerez de la Frontera, Ctra. de Lebrija km 6 – 1,385 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Av. Sanlúcar – 1,389 €/l

Gasolina 98

Coloso – La Línea de la Concepción – 1,535 €/l

– La Línea de la Concepción – 1,535 €/l Alcampo – Jerez de la Frontera – 1,536 €/l

– Jerez de la Frontera – 1,536 €/l Shell – La Línea de la Concepción – 1,539 €/l

– La Línea de la Concepción – 1,539 €/l Shell – Jerez de la Frontera (A-480) – 1,559 €/l

– Jerez de la Frontera (A-480) – 1,559 €/l Shell – Jerez de la Frontera – 1,579 €/l

– Jerez de la Frontera – 1,579 €/l Moeve – Chipiona – 1,582 €/l

– Chipiona – 1,582 €/l BP – Cádiz, C/ Gibraltar esq. San Roque – 1,585 €/l

– Cádiz, C/ Gibraltar esq. San Roque – 1,585 €/l Eni – El Puerto de Santa María – 1,593 €/l

– El Puerto de Santa María – 1,593 €/l Shell – El Puerto de Santa María – 1,594 €/l

– El Puerto de Santa María – 1,594 €/l ASC Carburantes – Tarifa, N-340 km 94,2 – 1,599 €/l

Diésel

Ballenoil – San Fernando, C/ Ferrocarril 34 – 1,619 €/l

– San Fernando, C/ Ferrocarril 34 – 1,619 €/l Ballenoil – San Fernando, N-IV km 680 – 1,619 €/l

– San Fernando, N-IV km 680 – 1,619 €/l Ballenoil – San Fernando, C/ Remachadores, 2 – 1,619 €/l

– San Fernando, C/ Remachadores, 2 – 1,619 €/l Petroprix – San Fernando, C/ Mecánicos, 10 – 1,619 €/l

– San Fernando, C/ Mecánicos, 10 – 1,619 €/l Ballenoil – San Fernando, C/ Ferrocarril, 1 – 1,619 €/l

– San Fernando, C/ Ferrocarril, 1 – 1,619 €/l Plenergy – San Fernando, C/ Ferrocarril – 1,619 €/l

– San Fernando, C/ Ferrocarril – 1,619 €/l Plenergy – San Fernando, Ctra. Batería de la Ardila – 1,619 €/l

– San Fernando, Ctra. Batería de la Ardila – 1,619 €/l Ballenoil – Rota, Av. María Auxiliadora – 1,635 €/l

– Rota, Av. María Auxiliadora – 1,635 €/l Ballenoil – Rota, Av. Libertad – 1,635 €/l

– Rota, Av. Libertad – 1,635 €/l Plenergy – Conil de la Frontera, Ctra. Pradillo km 1 – 1,639 €/l

Precio de la gasolina hoy 21 de abril en Córdoba

Si vives en Córdoba, estas son las gasolineras donde es más barato repostar:

Gasolina 95

Ballenoil – Palma del Río, Av. Santa Ana, 83 – 1,359 €/l

– Palma del Río, Av. Santa Ana, 83 – 1,359 €/l Ballenoil – La Carlota, C/ Ingeniería, 14 – 1,369 €/l

– La Carlota, C/ Ingeniería, 14 – 1,369 €/l Ballenoil – Córdoba, Av. Libia, 34 – 1,379 €/l

– Córdoba, Av. Libia, 34 – 1,379 €/l Ballenoil – Córdoba, Plaza de Colón – 1,379 €/l

– Córdoba, Plaza de Colón – 1,379 €/l Ballenoil – Lucena, C/ Ejido del Valle – 1,379 €/l

– Lucena, C/ Ejido del Valle – 1,379 €/l Ballenoil – Córdoba, Av. Campo de la Verdad – 1,379 €/l

– Córdoba, Av. Campo de la Verdad – 1,379 €/l Petroprix – Córdoba, Av. Esteban de Cabrera, 8 – 1,379 €/l

– Córdoba, Av. Esteban de Cabrera, 8 – 1,379 €/l Plenergy – Lucena, C/ Concha Lago – 1,379 €/l

– Lucena, C/ Concha Lago – 1,379 €/l Plenergy – Córdoba, Av. de la Torrecilla – 1,379 €/l

– Córdoba, Av. de la Torrecilla – 1,379 €/l Plenergy – Córdoba, C/ Lapislázuli, 10 – 1,379 €/l

Gasolina 98

Enerplus – Lucena, Av. Guardia Civil – 1,489 €/l

– Lucena, Av. Guardia Civil – 1,489 €/l Mirasierra – Rute, Ctra. Rute-Encinas Reales – 1,489 €/l

– Rute, Ctra. Rute-Encinas Reales – 1,489 €/l Fueling – Lucena, Ronda San Francisco – 1,489 €/l

– Lucena, Ronda San Francisco – 1,489 €/l Repsol – Alcolea, N-4 km 384,8 – 1,519 €/l

– Alcolea, N-4 km 384,8 – 1,519 €/l Shell – Lucena, Ctra. de Cabra – 1,559 €/l

– Lucena, Ctra. de Cabra – 1,559 €/l El Carmen – Posadas, Av. Andalucía – 1,559 €/l

– Posadas, Av. Andalucía – 1,559 €/l Shell – Pozoblanco, CO-6411 km 0,3 – 1,569 €/l

– Pozoblanco, CO-6411 km 0,3 – 1,569 €/l Family Energy – Montilla, Pol. Llanos de Jarata – 1,589 €/l

– Montilla, Pol. Llanos de Jarata – 1,589 €/l Cepsa – Córdoba, Av. del Brillante, 4 – 1,591 €/l

– Córdoba, Av. del Brillante, 4 – 1,591 €/l E.S. La Milana (Agla) – Priego de Córdoba, A-339 km 24 – 1,595 €/l

Diésel

BQP Fuel – Lucena, Ctra. Lucena-Loja km 6,6 – 1,529 €/l

– Lucena, Ctra. Lucena-Loja km 6,6 – 1,529 €/l Cepsa – La Rambla, C/ Carrera Baja, 6 – 1,635 €/l

– La Rambla, C/ Carrera Baja, 6 – 1,635 €/l Ballenoil – Palma del Río, Av. Santa Ana – 1,644 €/l

– Palma del Río, Av. Santa Ana – 1,644 €/l Ballenoil – La Carlota, C/ Ingeniería, 14 – 1,655 €/l

– La Carlota, C/ Ingeniería, 14 – 1,655 €/l Ballenoil – Villanueva de Córdoba, C/ Curtidores – 1,669 €/l

– Villanueva de Córdoba, C/ Curtidores – 1,669 €/l Almazaras de la Subbética – Carcabuey, A-339 km 17,8 – 1,675 €/l

– Carcabuey, A-339 km 17,8 – 1,675 €/l Ballenoil – Lucena, C/ Ejido del Valle – 1,679 €/l

– Lucena, C/ Ejido del Valle – 1,679 €/l Plenergy – Lucena, C/ Concha Lago – 1,679 €/l

– Lucena, C/ Concha Lago – 1,679 €/l Plenergy – Anjarón, C/ Espejo, 21 – 1,679 €/l

– Anjarón, C/ Espejo, 21 – 1,679 €/l Enerplus – Lucena, Av. Guardia Civil – 1,689 €/l

Precio de la gasolina hoy 21 de abril en Granada

Para quienes están en Granada, estas son algunas de las estaciones más económicas hoy:

Gasolina 95

Petroprix – Guadix, Av. Valle del Fardes, 6 – 1,429 €/l

– Guadix, Av. Valle del Fardes, 6 – 1,429 €/l GM Oil – Motril, C/ Santo Domingo, 23 – 1,429 €/l

– Motril, C/ Santo Domingo, 23 – 1,429 €/l Easygas – Granada, Camino de Ronda, 199 – 1,439 €/l

– Granada, Camino de Ronda, 199 – 1,439 €/l Alcampo – Motril, Av. Salobreña – 1,439 €/l

– Motril, Av. Salobreña – 1,439 €/l Minioil – Ogíjares, C/ León, 36 – 1,439 €/l

– Ogíjares, C/ León, 36 – 1,439 €/l ASC Carburantes – Ogíjares, Av. Madrid, 169 – 1,439 €/l

– Ogíjares, Av. Madrid, 169 – 1,439 €/l Fénix Oil – Guadix, Pol. La Marcoba – 1,440 €/l

– Guadix, Pol. La Marcoba – 1,440 €/l Ballenoil – Granada, Camino de Ronda, 117 – 1,449 €/l

– Granada, Camino de Ronda, 117 – 1,449 €/l Plenergy – Jun, C/ Aries, 1 – 1,449 €/l

Gasolina 98

AM97 Plus – Valderrubio, Ctra. Tovares – 1,539 €/l

– Valderrubio, Ctra. Tovares – 1,539 €/l A. Aguaza – Cúllar, N-342 km 156 – 1,579 €/l

– Cúllar, N-342 km 156 – 1,579 €/l E.S. Ogicañas – Ogíjares – 1,595 €/l

– Ogíjares – 1,595 €/l Alcampo – Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,599 €/l

– Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,599 €/l ASC Carburantes – Atarfe, N-432 km 429 – 1,599 €/l

– Atarfe, N-432 km 429 – 1,599 €/l ASC Carburantes – Atarfe (lado derecho) – 1,599 €/l

– Atarfe (lado derecho) – 1,599 €/l ASC Carburantes – Armilla, Ctra. Armilla km 7 – 1,599 €/l

– Armilla, Ctra. Armilla km 7 – 1,599 €/l Alcampo – Motril, Av. Salobreña – 1,599 €/l

– Motril, Av. Salobreña – 1,599 €/l Shell – Churriana de la Vega – 1,599 €/l

– Churriana de la Vega – 1,599 €/l ASC Carburantes – Armilla, Camino Bajo, 35 – 1,599 €/l

Diésel

Alcampo – Motril, Av. Salobreña – 1,629 €/l

– Motril, Av. Salobreña – 1,629 €/l Petroprix – Motril, Ctra. Almería km 107 – 1,649 €/l

– Motril, Ctra. Almería km 107 – 1,649 €/l BP – Benalúa de las Villas, A-403 km 129 – 1,679 €/l

– Benalúa de las Villas, A-403 km 129 – 1,679 €/l Smart Oil – Motril, Ctra. Almería km 50 – 1,689 €/l

– Motril, Ctra. Almería km 50 – 1,689 €/l GM Oil – Motril, C/ Santo Domingo, 23 – 1,689 €/l

– Motril, C/ Santo Domingo, 23 – 1,689 €/l A. Aguaza – Cúllar, N-342 km 156 – 1,699 €/l

– Cúllar, N-342 km 156 – 1,699 €/l Minioil – Motril, C/ Santo Domingo, 3 – 1,699 €/l

– Motril, C/ Santo Domingo, 3 – 1,699 €/l Agro-Olivarera – Cúllar, Av. Andalucía – 1,699 €/l

– Cúllar, Av. Andalucía – 1,699 €/l Hafesa Oil – La Zubia, C/ Desmond Tutu – 1,699 €/l

– La Zubia, C/ Desmond Tutu – 1,699 €/l ASC Carburantes – Motril, Ctra. Almería km 31 – 1,699 €/l

Cómo consultar el precio de la gasolina en Andalucía

Si quieres mirar otras zonas o comprobar si hay cambios a lo largo del día, lo más práctico sigue siendo el mapa del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Ahí puedes ver las estaciones cercanas, comparar precios y filtrar por provincia o tipo de combustible. Puedes ver un ejemplo de como sale en la foto a continuación, con la zona de Sevilla: